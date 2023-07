Besuch aus Kansas: Leiter einer amerikanischen Schulbehörde schaut sich Bebra an

Von: Fabian Diekmann

Freuen sich über den Besuch: Schulleiter Manfred Brill (links) und Fachleiterin Englisch Evelyn Manns (rechts) haben Jason Crawford (Mitte) ihre Schule gezeigt. © Fabian Diekmann

Das war unerwartet: Jason Crawford, Leiter der Schulbehörde in Kansas, schaute sich auf seiner Deutschlandreise kurzfristig die Partnerschule Brüder-Grimm-Gesamtschule in Bebra an.

Bebra – Obwohl seine Deutschkenntnisse mittlerweile etwas eingerostet sind, wie Jason Crawford sagt, begrüßte er alle Schüler bei seinem Rundgang auf Deutsch. Der Leiter der Schulbehörde von Jefferson West in Kansas, USA, war nun kurzfristig in der Brüder-Grimm-Gesamtschule (BGGS) in Bebra zu Gast.

Die Schule und Kansas verbindet eine lange Freundschaft – seit 2007 gibt es den Austausch mit der Jefferson West High School in Meriden, Kansas. Nun wollte sich Crawford die Partnerschule in Bebra einmal persönlich anschauen.

„Schüler würden Kansas vielleicht nie verlassen“

Der US-Amerikaner blickt auch privat auf eine lange Verbindung mit Deutschland zurück. Als Student kam er für ein Jahr nach Leonberg bei Stuttgart. Dort musste er schnell die fremde Sprache lernen.

Seinen Besuch versteht er als Zeichen der Partnerschaft zwischen Kansas und Bebra. Der Austausch zwischen den Schulen sei wichtig für die Schüler, um die Welt auch mal in einem anderen Kontext kennenzulernen. „Einige der Schüler würden Kansas sonst vielleicht nie verlassen“, sagt Crawford über die Jugend in seiner Heimat.

Durch Austausch andere Kulturen kennenlernen

Seit der Deutschlehrer der Jefferson West High School vor einigen Jahren in den Ruhestand ging, gibt es laut Crawford aufgrund des auch dort herrschenden Lehrermangels an der Partnerschule keinen Deutschunterricht mehr. Deshalb soll die Weiterführung des Austausches helfen, die Sicht auf die deutsch-amerikanische Freundschaft nicht zu verlieren.

Im Oktober geht es für Schüler der BGGS wieder nach Kansas – im Frühjahr 2024 folgt der Gegenbesuch. Schulleiter Manfred Brill sagt, dass der Austausch wichtig sei, damit seine Schüler eine andere Kultur kennenlernen können. „Bei der Reise in die USA können sie Vorurteile abbauen“, sagt Brill.

Er hofft, dass der Kansas-Austausch ähnlich lange fortgeführt wird wie der seiner Schule mit Knaresborough in England, der nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert.

Meriden, Kansas ist ähnlich ländlich wie Bebra

Evelyn Manns, Fachleiterin Englisch der Schule und seit einigen Jahren Leiterin des Austauschs mit Kansas, sagt, dass Meriden in Kansas ein guter Gegenpart zu Bebra ist. „Es ist eine Kleinstadtidylle, die ländlich geprägt ist“, erklärt Manns.

In Kansas besucht sie am liebsten die Schüler in ihren Gastfamilien. „Sie sind eigentlich immer sehr gut vorbereitet und haben sich viel für die zehn Tage des Austauschs vorgenommen“, sagt Manns.

Crawford nahm bereits 36 Austauschstudenten auf

Crawfords Besuch ist nur von kurzer Dauer. Auf seiner Deutschlandreise hat er Freunde in Frankfurt, Münster, Rosenheim und Würzburg besucht. 36 Austauschstudenten aus vielen verschiedenen Ländern wie Frankreich, Dänemark und Deutschland hat Crawford bereits bei sich in Kansas aufgenommen. Viele der Freundschaften haben gehalten.

Zwei bis drei Mal im Jahr kommt er deshalb nach Deutschland. Besonders faszinierend findet er Ausstellungen über den Zweiten Weltkrieg. „Sie zeigen, wie viel Deutschland und die USA überwunden haben, um nun so verbunden zu sein“, sagt Crawford. Dass es dabei bleibt, dafür sollen noch viele Austausche sorgen. (Fabian Diekmann)