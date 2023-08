Rotenburg: Drei neue Premium-Wege zertifiziert

Von: Christopher Ziermann

Katharina Breite ist die Projektverantwortliche bei der MER für die neuen Premiumwege – hier „Auf Konnes Spuren“ gegenüber vom Mehrgenerationenplatz am Wildgehege. © Christopher Ziermann

Rotenburg – Die Stadt Rotenburg hat ab sofort drei zertifizierte Premium-Wege, die nun in der Ferienzeit für Wanderer fertig vorbereitet sind. Die dazugehörigen Broschüren mit Karten sind jetzt da, nachdem die Zertifizierung vor einigen Wochen schon erfolgt ist. Das teilt die MER-Projektverantwortliche Katharina Breite auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg hat das vom Magistrat gewünschte Projekt umgesetzt.

Im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land gibt es bereits zahlreiche dieser ausgezeichneten Wanderwege. Gleiches gilt für den Naturpark Knüll, wo sich die Fabelwege aber bislang auf den Schwalm-Eder-Kreis beziehen, was künftig auf die Naturpark-Kommunen im Kreis Hersfeld-Rotenburg ausgeweitet werden soll. Das hatte Naturpark-Geschäftsführerin Katrin Anders kürzlich im Interview mit unserer Zeitung angekündigt.

Derzeit bietet Rotenburg mit seinen drei Premiumwegen aber erst mal ein Angebot, das in Waldhessen einmalig ist. Hier gibt es bislang lediglich die „Extratour Ronshausen“, „Tannenburg P18“ bei Nentershausen und die „Extratour Dreienberg“ bei Friedewald.

Die neuen Wege in Rotenburg bauen auf der konsequenten Ausrichtung auf den Tourismus auf, die die Fuldastadt seit mehreren Jahren verfolgt. „Sie sind ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer in der Region und darüber hinaus einzigartigen Verbindung touristischer Attraktionen wie dem Barfußpfad, dem Mehrgenerationenspielplatz, der Waldkugelbahn und dem Waldbadezimmer. Damit bieten wir ein besonderes naturnahes Erlebnis mit Wandern, Spiel und Spaß für Menschen aller Generationen“, sagt Bürgermeister Christian Grunwald.

Für MER-Mitarbeiterin Katharina Breite ist die Zertifizierung der Abschluss eines Großprojektes, das 2021 mit einer Analyse des Planungsbüros Tourspur begann. Zuvor hatte die Stadt bereits ihr Wanderwegenetz von 180 auf 70 Kilometer reduziert, um auf Qualität statt Quantität zu setzen. Die Premium-Wege wurden seit Beginn des Jahres ausgeschildert und mit Bänken und vielem mehr ausgestattet.

Die Zertifizierung durch das Deutsche Wanderinstitut erfolgte schließlich vor einigen Wochen, mit der Auslieferung der Broschüren sind die Wege nun endgültig für Wanderer nutzbar.

Die offizielle Einweihung ist für Ende September vorgesehen. »

Der Premium-Wanderweg „Stölzinger Runde“ führt rund um den Alheimer. Seine Route dürfte auch viele alteingesessene Wanderfreunde an Orte führen, die sie noch nicht kennen. Der „Bornschisser-Weg“ verbindet Historisches und Natur, führt unter anderem an der Burgruine Rodenberg vorbei. „Auf Konnes Spuren“ ist man ab dem Mehrgenerationenspielplatz am Wildgehege unterwegs, Bestandteil sind auch der Barfußpfad und der überarbeitete Waldlehrpfad.

Nun ist es soweit: Wer gern die Wanderschuhe schnürt, hat in Rotenburg ab sofort ein neues Angebot, das selbst für ausgewiesene Naturfreunde der Region noch bislang verborgene Orte bereit halten dürfte. Für die MER-Projektverantwortliche Katharina Breite ist das Erscheinen der Broschüren der krönende Abschluss eines wesentlichen Bestandteils ihrer Arbeit der vergangenen zwei Jahre.



Die MER verhehlt nicht, dass die Ausweisung der drei Premiumwege – die besonderen Qualitätsstandards entsprechen, besonders naturnah sind und überregional Wanderfreunde anziehen – ein langwieriges Unterfangen war. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, werden die Nutzer der Wege in den kommenden Monaten mit ihren Füßen zurückmelden. Erst mal ist für Katharina Breite aber klar: „Wir freuen uns, dass unsere harte Arbeit belohnt wurde und wir die Zertifizierungsurkunden erhalten haben.“ Die offizielle Einweihung soll zwar erst im September stattfinden, aber die Wege sind nun ausgeschildert, markiert, mit Bänken und weiteren Ausruh- und Aktivitätenutensilien ausgestattet und vom Deutschen Wanderinstitut überprüft und zertifiziert.



Dabei wird nur die zwölf Kilometer lange Stölzinger Runde offiziell als Premiumwanderweg bezeichnet. Die anderen beiden Routen sind kürzer und heißen deswegen Premiumspazierwege. „Spaziergänge“ sind die Routen allerdings nicht, der sechs Kilometer lange Bornschisser-Weg führt zum Beispiel zur Burgruine Rodenberg hinauf.



Stölzinger Runde



Der Weg ist eine zwölf Kilometer lange Rundtour um den Alheimer. Die MER verspricht „atemberaubende Ausblicke“ und preist den Weg als „Muss für alle Naturliebhaber und Wanderbegeisterte“ an. Malerische Wälder, Wiesen, Biotope und Felder soll es zu sehen geben – und zum Beispiel die Grundmauern des ehemaligen Jagdschlösschens. Der Höhepunkt für Auswärtige ist ein altbekannter Anlaufpunkt für Einheimische: der Alheimerturm. Ein aktueller Hinweis: Der bequeme Weg hinauf zum Gipfel wird derzeit durch viele Büsche beeinträchtigt, die der städtische Bauhof planmäßig nächste Woche zurechtschneiden soll. Als Startpunkt wird die Alheimerhütte empfohlen.



Auf Konnes Spuren



Auf der sechs Kilometer langen Runde „Auf Konnes Spuren“ gibt es besonders viel über den Wald und seine Tierwelt zu lernen – der Weg eignet sich daher ganz besonders für Kinder. Beginn ist am Mehrgenerationenspielplatz am Wildgehege, zu den Bestandteilen der Route gehören unter anderem der Barfußpfad und der erst kürzlich neu gestaltete Waldlehrpfad. Für ein Picknick bietet sich die Raststätte Heinrichs Ruh an.



Bornschisser-Weg



Auf dieser ebenfalls sechs Kilometer langen Strecke werden Historisches und Natur verknüpft. Zu den Stationen gehören die Überreste der Burgruine Rodenberg. Hier hausten einst Diebe, denen die Rotenburger durch Fäkalien in der Trinkwasserquelle begegneten – die Bornschisser waren geboren. Auf dieser Runde bietet sich neben der Fühstücksbuche und der Nadelöhrhütte die Rodenberg-Alm zur Rast an. Wenn die geplante Hängebrücke dort gebaut ist, soll sie ebenfalls als Option zum Bornschisser-Weg gehören. Als Ausgangspunkt bietet sich der Parkplatz am HKZ an.

