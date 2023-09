Mit Rationalität ins Rathaus? Kandidat Jonas Rudolph im Porträt

Von: Clemens Herwig

Das Ziel ist das Rathaus: Jonas Rudolphs Stadtrundgang endet auf dem Marktplatz. Ideen kommen dem Jäger und Landwirt oft auf dem Hochsitz oder bei den Galloway-Rindern, die er mit einem Freund züchtet. © Clemens Herwig

Am 8. Oktober entscheiden die Rotenburger über ihren neuen Bürgermeister – es ist die erste Wahl mit mehreren Kandidaten seit zwölf Jahren. Wir stellen die drei Bewerber bei einem „Stadtrundgang“ vor. Heute: Jonas Rudolph (CDU).

Rotenburg – Jonas Rudolph ist pünktlich. Fünf Minuten zu früh fährt er auf den Parkplatz am Rotenburger Wildgehege. Ist das erwähnenswert? Bei einem Bürgermeisterkandidaten, der Pünktlichkeit als das einordnet, woran er immer wieder arbeitet: Ja. Es ist ein Auftakt mit offenem Visier. Der 36-Jährige antwortet, statt der Frage auszuweichen.

Auch der Besuch am Wildgehege soll zeigen, dass er keine halbherzige Bewerbung abgibt, sondern klare Ideen hat. Die Anlage passe in das touristische Angebot, das er stärker vernetzen will. Vorstellen kann er sich einen Tierpark mit heimischen Arten und Bildungsaspekt. Bis dahin wäre es ein weiter Weg. Als Kind hat er hier Kastanien gesammelt. Heute grüßt er Spaziergänger, wechselt einige Worte und sagt dann: „Ich muss mal weitermachen.“

Die Entwicklung Rotenburgs trägt auch den Stempel des Lispenhäusers. Seit zehn Jahren ist er ein prägendes Gesicht der Stadtpolitik. Das Fulda-Ufer („Mein Lieblingsprojekt, das wird mega“), der konsequente Tourismus-Kurs: Rudolph hat sie mitgestaltet. Alternativlos sei die Ausrichtung nicht. „Aber es ist einfacher, Stärken zu stärken.“ Inhaltlich wird es mit ihm weitergehen wie bisher: „Alles andere wäre unglaubwürdig.“

In seiner Kindheit ist Rudolph ein ehrgeiziger Kicker. Für die Profikarriere mangelte es an Talent, sagt er. Er wird Klassensprecher, Schülervertreter und mit 25 Jahren Fraktionschef. War die Bürgermeisterkandidatur der nächste logische Schritt? Geplant haben will er es nicht, es sei aber ein Kindheitstraum. „Natürlich habe ich das mit meiner kleinen Familie besprochen, ohne die Unterstützung wäre so was überhaupt nicht möglich.“ Der 36-Jährige ist ledig und hat einen fünfjährigen Sohn.

Amtsinhaber Christian Grunwald hat ihn vom Fußballplatz, wo beide Jugendtrainer waren, zur CDU mitgenommen. Damals, erinnert sich Rudolph mit einem Lachen an die Zeit ohne Parteibuch, hätte wohl auch die SPD bei ihm eine Chance gehabt. Stattdessen entwickelt er sich zum CDU-Kronprinzen: „Meine Jungs“ nennt Grunwald ihn und den Kreisvorsitzenden Andreas Börner ab und an. „Das ehrt mich. Politisch gesehen ist Christian mein Vorbild.“ Und beim Führungsstil? Er sei kollegial, halte viel von Eigenverantwortung. „Ich glaube, ich bin aber weniger autoritär.“ Den Mensch Jonas Rudolph stellt der Bewerber auch in seiner Podcast-Reihe vor. Es ist die Auftaktfolge, sie dauert 43 Minuten. Seine Ziele teilen sich in weiteren Folgen in deutlich kleinere Häppchen auf. Hat er beim Menscheln Nachholbedarf? „Mir wird nachgesagt, dass ich zu rational agiere. Aber keiner meiner Freunde würde mich als empathielos beschreiben.“

Dennoch präge ihn sein Beruf. Er arbeitet zunächst bei B. Braun und dann bei SMA in Kassel im Finanz-Controlling, bevor er 2022 als Projektmanager zum Pharmakonzern in Melsungen zurückkehrt. Es geht oft um Preise, Margen, also Zahlen. Die Kommunikation: direkt, knapp, lösungsorientiert. Rudolph ist ein Typ, der beim Gedanken an Haustürwahlkampf „ein bisschen Schiss“ hatte. Er fühlt sich zunächst wie ein Staubsaugerverkäufer, nur dass er seine Person anpreist. Mittlerweile mache es ihm Spaß. Er habe gelernt, dass die rationale Entscheidung nicht immer die beste ist. Hat er dafür ein Beispiel? Mit der Antwort tut sich der Kandidat schwer. Erst später wird sie ihm einfallen.

Mit dem Auto geht es Richtung Innenstadt – über Straßen, von denen die Hälfte sanierungsbedürftig ist. Gut 50 Millionen Euro müsste die ehemalige Schutzschirmkommune wohl investieren, bei der von der SPD angetriebenen Abschaffung der Beiträge war die Finanzierung stets ein Kritikpunkt der CDU. „Da muss man jetzt Jahr für Jahr schauen“, sagt Jonas Rudolph.

Wie ist es mit seinen Plänen? Das Wildgehege, ein Förderprogramm für Vereine, der Fokus auf die Entwicklung der Ortsteile – auch sie werden Geld kosten. Es gehe um kleinere Summen, sagt der 36-Jährige. Größte Investition wäre wohl ein Kunstrasenplatz. „Ich glaube, wir müssen dafür keine anderen Leistungen streichen.“ Die Haushaltslage habe sich stabilisiert – für das laufende Jahr ist ein Plus von 342 650 Euro vorgesehen.

Rudolph sucht einen Parkplatz, im Zwickel wird er fündig. Das geht in Bebra schneller. „Ist das so? Wir haben eineinhalb Minuten gebraucht.“ Die autofreie Innenstadt ist auch ein Rudolph-Projekt, nach Protest der Rotenburger hat es an Fahrt verloren. Es ist aus seiner Sicht auch ein gefühltes Problem. Es wird sein Beispiel für emotionale und rationale Entscheidungen, bei denen auch die Gefühle und Bedürfnisse der Bürger ausschlaggebend sind. „Ich habe gelernt, dass nicht immer alles umgesetzt wird, was man vorhat“ – schon gar nicht auf einen Schlag. Im März versuchte er, mit Vorschlägen für neue Parkplätze nachzusteuern.

An den absenkbaren Pollern vorbei geht es zum Marktplatz. Ein Parteifreund kommt vorbei. Bevor Rudolph etwas erklären kann, legt der los: „Wollt ihr das wirklich so machen?“ Es geht um die Parkplätze. Rudolph fragt nach, will wissen, wo das Problem ist. So richtig klar wird das nicht, der Mann zieht weiter. „Na, das hat ja gepasst“, sagt Jonas Rudolph lachend. Dann geht es fürs Foto auf die Rathaustreppe.

Die Spielregeln

Unter dem Motto „Auf Stadtrundgang mit...“ haben wir die Bürgermeisterkandidaten zum Termin gebeten. Die Regeln: Jeder Bewerber bekommt eineinhalb Stunden Zeit und führt uns zu Orten in Rotenburg und den Ortsteilen, die ihm wichtig sind – so lange sie fußläufig oder mit einer kurzen Fahrt zu erreichen sind. Auch das Fotomotiv bestimmen die Kanidaten.

Fragen an Kandidaten

