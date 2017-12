Lichter in kalter Rotenburger Nacht

Lecker: Stockbrot konnte man bei der Jugendfeuerwehr backen. Was schmeckt besser als das, was man sich selbst über dem offenen Feuer rösten kann?

Rotenburg. Ohne Stress Geschenke kaufen oder einfach nur durch die festlich geschmückten Straßen und Läden bummeln: Bei der Langen Einkaufsnacht am Samstag in Rotenburg kamen alle Besucherinnen und Besucher entspannt und unterhaltsam auf ihre Kosten.

Der Einzelhandel im Steinweg präsentierte bis 23 Uhr vielfältige Aktionspreise, weihnachtliche Angebote und eine besonders festliche Stimmung durch schöne Dekorationen. Draußen war es zwar ziemlich kalt, aber durch das Einsetzen verschiedener Lichtelemente verbreitete sich schnell eine kuschelige Atmosphäre.

Flackernde Flammen tauchten die Innenstadt in ein stimmungsvolles Licht. Fachwerkhäuser wurden farbig angestrahlt. Offene Flammen, Fackeln und Schwedenfeuer machten den Abend zu einem Genuss im Advent. Einen Hingucker bestaunten viele Besucher vor dem Landratsamt. Da standen hohe Luftkerzen in Herzform. „Magisch“, staunte ein Ehepaar. Nebenan hatte sich auch das Kreisaltenzentrum festlich herausgeputzt. Insgesamt 25 so genannte Aircandles beleuchteten den Steinweg und die Brückengasse.

An Feuertonnen hielt man ein Schwätzchen und wärmte sich die Hände am Glühweinbecher. Kinder und Erwachsene hatten große Freude am Stockbrot-Rösten, das die Jugendfeuerwehr organisierte. Ein besonderer Höhepunkt war die spektakuläre Show der sommerlich bekleideten Damen von „Feuer und Bewegung“ aus Bad Hersfeld, die Feuerbilder mit Pyrofackeln und Handflammenwerfern malten: Meterhohe Flammen und Funkenflug - unterlegt mit mystischen Klängen. Auch der Spielmanns- und Fanfarenzug lockte mit kräftigen Klängen viele Zuhörer an.

Warme Getränke - mit und ohne Alkohol - und leckere Snacks gab es am Stand des Rotenburger Bogensportclubs „Bounty Bows“. Großen Anklang fand der überlieferte Zimtschnaps, den die künftigen Rotenburger Abiturienten der Jakob-Grimm-Schule im Angebot hatten. Wer Süßes mochte, war bei den jungen Männern und Frauen der Beruflichen Schulen Bebra genau richtig. Die buken in der Brückengasse mit viel Herz sehr delikate Waffeln.

Jugendliche hatten ihren großen Spaß am Rentier Rodeo, auf dem Gleichgewicht gefragt war. „Ist doch gar nicht so schwer“, staunte Lena Wicke über sich selbst. Geschichtenerzählerin Christa Proske verwöhnte Mädchen und Jungen mit kindgerechten Erzählungen am Lagerfeuer. Und im Wasserkraftwerk von Ehepaar Haag-Lorenz wurde das achte Türchen im Lebendigen Adventskalender geöffnet. Gemütliche Atmosphäre, ganz familiär.