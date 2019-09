Acht Tage kamen keine Briefe: Beschwerden über Postzustellung in Rotenburg und Bebra

In Rotenburg und Bebra beklagen sich zahlreiche Anwohner, dass sie tagelang auf wichtige Dokumente warten, die mit der Post kommen sollen. Was ist da los?

Nicht zugestellte Post beklagen derzeit zahlreiche Rotenburger, aber auch Bebraner und Einwohner der Nachbarkommunen. Post-Pressesprecher Thomas Kutsch räumt auf Anfrage unserer Zeitung Probleme ein.

Acht Werktage lang hat zum Beispiel Klaus Esche keine Post bekommen, sagt er. „Ich habe sehnsüchtig auf die Pin für meine neue Mastercard gewartet, meine Frau auf ein Rezept der Heidelberger Uniklinik, abgeschickt am 7. September. Das ist eine Zumutung“, sagt der 72-jährige Rotenburger. Er hat dreimal bei der Post in Bonn angerufen – mehr als eine Entschuldigung habe er dort aber nicht bekommen. Eine Begründung? Fehlanzeige.

Nach acht Tagen 11 Briefe auf einmal

Esche hat mit Bekannten gesprochen und die Diskussion in der Facebook-Gruppe „Rotenburger Bornschisser“ verfolgt. Er vermutet: „Pakete werden zugestellt, Briefe bleiben aber liegen.“ Am Dienstag schließlich kamen gleich zwei Postzusteller in die Grünbergstraße. Vermutlich habe der eine den anderen angelernt, so Esche. Sage und schreibe elf Briefe bekam er dann – mit Poststempeln, die teilweise über eine Woche alt waren.

Ähnlich ist es bei Peter Schaub, der in Bebra in der Straße Am Schützenplatz wohnt. „Seit mehr als einer Woche sind hier keine Briefe mehr angekommen, das gilt mindestens für unsere gesamte Straße“, sagt er. Schaub hat eine chronische Krankheit und bekommt deswegen viel wichtige Post, auch Rechnungen, auch Schriftsachen, bei denen Fristen eingehalten werden müssen.

Er hat ebenso wie Esche bei der Beschwerdehotline der Post angerufen und persönlich in der Filiale im Allkauf nachgefragt. Gründe für die Probleme konnte man ihm dort nicht nennen. „Mir wurde aber gesagt, dass sich vor mir schon viele andere beschwert haben.“ Eine Nachbarin sei kurzerhand zum Zustellstützpunkt gegangen und habe dort ihre Post selbst abgeholt. In den vorherigen Wochen, als die Post noch zugestellt worden sei, seien die Zusteller oftmals erst nach 19 Uhr gekommen. Schaub stellt, ebenso wie Esche, klar, dass man den Zustellern keinen Vorwurf machen könne. „Das ist ein Organisationsproblem, das endlich gelöst werden muss“, sagt Schaub.

Das sagt die Post

Grund für die Probleme im Bereich des Zustellstützpunktes Bebra ist laut Post-Pressesprecher Thomas Kutsch der hohe Krankenstand der vergangenen drei Wochen. Zweimal mussten Zusteller sogar wegen Verletzungen ihre Touren abbrechen. Darauf habe man aber reagiert, das Problem habe sich entspannt. „Es wurden Zusteller aus Bad Hersfeld, Philippsthal und Eiterfeld abgezogen, um auszuhelfen. Außerdem wird derzeit neues Personal eingestellt.“

Grundsätzlich werde am ersten Krankheitstag der betroffene Bezirk zwischen den Zustellern der Nachbarbezirke aufgeteilt. Die würden nach ihrem eigenen Bezirk auch bis zum Erreichen der maximalen Arbeitszeit im vakanten Bezirk die Post austragen. Ab dem zweiten Tag solle ein Vertreter eingesetzt werden – möglichst ein Springer, der den Bezirk schon kennt.

Wenn eine Tour abgebrochen werden müsse, seien die Zusteller angehalten, die Tour am nächsten Tag an gleicher Stelle fortzusetzen. Dass ein Haushalt eine Woche lang gar keine Post bekomme, kann laut Kutsch eigentlich nicht passieren. Unsere Nachfrage zu den beiden im Artikel oben genannten Straßen konnte Kutsch kurzfristig nicht beantworten, kündigt aber eine Antwort an.

„Für die Unannehmlichkeiten kann ich mich nur entschuldigen“, sagt er. Er weist aber darauf hin, dass für wichtige Briefe ein Standardbrief nicht die richtige Wahl sei, sondern Einschreiben. Diese bekommen eine Tracking-Nummer und können so, ebenso wie Pakete, zurückverfolgt werden. Einen Vorrang von Paketen vor Briefen gebe es übrigens nicht. Amazon-Prime-Kunden hätten eine garantierte Lieferfrist. Aber: „Kein Zusteller fährt wegen eines Pakets zu einer Adresse und lässt die Briefe für die gleiche Adresse im Auto liegen."