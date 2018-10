Landtagskandidatin Anne Noetzel will Menschen für linke Politik gewinnen

Handwerkerin mit zwei Uni-Abschlüssen: Anne Noetzel hat in den 1990er Jahren in Witzenhausen studiert und dabei viel Zeit im Tropengewächshaus (Bild) verbracht. Auch heute kommt sie gerne hierher, um den Teilnehmern ihrer Kurse an der Deula die Arbeit in Gewächshäusern nahezubringen. Die Sorghum-Pflanze, die Noetzel hier anschaut, kennt sie aus ihrer Zeit in Afrika.

Am 28. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Wir stellen die sieben Direktkandidaten des Wahlkreises 10 (Rotenburg) vor. Diesmal ist es Anne Noetzel von der Linken aus Witzenhausen.

Witzenhausen. Eine Weltenbummlerin mit Lebensmittelpunkt im Werra-Meißner-Kreis – das ist Anne Noetzel. Als Direktkandidatin des Wahlkreises Rotenburg, der auch den südlichen Werra-Meißner-Kreis umfasst, will sie für die Linken in den Landtag einziehen und bringt dafür von drei Kontinenten Lebenserfahrung mit.

Früh packte die gebürtige Kielerin das Fernweh: Nach einer Maschinenbau-Lehre versuchte sie, als Selbstständige mit einem Freund in Gambia Entwicklungshilfeprojekte zu unterstützen. Da die beiden nicht genug für die Sozialversicherung verdienten, erinnerte sie sich an einen Traum: „Als Kind wollte ich in die Landwirtschaft, aber meine Eltern hatten keinen Hof.“ Noetzel entscheidet sich für ein Agrar-Studium in Witzenhausen. Es folgen verschiedene Jobs, viel Sparen – und viele Reisen.

Bei ihrem aktuellen Arbeitgeber hat sie eine halbe Stelle, arbeitet aber Vollzeit, um Überstunden zu sammeln. Die bummelte sie oft im Ausland ab: In Liberia, Gambia und Schweden hat sie länger gelebt, in Australien eine Bewässerungsanlage wieder aufgebaut. „Man taucht anders in das Land ein, wenn man den Alltag vor Ort teilt“, sagt Noetzel. Man sehe die Sorgen: etwa die der afrikanischen Bauern, die mit billigen EU-Agrarimporten nicht mithalten können. Man sehe auch Gutes: etwa das schwedische Gesundheitssystem, wo Krankenschwestern auf dem Land ärztliche Aufgaben übernehmen und die allgemeine Gesundheitsversorgung verbessern.

Dass es so etwas auch in Hessen gibt, dafür will sich Noetzel einsetzen – bei der Linken. Bis sie dort eine politische Heimat fand, legte sie ebenfalls eine längere Reise zurück.

„Ich stamme aus einem CDU-Haushalt“, gesteht sie. Dann kamen die Wende, die Hartz-IV-Gesetze, Debatten über Bundeswehreinsätze. „Das hat mich politisiert“, sagt Noetzel. Die CDU fühlte sich nicht mehr richtig an, die Politik der SPD unsozial. Es folgte eine Zeit als Nichtwählerin, aber: „Irgendwann wollte ich nicht mehr nur auf dem Sofa sitzen.“

In Sachen Agrarpolitik, Regionalentwicklung und Ökologie vertritt sie Positionen, die von den Grünen stammen könnten. „Aber ihre Haltung zum Krieg hat die Grünen für mich unwählbar gemacht“, betont Noetzel. Nach einer „Sympathiephase“ findet Noetzel die größte Schnittmenge bei der Linken im Werra-Meißner-Kreis, seit 2015 fühle sie sich aber im Kreisverband Hersfeld-Rotenburg wohler. „In der Linken gibt es verschiedene Strömungen“, sagt Noetzel dazu diplomatisch. An der Sammlungsbewegung #Aufstehen beteiligt sie sich nicht.

Dafür aber im Linken-Landesvorstand und an Infoständen: Es macht ihr Spaß, mit Bürgern über bessere Bildung, eine ökologischere Landwirtschaft und ein bedingungsloses Grundeinkommen zu diskutieren. Dabei muss sie viel einstecken, hört Sätze wie „Ihr Linken wollt doch nur die Mauer wiederhaben.“ Noetzel zuckt mit den Schultern: „Ich musste lernen, das nicht persönlich zu nehmen.“ Ohne realistische Chancen auf das Direktmandat nutzt sie den Wahlkampf, um für linke Themen zu werben. Auch die Opposition könne viel bewegen, sagt sie: „Helmut Schmidt lag falsch. Ich finde: Wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“

Zur Person

Anne Noetzel (50) wurde in Kiel geboren. Nach einer Lehre im Maschinenbau und einer Zeit in Liberia und Gambia zog es Noetzel ab 1994 nach Witzenhausen, die dortige Uni verließ sie später mit zwei Abschlüssen in „Internationaler Agrarentwicklung“ und „Ökologische Landwirtschaft“. Derzeit bildet sie am Fortbildungszentrum Deula in Witzenhausen Gärtner und Garten-Landschaftsbauer in der Pflege und Wartung von technischen Geräten fort. „Die Maschinenbaulehre hat mich immer verfolgt“, sagt sie lachend. Aus gesundheitlichen Gründen möchte sich Anne Noetzel beruflich neu orientieren, aber gern weiter in der Erwachsenenbildung tätig sein. Noetzel ist ledig und kinderlos und lebt im Witzenhäuser Stadtteil Unterrieden. In ihrer Freizeit restauriert sie einen 40 Jahre alten Wohnwagen und betreibt gerne Upcycling – verhilft also alten Dingen, die weggeworfen werden sollen, zu einer neuen Aufgabe.

Kandidaten kurz und knapp

1. Die Breitband-Versorgung ist ... inzwischen genauso essenziell wie Strom oder Telefon und muss so rasch wie möglich auch das letzte Haus im kleinsten Dorf erreichen.

2. Die ärztliche Versorgung verbessere ich, indem ich ... es ermöglichen möchte, dass auch in kleineren Ortschaften finanziell unabhängige Ärzte und/oder Krankenschwestern mit arztähnlicher Ausbildung in entsprechenden Gesundheitsräumen, beispielsweise in Dorfgemeinschaftshäusern, für die Bevölkerung da sind.

3. Die Abschaffung der Straßenbaubeiträge finanziere ich durch ... einen speziellen Förderfonds aus allgemeinen Steuermitteln in Höhe von 50 Millionen Euro.

4. Die Polizei im Kreis muss ... sowohl personell als auch materiell gut ausgestattet sein, um den Einwohnern im Kreis im Alltäglichen oder Besonderen ein verlässlicher Partner sein zu können.

5. Unsere Kinder bekommen in der Schule... zukünftig neben einer hervorragenden Bildung im Unterricht einer Ganztagsschule auch noch Hausaufgabenbetreuung, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und gesundes, leckeres Essen.

6. Die Feuerwehren müssen in der Zukunft ... genauso gut wie in der Vergangenheit, oder besser, für Einsätze trainieren können und ausgestattet sein, damit in Notfällen professionelle Hilfe möglich ist.

7. Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn ich … mehr Menschen als bisher dauerhaft und offen für linke Politik gewinnen könnte, ganz unabhängig davon, ob ich eine bestimmte Anzahl an Prozent erreiche.

8. Wenn ich mal keine Politik mache, dann … widme ich mich meinen Lieblingsbeschäftigungen, bin ich sehr gerne im Grünen und döse, wenn sie denn da ist, entspannt in der Sonne.

9. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten … einen gemischten Salat zu Tagliatelle mit Spinat und Champignons in Gorgonzolasoße.

10. Als Lesestoff besonders beeindruckt hat mich in letzter Zeit … das Buch „Politisches Framing“ der Sprach- und Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling, welches ich sehr empfehlen möchte – zu beziehen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 10 064 aus der Schriftenreihe.

11. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich … mir gerne die Ressortchefs schnappen und ihnen bei einer Reise durchs Land die Folgen ihrer Politik bei denen vor Augen führen, die sie ausbaden müssen.

12. Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: „Sedimentbildung“ auf meinem Schreibtisch.

13. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: Neugierig, einfühlsam und geduldig wären hier die erhofften Zuschreibungen.

