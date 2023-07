Polizeieinsatz nach Mottotag: Russlandfahnen führen zu Konflikt an der JGS in Rotenburg

Von: Christopher Ziermann

Der Haupteingang der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg, Standort Braacher Straße. © Schäfer-Marg, Silke

Zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen zwischen russischstämmigen und ukrainischen Schülern ist es am Donnerstag in der Rotenburger Jakob-Grimm-Schule gekommen.

Rotenburg – Das bestätigt Schulleiterin Sabine Amlung auf Nachfrage unserer Zeitung. Amlung betont, dass die Streitigkeiten nicht körperlich ausgetragen worden seien. Um einer Fortsetzung des Konfliktes nach Schulschluss vorzubeugen, rief die Schulleiterin aber die Polizei.

Die Abschlussklassen der Haupt- und Realschulzweige hatten sich im Rahmen einer selbstorganisierten Mottowoche zum Thema „Nationalitäten“ verkleidet. In der ersten großen Pause fühlten sich ukrainische Schüler vom Auftreten junger Menschen mit russischen Fahnen provoziert. „Da stehen teils traumatische Fluchterfahrungen dahinter“, sagt Amlung. Es sei zu Provokationen und Beschimpfungen gekommen.

Die Schüler seien dazu aufgefordert worden, die Fahnen einzurollen. Zwei seien dabei konfisziert worden. Anschließend erklärte die Schulleiterin den Mottotag per Lautsprecherdurchsage für beendet und forderte die Abschlussschüler auf, in der zweiten Pause in ihren Klassenräumen zu bleiben. Daran hielt sich laut Amlung eine Gruppe russischstämmiger Schüler nicht und begab sich zu einer Klasse mit ukrainischen Schülern, wo erneut Beleidigungen und Beschimpfungen ausgetauscht wurden. Zum Ende der Pause gingen die Wege der beteiligten Schüler auseinander.

Foto in den Sozialen Medien mit Herzchen-Emoji für Putin

Präventiv, wie Schulleiterin Amlung betont, alarmierte sie gegen 12.15 Uhr die Polizei, damit der Streit nicht außerhalb des Schulgeländes fortgesetzt wird. Die Situation konnte von den Beamten vor Ort „kommunikativ gelöst werden“, heißt es vom Polizeipräsidium auf Nachfrage unserer Zeitung. „Der Jugendsachbearbeiter der Polizeistation Rotenburg wurde ebenfalls eingebunden und steht seither mit der Schulleitung im Austausch.“

In den sozialen Medien machte ein Foto mit Schülern mit russischen Fahnen auf dem Schulhof die Runde, in dem Präsident Wladimir Putin mit einem Herz verlinkt wird. „Das ist eine politische Botschaft und eine klare Provokation, die ich verurteile“, sagt Amlung. Einzelnen Jugendlichen drohten nun Ordnungsmaßnahmen. Nachdem geflüchtete Ukrainer in den Schulbetrieb integriert wurden, habe es in der Anfangszeit vereinzelt Wortgefechte mit russischstämmigen Mitschülern gegeben. In den vergangenen Monaten sei es aber ruhig gewesen. (Christopher Ziermann)