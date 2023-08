Neue Kita in Braach soll am Montag bezogen werden – 5,5-Millionen-Euro-Projekt

Von: Christopher Ziermann

Im Zufahrtsbereich wird noch kräftig gewirbelt. Links von Kevin Spillner wird gepflastert. Er kümmert sich auf dem Bild gerade um einen Regenablauf. © Christopher Ziermann

Die neue Kita in Braach mit einer Kapazität von 99 Plätzen soll am Montag bezugsfertig sein. Unsere Zeitung durfte sich auf der fast fertigen Baustelle schon einmal umschauen.

Rotenburg – Vor dem Gebäude wird der Boden für den Zufahrtsbereich bereitet, Möbel stehen aufgestapelt und teilweise noch verpackt in einigen Räumen, weil in anderen gerade noch Stromkabel gezogen werden – genau sieben Tage vor der für Montag angesetzten Eröffnung scheint kaum vorstellbar, dass die neue Braacher Kita am Ende der Kindergartenferien wie geplant bezogen werden kann. Wie sportlich es war und noch sein wird, das Eröffnungsdatum zu halten? „100 Meter in unter neun Sekunden“, sagt Stadtwerke-Chef Stephan Heckeroth. Also etwas, was noch nie ein Mensch geschafft hat? Ganz so gravierend ist es nicht, aber es stecken viele Überstunden in dem Großprojekt. Verzögerungen gab es laut Heckeroth vor allem, weil die Baubranche unter Fachkräftemangel leidet.

In den 21 Jahren, die Heckeroth mittlerweile bei der Stadt beschäftigt ist, ist es nach dem Feuerwehrhaus in der Kernstadt der größte und auch teuerste Neubau. Der bei der Grundsteinlegung genannte Kostenpunkt von 5,6 Millionen Euro wird gehalten, es geht wohl sogar eher in Richtung 5,5.

Anstatt wie bislang 37 Kinder (eine Gruppe U3, eine Ü3) können in Braach künftig 99 Kinder die Kita besuchen. Ausgelegt ist sie zunächst auf zwei U3-Gruppen à 12 Kinder und drei Ü3-Gruppen mit maximal 25 Kindern. „Die Räume sind aber so gebaut, dass theoretisch auch fünf Ü3-Gruppen aufgenommen werden könnten“, sagt Heckeroth – das Multimillionenprojekt ist so flexibel gestaltet, dass es auch in einigen Jahrzehnten noch zur dann bestehenden Nachfrage passen soll. Die Betriebserlaubnis gilt aber zunächst für drei Ü3-Gruppen. „Erfahrungsgemäß schwankt das: Mal steigt der Bedarf in der Krippe, mal in der Kita“, sagt Kita-Leiterin Christiane Seil, die zugleich auch Kita-Koordinatorin der gesamten Kommune ist. Genug Personal für alle Kinder Rotenburgs war schon vorher da, der Raum reichte aber nicht aus. Nun hat Braach nach der Schatzkiste (125 Plätze, Kernstadt) und Abenteuerland (124, Lispenhausen) den drittgrößten städtischen Kita-Standort.

Nun können alle Braacher Kinder in ihrem Dorf zur Kita gehen. Auch der Nachwuchs aus Wüstefeld, Atzelrode, Mündershausen und der Kernstadt gehört zur neuen Besetzung der Kita, die auf einen Schlag von 37 auf über 80 steigt. Dafür wird natürlich auch mehr Personal gebraucht. 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Reinigungs- und Hauswirtschaftspersonal gab es bislang, am neuen Standort sind es 18. Einige haben ihre Stundenzahl aufgestockt – alle Erzieher-Stellen sind besetzt, sagt Christiane Seil. „Wir haben alle unser altes Kita-Gebäude geliebt. Aber die räumlichen Bedingungen haben für enorm viele Einschränkungen gesorgt. Einer meiner Lieblingsräume ist die Turnhalle. Das konnten wir unseren Kindern bisher einfach nicht anbieten.“

Ein Kritikpunkt, der zum Beispiel auf Facebook und in einem Festzugsbeitrag der Braacher Kirmes laut wurde, wird von Heckeroth und Seil gleichermaßen entkräftet: dass es wegen der benachbarten Kläranlage stinken soll. „Ich habe eine ganz empfindliche Nase. Wenn das so wäre, würde ich niemals hier arbeiten wollen“, sagt die Leiterin. Heckeroth arbeitet im Technischen Rathaus nebenan, kennt die Nachbarschaft also längst. „Kläranlagen haben vielleicht früher mal gestunken. Heute ist das vielleicht drei Tage im Jahr der Fall, wenn extrem wenig Abwasser fließt, also in den Leitungen steht“, erklärt Heckeroth. Aufm Dorf wird schließlich auch mal Gülle gefahren, und dann stinkt es auch. Christiane Seil fügt hinzu, dass Bedenken wegen des Geruchs in der Elternschaft kaum ein Thema seien. „Wir haben die Lage vor Baubeginn sondiert, auch die Fachaufsicht war da. Man braucht ja erst mal eine Betriebserlaubnis.“

Fotos: Rundgang durch die neue Braacher Kita kurz vor der Eröffnung Fotostrecke ansehen

Wer an der Kita vorbeikommt, dem könnte auch auffallen, dass auf dem Außenbereich zwar die Spielgeräte, Sandkästen und Geräteschuppen stehen, aber der Boden noch nicht fertig ist. Beim Rollrasen soll es nächste Woche soweit sein, dann sind unter anderem noch Pflasterarbeiten zu erledigen. Die Spielgeräte können aber schon benutzt werden – und die Fuldawiesen sind ja um die Ecke. „Unsere Kinder haben schon aus der alten Kita immer den Bau beobachtet. Jetzt können sie täglich zuschauen, wie ihr Außenbereich fertig wird. Da gibt es viel zu sehen.“

Die Räumlichkeiten hingegen sind ab Montag komplett nutzbar. Gruppenräume, „Werkstatt“, Schlafräume und vieles mehr – endlich angepasst auf den tatsächlichen Bedarf. Die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen findet am 30. September statt, ein Tag der offenen Tür voraussichtlich im Frühjahr. Alle Eltern sind aber ab Montag dazu eingeladen, sich Räume und Außengelände anzuschauen – bei vielen steht dann ja ohnehin die Eingewöhnungszeit an. Und der „Marktplatz“ im Eingangsbereich soll grundsätzlich ein Begegnungsbereich sein, wo auch Mamas und Papas sich für einen Kaffee hinsetzen können.

