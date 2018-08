Landtagswahl: Freie Wähler treten im Wahlkreis 11 mit Daniel Jäger an

Hersfeld-Rotenburg. Der Direktkandidat der Freien Wähler für die Landtagswahl für den Wahlkreis 11 (Hersfeld) heißt Daniel Jäger und kommt aus Rotenburg.

Der 34-Jährige ist Berufsschullehrer und unterrichtet Wirtschaftslehre, Informatik und Mathematik an den Beruflichen Schulen in Eschwege. Damit sind 14 Kandidaten im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, der in die Wahlkreis 10 und 11 aufgeteilt ist, bekannt.

+ Daniel Jäger © Freie Wähler

Weil die Formalitäten zur Kandidatenmeldung noch nicht erledigt waren, hatten sich die Freien Wähler im Wahlkreis 11 bisher bedeckt gehalten. Im Wahlkreis 10 (Rotenburg) steht seit Längerem Dr. Claus Wenzel als Kandidat fest.

