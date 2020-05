18 Planer wetteifern bei Neugestaltung des Fuldaufers in Rotenburg

Wie soll das Fuldaufer in Rotenburg künftig aussehen? Ein Wettbewerb zwischen 18 Planungsbüros soll die besten Ideen herausfiltern.

Es geht um eine planerische Herausforderung: Wie soll das Fuldaufer zwischen Campingplatz und Stellplatz für Wohnmobilisten in Rotenburg künftig aussehen? Wie können Wege und Flächen möglichst attraktiv gestaltet werden? 22 Planungsbüros aus ganz Deutschland wollen dazu im Wettbewerb ihre Ideen vorstellen, 18 werden nach einem Losentscheid dazu zugelassen. Das erklärte Torben Schäfer, der Geschäftsführer der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft MER.

Die Gestaltung des Fulda-ufers ist Teil des Stadtumbaus. Eigentlich sollte der aktuelle Stand der Stadtumbauprojekte am kommenden Samstag, dem „Tag der Städtebauförderung“, der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden. Doch das Coronavirus hat auch diese Veranstaltung gestoppt. Stattdessen bekommen die Rotenburger am Samstag einen Flyer in ihre Briefkästen mit aktuellen Informationen.

Ganz besonders wichtig: Dem Flyer ist ein kurzer Fragebogen angeheftet, in dem sich alle Rotenburger zur Gestaltung des Fuldaufers äußern können, sogar sollten. Denn Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtumbaus. Die Fragebögen können in die Briefkästen des Rathauses, der MER an der Brückengasse und der Tourist-Information am Marktplatz eingeworfen werden. Man kann die Fragen auch per Mail beantworten und an info@mer-rotenburg.de schicken.

+ Rückmeldung bis 24. Mai: Der Fragebogen zum Fuldaufer wird am kommenden Samstag verteilt. © MER/nh Noch in dieser Woche findet die Auslosung der Wettbewerbsteilnehmer statt. „Es sind bekannte und große Büros darunter“, so Torben Schäfer. „Offenbar haben auch die etablierten Büros durch die Auswirkungen des Coronavirus Kapazitäten frei.“ Mitte September soll der Sieger feststehen. Zur Jury gehören neben Bürgermeister Christian Grunwald und jeweils einem Vertreter der im Stadtparlament vertretenen Fraktionen vor allem Fachleute aus den Bereichen Stadt- und Landschaftsplanung, etwa Professoren. Die Denkmalpflege und das Wasserschifffahrtsamt sind beratend vertreten. Die Beiträge werden anonymisiert, sodass die Jury nicht weiß, wer die Pläne entworfen hat. Baubeginn soll 2022 sein.

So steht es um die anderen Projekte des Stadtumbaus

Auch die anderen Stadtumbauprojekte werden vorangetrieben.