Parkplatz-Debatte in Rotenburg: Parlament diskutiert Vorschläge von CDU und SPD

Von: Christopher Ziermann

Könnte zum Parkplatz werden: die Fläche zwischen Edeka-Getränkemarkt und Bahngleisen. © Christopher Ziermann

185 Parkplätze fallen in der Rotenburger Innenstadt demnächst infolge der Fulda-Uferumgestaltung weg. Das Parlament diskutiert nun Vorschläge von CDU und SPD zu neuen Parkflächen.

Rotenburg – CDU und SPD haben gleichermaßen drei Vorschläge für Parkflächen in Rotenburg eingereicht. Diese haben die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Sebastian Münscher (SPD) und Jonas Rudolph (CDU) in einem gemeinsamen Antrag zusammengeführt und die Verwaltung mit dem Erstellen von Kosten-Nutzen-Analysen beauftragt. Die Stadtverordnetenversammlung votierte nach einstündiger Debatte schließlich dafür – außer SPD und CDU stimmten alle anderen Abgeordneten mit Nein.

Trotz ihres gemeinsamen Antrages argumentierten Münscher und Rudolph in ihren Redebeiträgen nur für ihre eigenen Vorschläge. Die Diskussion drehte sich in großen Teilen um die Frage, ob Rotenburg ein halbes Jahr nach der Ausweitung des städtischen ÖPNV überhaupt neue Parkplätze braucht.

Rudolph (CDU)

„Wir brauchen innenstadtnahes Parken für unsere Bürger, für die Anwohner, für die Kunden, die Arbeitnehmer und ganz besonders für unsere Gäste.“ Jonas Rudolph argumentierte insbesondere damit, dass Touristen, die Waldkugelbahn und künftig Hängebrücke und Rodelbahn besuchen, möglichst nicht direkt an den Attraktionen parken, sondern auch die Innenstadt besuchen sollen.

Punkten konnte Rudolph damit, dass sich infolge der Berichterstattung im Vorfeld der Eigentümer der Fläche hinter dem Edeka-Getränkemarkt bei der Stadt gemeldet hat und nun eine mögliche Pacht geprüft werden könnte. Dass die Verkehrsführung im beengten Bereich Lindenstraße und Zwickel eine große Herausforderung wäre, wenn dort ein Parkhaus gebaut würde, räumte Rudolph selbst ein. Die Prüfung des Trainingsplatzes am Wittich als Parkplatz strich er im aktualisierten Antrag – falls ein Parkplatz am Wohnmobilstellplatz möglich wäre, müsse man für die Wohnmobile einen „noch attraktiveren Ort“ finden.

Münscher (SPD)

Sebastian Münscher bezeichnete das Ansinnen als richtig, grundsätzlich die Innenstadt „autofreier zu gestalten“. In der Praxis würden die Menschen aber weiter den Weg des geringsten Widerstands gehen und am ehesten den Parkplatz Altes Amtsgericht anfahren. Daher hatte die SPD besonderen Wert darauf gelegt, tatsächlich innenstadtnahe Flächen vorzuschlagen. Ohne eine Kompensation der wegfallenden Parkplätze werde Rotenburg an Attraktivität verlieren, hatte es im SPD-Antrag geheißen. Münscher stellte auch auf beeinträchtigte Menschen ab, deren Grad der Behinderung nicht für die Nutzung von Behindertenparkplätzen ausreicht.

Zu seinem Vorschlag, die Aufstockung der geplanten Parkplätze in der Brotgasse von 50 auf 150 zu prüfen, räumte er den Nachteil der beengten Verkehrsführung ein – der Steinweg werde so aber attraktiver, da Fußgänger auf dem Weg in die Innenstadt hier entlang kämen. Die anderen beiden SPD-Vorschläge sind die Aufwertung der Parkplätze am Güterbahnhof und eine Prüfung der Fläche am ehemaligen Muzkkka, für die der VR-Bankverein aber bereits Pläne hat.

Münscher verwahrte sich gegen den Vorwurf des Opportunismus. Die SPD habe schon in der Vergangenheit die Notwendigkeit von Parkflächen angemahnt.

Bürgermeister

Bürgermeister Christian Grunwald (CDU) holte zu einem leidenschaftlichen Plädoyer aus, die Stadtumbaupläne der vergangenen Jahre nun nicht „zu verwässern“ und Kritik der Bürger auszuhalten, während man Weichen für kommende Generationen stelle. „Ich frage die Jüngeren: Könnt ihr euch heute vorstellen, dass man früher auf dem Marktplatz geparkt hat und durch die Brückengasse gefahren ist? Das ist heute undenkbar.“ Es sei normal, dass aktive Stadtentwicklung zunächst kritisiert werde – wie das etwa auch beim heute beliebten Schaukelwald der Fall gewesen sei. Überhaupt: Die kritische Rückmeldung aus der Bevölkerung sei meist, dass die Menschen die Parkplätze am Alten Amtsgericht behalten wollten – nicht die Forderung, deren Wegfall an einem anderen Ort in der Innenstadt zu kompensieren.

Grunwald sprach in seiner Rede von einem Faktencheck, den er allerdings im Wesentlichen auf die SPD-Vorschläge beschränkte: Eine Aufwertung der Parkplätze am Güterbahnhof schaffe keine neuen Stellplätze, das Grundstück am Muzkkka stehe nicht zur Verfügung. Zur Brotgasse sagte er, dass schon für die bislang geplanten 50 Parkplätze die notwendige Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet kompliziert sei – „und das ist ja auch nicht ohne Grund Landschaftsschutzgebiet“.

Der Bürgermeister merkte an, dass die Stadt derzeit ohnehin neue Parkplätze auf dem städtischen Grundstück zwischen Hinter- und Mittelgasse erwäge, gleich neben der Brücke der Städtepartnerschaften. Von den derzeit 1300 Parkplätzen in einem 600-Meter-Radius rund um die Alte Fuldabrücke würden unterm Strich lediglich sieben Prozent wegfallen.

Knoch (UBR)

UBR-Fraktionschef Mario Knoch las sowohl Rudolph als auch Münscher die Leviten. Die Verwaltung mit der Entwicklung eines Parkleitsystems bis September zu beauftragen, sei nicht sinnvoll – das sei es erst dann, wenn die größeren Veränderungen im Rotenburger Stadtbild vollzogen seien. Von allen Vorschlägen von SPD und CDU sei nur die Fläche hinter dem Edeka-Getränkemarkt dazu geeignet, tatsächlich Parkplätze zu kompensieren. Knoch betonte aber auch: „Ich sehe in Rotenburg keine Parknot.“ Unter anderem werde der neue Parkplatz am Alten Feuerwehrhaus an Wochenenden für Touristen zur Verfügung stehen, Gleiches gelte auch für das Waldschwimmbad, wo der Parkplatz nur bei bestem Wetter ausgelastet sei.

Weber (FDP)

Bürgermeisterkandidat Marcus Weber (FDP) meinte, es sei richtig, einen Blick auf das Thema zu haben. Wenn die Vorschläge im Vergleich zu den wegfallenden Parkplätzen gleichwertige Flächen seien, könne man darüber reden. Das sei aber nicht der Fall – auch Weber klammerte dabei die Wiese am Edeka aus. Die sei innenstadtnah, die Autos müssten aber nicht zwischen den Fachwerkhäusern hindurch.

