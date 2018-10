So präsentierten sich Politiker den Rotenburger Lesern im Kandidatencheck

Rotenburg. Sieben Wähler, sechs Bewerber und jeweils fünf Minuten Zeit: In Vier-Augen-Gesprächen fühlten unsere Leser den Direktkandidaten des Wahlkreises 10 auf den Zahn.

Vor der Landtagswahl am 28. Oktober war diesmal alles ein wenig anders. Die Direktkandidaten für den Wahlkreis 10 kamen nicht zum Lesertreff, bei dem alle auf einer großen Bühne vor Publikum stehen, sondern zum „Kandidatencheck – Leser fragen Politiker“, für den uns die Stadt Rotenburg ihren großen Sitzungssaal zur Verfügung gestellt hatte.

+ Im Vier-Augen-Gespräch: Bis die Glocke bimmelte, konnten unsere Leser die Kandidaten mit Fragen ihrer Wahl konfrontieren. © Björn Friedrichs Dabei trafen sieben Leser der HNA/Rotenburg-Bebraer Allgemeine und Werra-Rundschau auf sechs Direktkandidaten und hatten jeweils fünf Minuten Zeit, die Politiker im Vier-Augen-Gespräch mit ihren Fragen zu konfrontieren – bis eine Glocke ertönte und die Kandidaten weiter zum nächsten Leser zogen.

Nur sechs Kandidaten? Der siebte, Gerhard Schenk von der AfD, kam nicht. Alle anderen, Lena Arnoldt (CDU), Karina Fissmann (SPD), Helena Pfingst (Grüne), Aribert Kirch (FDP), Anne Noetzel (Linke) und Dr. Claus Wenzel (Freie Wähler), stellten sich diesem Experiment.

Jeder Leser brachte seine eigene Fragestrategie mit

Die Stimmung war von einer angenehmen Höflichkeit geprägt. Sowohl die Kandidaten als auch die Leser zeigten sich anschließend teils sogar sehr angetan von dieser Form, auch wenn manche Frage ungestellt blieb, weil die Glocke ertönte.

+ Das unsanfte Ende für so manche Antwort: Volontär Björn Friedrichs mit der Glocke, die Anfang und Ende der Gesprächsrunde deutlich machte. © Peter Gottbehüt Interessant waren die unterschiedlichen Herangehensweisen der Leser. Einige hatten im Vorfeld ihre Anliegen beispielsweise fein säuberlich auf Karteikarten notiert, andere kamen lieber spontan ins Gespräch. Einige wollten möglichst viele Punkte ansprechen, andere konzentrierten sich auf zwei, drei Sachgebiete.

Lena Arnoldt (CDU)

+ Lena Arnoldt (CDU) © Sebastian Schaffner Die Themen: Die CDU stehe für Stabilität und Vertrauen, antwortete Lena Arnoldt auf die Frage, warum sie in diese Partei eingetreten sei. Die schwarz-grüne Koalition mit Volker Bouffier an der Spitze habe gute Arbeit geleistet. Als Politikerin wolle sie selbst transparent sein, deshalb sei sie in den sozialen Medien aktiv.

Damit der Bau der A 44 schneller und flexibler vorangehe, müsse Hessen Mobil mit mehr Mitarbeitern ausgestattet werden. Besitzer der Ehrenamtscard sollen ein kostenloses Hessenticket erhalten, um damit ihr Engagement zu würdigen. In der Finanzverwaltung habe die CDU bereits 600 Arbeitsplätze in den ländlichen Raum verlegt. Nicht allein, um die Wirtschaft zu stützen, soll der Ausbau der Breitband- und Mobilfunknetze schnell weiter vorangetrieben werden. Lena Arnoldt glaubt, 2019 könne der Breitbandausbau in Nordhessen abgeschlossen sein.

Die Alheimer-Kaserne in Rothenburg sei als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ein wichtiger Standort gewesen, da dort besonders schutzbedürftige Menschen aufgenommen wurden. Eine gute Nachnutzung sei angestrebt. Lena Arnoldt betonte außerdem: Schulvielfalt gebe es nur mit der CDU. Grund- und Kleinschulen vor Ort sollen erhalten werden.

Das Auftreten: Professionell und stilsicher in Hose und Blazer. Lena Arnoldt war auf alle Themen gut vorbereitet und antwortete souverän. So ergaben sich lockere Gespräche mit den Lesern, manchmal im vertraulichen Du, in denen sie engagiert auf die Fragen einging. Nur hin und wieder schimmerten Satzbausteine aus dem Materialkoffer „Politikersprache“ hindurch.

Der Satz des Tages: „Wir müssen die Lebensqualität im ländlichen Raum schätzen lernen, sonst machen wir uns schlechter, als wir sind. Stadt kann jeder, Land muss man wollen.“

Schulnote von den Lesern: 2,3

Karina Fissmann (SPD)

+ Karina Fissmann (SPD) © Emily Spanel Die Themen: Karina Fissmann wurde zu fast allem befragt: Straßenbeiträge? „Wird es mit der SPD nicht mehr geben.“ Kitagebühren? „Abschaffen, und zwar für alle.“ Würde sie es befürworten, wenn eine Zollschule in der früheren Alheimer-Kaserne in Rotenburg einziehen würde? „Ja.“ Was sagt sie zum Solidaritätszuschlag? „Wir brauchen keinen Soli nach West und Ost, sondern einen nach starken und schwachen Regionen.“ Ohnehin wolle sie für neue Arbeitsplätze im ländlichen Raum sorgen, „indem Behörden wieder aufs Land verteilt und Stellen dezentralisiert werden.“

Auf die Frage, was sie mit einem Geschenk in Höhe von zehn Millionen Euro machen würde, antwortete sie: „In die Kitas investieren.“ Und was würde sie tun, um die Region nach vorne zu bringen? „Wir brauchen endlich einen flächendeckenden Breitbandausbau, mehr Gesundheitszentren um die ärztliche Versorgung zu verbessern und wir müssen dafür sorgen, dass die Anbindung an die Städte besser wird.“

Angesprochen auf den Niedergang der SPD – zuletzt bei der Bayernwahl – sagte sie: „Das muss man nicht schönreden. Aber Hessen ist nicht Bayern. Ich bin optimistisch.“ Zudem kritisierte sie, dass „Seehofer, Merkel und Nahles alles überschatten“, man aber von der Sachpolitik nicht viel mitbekomme.

Das Auftreten: Dass sie nervös war, konnte die 31-Jährige anfangs nicht verbergen. Sie wusste ja nicht, was und wer sie erwartet. Die SPD-Kandidatin, die während der Fragerunden Mineralwasser trank, ließ die Leser ausreden, fragte nach, lächelte viel, antwortete stets mit ruhiger Stimme – alles in allem ein durchaus sympathischer Auftritt. Auch, weil sie offen zugab, wenn sie sich mal mit einem bestimmten Thema nicht auskannte.

Der Satz des Tages: „Ich rechne mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU."

Schulnote von den Lesern: 2,2

Aribert Kirch (FDP)

+ Aribert Kirch (FDP) © Clemens Herwig Die Themen: Die Stärkung des ländlichen Raums und die Windkraft waren die häufigsten Themen, zu denen Aribert Kirch an diesem Abend Stellung bezog. In der Politik engagiere er sich seit vier Jahren, weil ihm der ländliche Raum wichtig sei. Dafür wolle er auch in Wiesbaden fechten.

Die Breitbandversorgung müsse auf dem Land genauso schnell wie in Frankfurt sein. „Heute ist es bei der Vermietung einer Wohnung wichtiger, ein gutes WLAN anzubieten, als einen schicken Balkon zu haben.“ Auch Funklöcher müssten gestopft werden. Nur so ziehe man Menschen in den ländlichen Raum. Von den gerade eingeführten Medibussen hält Kirch nichts. Er plädiert eher für medizinische Versorgungszentren, wo sich Ärzte komplett auf die Patienten konzentrieren könnten.

„Der Dokumentationswahn lenkt von den eigentlichen Aufgaben ab“, setzt sich Kirch auch für weniger Bürokratie in den Pflegeberufen ein. Den Bau von weiteren Windkraftanlagen würde er sofort stoppen – zumindest so lange, bis adäquate Speichermöglichkeiten gefunden würden. Gegen Straßenausbaubeiträge spricht sich Kirch grundsätzlich aus. Finanzieren würde er die komplett wegfallenden Gebühren durch die Umverteilung von Fördermitteln.

Das Auftreten: Aribert Kirch stellte sich im Wortsinn hemdsärmelig bei den Lesern vor. Einige kannte er persönlich. Seinen Bekanntheitsgrad betonte er immer wieder. Wenn allein seine 6000 Fahrschüler ihn wählen würden, hätte er gute Chance auf das Direktmandat, sagte er.

Der Satz des Tages: „Wir leben in der schönsten Region Deutschlands, deren Schönheit leider durch Windräder angegriffen wird“, antwortete Aribert Kirch auf die Frage von Alexandra Renner-Quanz zu den Stärken und Schwächen der Region.

Schulnote von den Lesern: 2,5

Anne Noetzel (Linke)

+ Anne Noetzel (Linke) © Friederike Steensen Die Themen: Der ländliche Raum, der öffentliche Nahverkehr und Bildung waren die Themen, bei denen das Gespräch zwischen Anne Noetzel und ihren Fragestellern intensiv wurde. Die Antwort der Linken auf den Ärztemangel und den Kurs der Bildungspolitik: Schweden. Dort hat sie längere Zeit gelebt, das System der Skandinavier, die auch in Orten mit 3000 Einwohnern noch Gesundheitszentren haben, ist ihr Vorbild. Zudem sollte Bildung kostenfrei sein, von der Kita bis zur Universität.

Als Stärken des ländlichen Raums nennt sie Natur, Ruhe und die kleinteilige Landwirtschaft. Und die Schwächen? Die Digitalisierung und der öffentliche Nahverkehr. Da gelte es, auch die Privatwirtschaft in die Pflicht zu nehmen. Auf den Slogan „Weil zu viele zu wenig haben“ angesprochen, sagte die Verfechterin der Mindestrente: “Egal wie Ihr Leben morgen aussieht, es darf nicht zu Armut führen.“ Zur Abschaffung der Straßenbeiträge sagte sie „Ja“ – dann bimmelt die Glocke zum Ende der Runde.

Das Auftreten: Ein Händedruck, ein lockeres „Moin“ – dann war Anne Noetzel auch schon im Gespräch. Die Hände auf dem Tisch gefaltet und den Oberkörper zum Gesprächspartner geneigt, auf der Suche nach Blickkontakt: Mit offener Haltung hörte die 50-Jährige zu, antwortete, argumentierte.

Auf die mit der Landtagswahl zusammenfallende Volksabstimmung angesprochen, setzte Noetzel zu einer Erklärung an – und gab dann unumwunden zu, „auf unvorbereitetem Fuß“ erwischt worden zu sein. Ihr roter Kapuzenpulli, die farblich passenden Turnschuhe und die Jeans hätten auch gut zu einer Unterhaltung am Küchentisch gepasst, entsprechend locker fiel die Gesprächsatmosphäre aus.

Der Satz des Tages:

„Wem es auf dem Land gefällt, der muss bleiben können, ohne zur Abwanderung gezwungen zu sein.“

Schulnote von den Lesern: 2,1

Helena Pfingst (Grüne)

+ Helena Pfingst (Grüne) © Helena Pfingst/nh Die Themen: Fragen zu den Themen Klimaschutz, Straßengebühren, Bildung, Massentierhaltung und Umwelt stellten die Leser an die jüngste Landtagskandidatin im Wahlkreis 10. Eine Antwort bekamen die Fragestellenden von Helena Pfingst immer –ohne Aufsagen auswendig gelernter Sätze, dafür stets mit einem Lächeln auf den Lippen.

Auf die Frage eines Lesers, welche sich auf eine Angelegenheit in der Umgebung von Rotenburg bezog, musste die 20-Jährige passen, versprach aber, sich nach der Veranstaltung mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Bei einem Gespräch über den Breitbandausbau vertrat sie eine klare Meinung: „Wenn wir die Menschen im ländlichen Raum halten wollen, sind schnelle Internet-Verbindungen notwendig“, so Pfingst. Geldsummen und Prozentzahlen ließ die Landtagskandidatin komplett außen vor und sprach lieber über das, was ihr persönlich zur jeweiligen Frage einfiel.

Das Auftreten: „Ich bin schon ein wenig aufgeregt“, gestand Helena Pfingst, kurz bevor sie am Tisch der ersten Leserin Platz nahm. Bereits nach wenigen Sekunden schien die Aufregung aber wie verflogen und die vorerst verkrampfte Sitzhaltung wurde zunehmend lockerer. Auf die mitgebrachten Notizzettel verzichtete die Biologie-Studentin von Anfang an, bis sie ganz in ihrer Tasche verschwanden. Den Lesern gegenüber präsentierte sie sich selbstbewusst und offen. Einer besonders jungen Leserin gab Pfingst sogar Tipps mit auf den Weg und berichtete ihr von ihrem Einstieg in die Politik.

Der Satz des Tages: „Ich bin ein echtes Landei“, offenbarte Helena Pfingst im Bezug auf die Tatsache, dass viele junge Menschen vom Land in die Stadt ziehen. Sie selbst lebt in einem kleinen Dorf.

Schulnote von den Lesern: 2,4

Dr. Claus Wenzel (Freie Wähler)

+ Dr. Claus Wenzel (Freie Wähler) © Constanze Wüstefeld Die Themen:

Bei fast allen Lesern kam die Frage auf, wie man den ländlichen Raum stärken kann. Wenzels Antworten: flächendeckener Breitbandausbau mit 100 Mbit pro Sekunde, Behörden und Schulen in die Region holen und medizinische Versorgungszentren fördern.

Mehrfach wurde er auf die Rolle seiner Partei angesprochen. Er betonte, dass diese ihren Ursprung in der Kommunalpolitik habe und den Bürgerwillen in den Mittelpunkt stelle. „Warum tun Sie dann nicht mehr? Man kennt Sie nicht“, antwortete ihm Moritz Gießler. „Gehen Sie denn in Gemeindevertreter-Sitzungen? Da können Sie uns treffen“, konterte Wenzel. Mehrfach lenkte der Landtagskandidat das Gespräch auf ein unter anderem von ihm initiiertes Bürgerbegehren in Wehretal, das zum Verkauf der dortigen Obermühle führte und seiner Heimatgemeinde die Sanierungskosten ersparte.

Das Auftreten: Wenzel saß ruhig in leicht nach vorn gebeugter Haltung am Tisch und verhaspelte sich fast nie. Es gelang ihm gut, einen persönlichen Bezug zu den Lesern herzustellen, häufig über gemeinsame Bekannte.

Lediglich zweimal geriet er ins Stocken – einmal ausgerechnet bei der Bildungspolitik, dem Lieblingsthema des Berufsschullehrers. Ob er diesbezüglich Föderalismus oder Zentralismus bevorzuge, lautete die Frage. Nach einigen unkonkreten Sätzen, einem langen Schnaufen und einer für Karl-Heinz Lies unbefriedigenden Antwort sagte dieser: „Nächste Frage.“

Auch bei einer Frage von Alexandra Renner-Quanz („Was würden Sie mit zehn Millionen Euro machen?“) geriet er ins Schwimmen („1,55 Euro pro hessischem Bürger – ein Eis für alle?“), rettete sich dann aber mit der Idee, den Bürgern Zeitungen zu schenken. Denn Bildung sei das Wichtigste.

Der Satz des Tages: „Demokratie bedeutet nicht nur Bringschuld der Politiker, sondern auch Holschuld der Bürger. Wenn du dich nicht beteiligst, dann gehe ich, sagt die Demokratie.“

Schulnote von den Lesern: 2,3

Gerhard Schenk (AfD)

+ Gerhard Schenk (AfD) © René Dupont

Selbstverständlich hatten wir auch AfD-Kandidat Gerhard Schenk eingeladen. Er hatte uns im September wie alle anderen verbindlich zugesagt, zog es dann aber doch vor, unserem Kandidatencheck fernzubleiben, um einer zeitgleich stattfindenden

Wahlkampfveranstaltung mit Gastredner Björn Höcke

in Weißenborn beizuwohnen. Schenk: „Ich wollte mich nicht drücken.“

So beurteilten die Leser den Kandidatencheck

Für unsere Zeitung war die Vorberichterstattung zur Landtagswahl in Form einer Art Speed-Dating neu. Deshalb haben wir die Leser, die den Kandidaten auf den Zahn fühlten, um ein kurzes Feedback gebeten.

Als „sehr gute Gelegenheit, damit das Wahlplakat Gestalt annimmt“, bezeichnete Alexandra Renner-Quanz (50) das direkte Aufeinandertreffen mit den Landtagswahlkandidaten. Sie war überrascht, dass manche Themen wie Breitband-Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur bei allen Kandidaten so präsent sind: „Das macht Hoffnung, dass sie auch angepackt werden“, sagte die Erkshäuserin, die an der Rotenburger Albert-Schweitzer-Schule als Grundschullehrerin arbeitet. „Oftmals haben mich die Kandidaten überrascht – aber immer positiv“, lautete ihr Fazit.

+ Alexandra Renner-Quanz © Peter Gottbehüt „Schade, dass die Politiker nicht kürzer und knapper antworten können – sie reden halt sehr viel“, sagte Erstwähler Moritz Gießler (18). Der Obersuhler, der am Beruflichen Gymnasium in Bebra gerade Abitur macht, fand es schade, dass die Kandidaten nicht auch in die Schulen gehen, um auch den Erstwählern, die nicht an solch einem Treffen teilnehmen dürfen und vielleicht ohnehin politisch nicht so interessiert sind, ihre politischen Ziele vorzustellen. „Das sollte Pflicht für die Kandidaten sein“, fand er.

+ Moritz Gießler © Peter Gottbehüt „Das System finde ich gut – allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig – auch für die Kandidaten“, sagte Karl-Heinz Lies (67 Jahre), nachdem er mit allen Politikern gesprochen hatte. Der Diplom-Ingenieur im Ruhestand, der auch Vorsitzender des Vereins „Gemeinsam in Rotenburg“ ist, hätte gerne mehr Zeit für die Gespräche gehabt. „In fünf Minuten mussten die Themen doch stark komprimiert werden – aber wenn man sich auf das Stakkato eingelassen hat, dann funktionierte es eigentlich gut“, so der Rotenburger.

+ Karl-Heinz Lies © Peter Gottbehüt Die Möglichkeit einen ganz persönlichen Eindruck von den Kandidaten bekommen zu können – das schätzte auch Klaus Rohmund (71) aus Meißner-Germerode an dem Veranstaltungsformat. „Das hat man in Großveranstaltungen nicht so, weil es ja zu keinem so direkten Kontakt kommt“, sagte der ehemalige Verwaltungsbeamte von Hessen Mobil – mittlerweile im Ruhestand. Allerdings mache es die Wahl-Entscheidung auch nicht leichter, weil plötzlich mehrere Kandidaten denkbar seien, erklärte er.

+ Klaus Rohmund © Peter Gottbehüt Etwas enttäuscht, dass es nicht mehr Zeit mit den einzelnen Kandidaten fürs Gespräch gab, war Ralf-Siegbert Giesen (68 Jahre). Der Diplom-Heilpädagoge aus Sontra-Wichmannshausen hatte allen Kandidaten Handschmeichler – kleine wohlgeformte Stücke aus Holz, die beruhigend wirken sollen – mitgebracht, um für eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu sorgen. „Ich habe mich gut vorbereitet – um bei den Themen in die Tiefe zu dringen, fehlte es aber an der Zeit“, sagte er. Deshalb habe er sich meist auf sein Hauptthema – die Pflege – beschränken müssen.

+ Ralf-Siegbert Giesen © Peter Gottbehüt „Das war viel lockerer, als ich erwartet hatte – da merkt man, dass das alles auch nur Menschen sind und man mit ihnen einfach ins Gespräch kommen kann“, sagte Kathrin Holtz (18 Jahre), Abiturientin am Beruflichen Gymnasium in Bebra. Auch die Erstwählerin aus Bebra hätte gerne mehr Zeit gehabt.

+ Kathrin Holtz © Peter Gottbehüt „Sehr, sehr gut“, fand Werner Petzner (70) das Speed-Dating. Der Rotenburger Pensionär – früher bei der Bahn im Baudienst tätig – hatte sich gut vorbereitet: „Und ich habe es sogar geschafft, fast alle meine Fragen unter zu bekommen“, freute er sich nach den Gesprächen.