Kantor bringt Musik aus Kriegszeiten in die Rotenburger Jakobikirche

Rotenburg. Beim Chorkonzert in Rotenburg stehen Komponisten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges im Mittelpunkt. Wir haben mit dem Bezirkskantor über seine Idee gesprochen.

Meisterhafte Strukturen und fein abgestimmte Emotionalität bescheinigt Christian Zierenberg den Chorwerken von Schütz, Schein und Weckmann. Am 7. Oktober führt der Bezirkskantor Werke dieser Komponisten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in der Rotenburger Jakobikirche auf.

Herr Zierenberg, Ihr nächstes Chorkonzert heißt „Musik in Zeiten des Krieges“. Das klingt nicht besonders erbaulich. Christian Zierenberg: Wir haben ja nicht jetzt Krieg, jedenfalls nicht bei uns. Es handelt sich um Musik aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Ich hatte die Idee dazu im Hinblick auf das Jahr 1618, in dem dieser Krieg begann. Das ist genau 400 Jahre her. Da lag es nahe, etwas von Heinrich Schütz zu machen, der den Krieg als erwachsener Mann zur Gänze miterlebt hat.

Neben Schütz stehen noch zwei andere Komponisten auf dem Programm. Zierenberg: Johann Hermann Schein und Matthias Weckmann. Beide wirkten in dieser Zeit. Hinzu kam, dass ich etwas Neues über die Orgel in der Rotenburger Jakobikirche erfahren habe. Sie ist im Jahr 1603 von Landgraf Moritz gestiftet worden. Die eingravierte Zahl 1683 dokumentiert das Jahr, in dem sie wiederhergestellt worden ist – nach dem Dreißigjährigen Krieg.

Es gibt also einen direkten Bezug zu Rotenburg? Zierenberg: Den gibt es auch über Heinrich Schütz. Es ist dokumentiert, dass er eine Verbindung zu der Stadt gehabt hat. Darüber und über die Auswirkungen des Krieges auf Rotenburg werden die Konzertbesucher Genaueres erfahren.

Denn es gibt nicht nur Musik zu hören, sondern auch einen Vortrag. Zierenberg: Der Historiker und Orgelkenner Gerhard Aumüller wird zwischen den Stücken viel Interessantes erzählen. Zum Beispiel über die Zerstörung des Rotenburger Rathauses. Aber auch über die Komponisten und ihre Werke.

Was reizt Sie gerade an diesen Werken? Zierenberg: Diese Musik hat starke Affekte, und sie ist meisterhaft konstruiert, einfach gut komponiert. Schütz hat aus Italien die fünfstimmige Chormusik mit zwei Sopranen mitgebracht. Das ist sehr interessant, diese Musik funktioniert ganz anders als vierstimmige Chormusik.

Geht es dann vor allem darum, zu transportieren, wie diese Musik gedacht ist? Zierenberg: Schon. Aber es soll keine rein intellektuelle Auseinandersetzung sein, das geht ja auch gar nicht. Emotionen sind immer mit dabei. Wenn es nur um Struktur ginge, wäre das langweilig. Wobei die Struktur eben so toll ist, dass es faszinierend ist. Und Faszination ist auch eine Emotion. Es geht darum, die vielen Facetten dieser Musik zu transportieren.

Sie wollen die Zuhörer also auch gefühlsmäßig erreichen? Zierenberg: Ja, wobei die alte Musik nicht im romantischen Sinne emotional ist. Es geht dabei um Affekte, um ein System musikalischer Hilfsmittel, mit denen Emotionen auf eine sehr fein abgestimmte Weise ausgedrückt werden. Das geschieht wiederum innerhalb einer festen Form. Wie die Komponisten mit diesem Handwerkszeug umgehen, das hat dann mit Genialität zu tun.

Sie haben eine besondere Affinität zu alter Musik, oder? Zierenberg: Zu alter und auch zu moderner Musik. Mich interessiert und fasziniert der Umgang der Komponisten mit strukturellen Dingen, wie aus Struktur Dramatik entsteht. Bei Schütz und Bach genauso wie bei Messiaen.

Der Dreißigjährige Krieg muss eine fürchterliche Zeit gewesen sein. Spiegelt sich das in der Musik direkt wider? Zierenberg: Es muss so ähnlich gewesen sein wie heute in Syrien. Ständiger Terror, ständige Existenzangst. Matthias Weckmann transportiert diese Stimmung. Sein Werk hat am Anfang etwas Existenzialistisches und fällt damit fast aus der Zeit.

Und das kann auch heute noch die Zuhörer erreichen? Zierenberg: Man kann heute noch bewegt zuhören, ja. Wir würden diese Musik nicht mehr spielen, wenn sie nicht über die Jahrhunderte hinweg immer noch Kontakt mit den Menschen aufnehmen könnte.

Zur Person

Christian Zierenberg ist 1960 geboren und wuchs als Sohn eines Pfarrers im Weserbergland auf. Bereits mit 17 Jahren war er Jungstudierender an der Hochschule für Musik in Detmold und studierte ab 1981 Kirchenmusik in Hannover.

Nach dem B-Examen war er als Korrepetitor und nebenamtlicher Kirchenmusiker tätig, bevor er an der Folkwangschule Essen ein Aufbaustudium bei Professor Gerd Zacher absolvierte, das er mit der A-Prüfung abschloss. Seit 1994 ist Zierenberg Bezirkskantor in Rotenburg. Der Vater von vier Söhnen ist verheiratet und lebt in Ellingerode.

Mehr als ein Konzert

Musik in Zeiten des Krieges – so ist das Konzert unter der Leitung von Bezirkskantor Christian Zierenberg überschrieben, das am Sonntag, 7. Oktober, ab 17 Uhr in der Jakobikirche in Rotenburg stattfindet. Der Kammerchor im Kirchenkreis Rotenburg wird begleitet von Streichern und Orgel. Als Solisten werden Anna Palupski (Sopran) und Jochen Faulhammer (Bass) zu hören sein.

Auf dem Programm stehen Chorwerke von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein sowie „Wie liegt die Stadt so wüste“ von Matthias Weckmann. Christian Zierenberg sieht in seinem Projekt auch eine Verbindung zum Brahms-Requiem, das im November in Rotenburg aufgeführt wird. Brahms sei einer der ersten späteren Komponisten gewesen, die sich wieder mit der Musik von Heinrich Schütz beschäftigt hätten.

Zwischen den Musikstücken wird der Marburger Medizinhistoriker und Orgelfachmann Gerhard Aumüller sprechen. In seinem Vortrag geht es unter anderem um Rotenburg im Dreißigjährigen Krieg und die Biografie des Komponisten Heinrich Schütz. Auch auf die musikalischen Aspekte der Werke wird Aumüller eingehen. Tickets: Karten für das Konzert in Rotenburg sind an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 15 Euro. Kinder und Jugendliche müssen nichts bezahlen.