Rastan sagt Adieu zur „HKZ-Familie“: Chefarzt der Rotenburger Herzchirurgie verabschiedet

Von: Christopher Ziermann

Teilen

Die Kollegialität am HKZ, insbesondere zwischen den verschiedenen medizinischen Disziplinen, wurde beim offiziellen Staffelstabwechsel an der Spitze der Herzchirurgie häufig betont. Das Bild zeigt von links Holger Nef (Kardiologie), den neuen Herzchirurgie-Chef Mahmoud Diab mit Vorgänger Ardawan Rastan, Karsten Hamm (seit Juli standortübergreifender Chefarzt Kardiologie in Rotenburg und Bad Hersfeld) und Klaus Edel (Kardiologische Rehabilitation und Prävention und Ärztlicher Direktor am HKZ). © Christopher Ziermann

Kollegialität und Wertschätzung, die „HKZ-Familie“, starke medizinische Leistungen: Das waren die Schlagworte bei der offiziellen Verabschiedung von Professor Ardawan Rastan.

Rotenburg – Der langjährigen Chefarzt der Herzchirurgie am Rotenburger Herz-Kreislauf-Zentrum ist bei einer kleinen Feierstunde am Mittwoch, 2. August 2023, verabschiedet worden. Der scheidende Chef, der schon über 6000 Mal am offenen Herzen operiert hat, nutzte seinen Abschied auch für drei Appelle.

Der 56-Jährige hob positiv hervor, dass Landrat Torsten Warnecke als Aufsichtsratsvorsitzender des kreiseigenen Klinkumkonzerns das HKZ häufig auch öffentlich positiv in den Blickpunkt rücke. „Das würde ich mir auch von der Geschäftsführung manchmal etwas mehr wünschen“, sagte Rastan, dessen privater Lebensmittelpunkt Bad Hersfeld bleibt.

Auch bei einem weiteren Aspekt bekam Warnecke beziehungsweise der Landkreis ein Lob: Man tue sehr viel für die Mitarbeiter des HKZ. „Viele sehen das, aber nicht alle. Bei einigen Mitarbeitern vermisse ich manchmal die Ernsthaftigkeit, etwas zurückzugeben.“ Ganz direkt adressierte der in Göttingen geborene Sohn eines persischen Herzchirurgen außerdem die Ärzte mit ausländischer Herkunft. Empathie sei ein enorm wichtiger Bestandteil der Arbeit. Dafür sei gutes Deutsch wichtig. „Arbeiten Sie an Ihrer Sprache“, ermunterte er die Mediziner.

Als „Geheimnis des HKZ“ bezeichnete er den hervorragenden Austausch der Ärzteschaft untereinander, vor allem auch interdisziplinär. Insgesamt sei das Arbeitsklima in der Herzklinik von sehr hohem gegenseitigem Respekt geprägt.

Kardiologie als Verbündete Dass die Laudatio für den Chirurgen mit Professor Holger Nef ein Kardiologe hielt, war Ausdruck der oft betonten interdisziplinären Zusammenarbeit am HKZ. Nef hob hervor, dass Rastan es von Beginn an verstanden habe, die Kardiologie als Verbündete und nicht als Feind zu betrachten. Das sei damals nicht unbedingt üblich gewesen. Man habe oft um die richtige Therapie eines Patienten gerungen, was zumeist sehr gut funktioniert habe.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand zuvor die Würdigung der Verdienste von Rastan, der Facharzttitel in Herzchirurgie und Gefäßchirurgie hat und 2012 am HKZ auf Hartmut Oster folgte. Auf dem Feld der minimalinvasiven Herzoperationen sei Rastan damals ein Vorreiter gewesen, sagte Laudator Professor Holger Nef. Er bezeichnete außerdem seine Arbeit als Wissenschaftler als herausragend. Der 56-Jährige verzeichnet über 150 Publikationen.

Besonderes Augenmerk auf Zwischenmenschliches

Ein besonderes Augenmerk legten die Redner auf die zwischenmenschlichen Qualitäten des Bad Hersfelders. „Gelassenheit, Freundlichkeit und Fairness“ hatte der ärztliche Direktor Dr. Klaus Edel in seinem Grußwort genannt. Die Gespräche und die Fürsorge, mit denen der Vorsitzende des Bad Hersfelder Arbeitskreises für Musik seine Patienten schon vor den Operationen bedenke, sei außergewöhnlich – und etwas, das bei anderen Ärzten im hektischen Alltag mitunter zu kurz komme.

Nef sprach außerdem die Gewissenhaftigkeit an, mit der Rastan während der OPs sein Wissen an die anderen Ärzte weitergebe. Und schließlich: Rastans besondere Fähigkeit zur Fehlerkultur. „Wenn ein Fehler passiert ist, hast du alles dafür getan, dass der beim nächsten Patienten vermieden wird.“

Rastans Nachfolger ist Herzchirurg Mahmoud Diab Der 48-jährige Mahmoud Diab hat zum 1. Juli die Chefarztposition der HKZ-Herzchirurgie von Rastan übernommen. Dieser konzentriert sich künftig ganz auf seine Tätigkeit am Universitätsklinikum Marburg. Diab hat an der Medizinischen Hochschule Kairo studiert und lebt sein 2007 in Deutschland, seinen Facharzt in Herzchirurgie und seine Habilitation hat er an der Universität Jena absolviert. Zuletzt war er geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am dortigen Uni-Klinikum. Laut Klinikumssprecher Werner Hampe gehört auch Diab zu den Top-Herzchirurgen in Deutschland – „ein klares Zeichen dafür, dass das HKZ eine renommierte Klinik ist und bleibt“, so Hampe.

Auch die Betriebsratsvorsitzende Martina Reinki hatte anerkennende Worte für Rastan übrig, obwohl „Betriebsräte nicht wirklich seine Freunde sind“, wie sie meinte. Bis zum Schluss habe der Chefarzt ihren Namen in fast keiner E-Mail richtig geschrieben. Man habe es aber letztlich immer geschafft, auf Augenhöhe zusammenzufinden.

Martina Reinki hob zudem das Programm der Arztassistenten hervor, das vor neun Jahren Vorbildcharakter hatte und das sie damals selbst absolvierte.

Geschäftsführer Weigel: Konzentration am Standort Bad Hersfeld mitbegleitet

Der kaufmännische Geschäftsführer des Klinikums, Rolf Weigel, dankte Rastan dafür, dass dieser von Beginn an den im Kreis nicht unumstrittenen Weg der Konzentration am Standort Bad Hersfeld mitbegleitet und sich dabei proaktiv eingebracht habe. „Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und der Blick auf die Krankenhauslandschaft zeigt heute, dass wir damit auf einem guten Weg sind.“

Rastan blickte zurück auf die Übernahme des HKZ durch den Landkreis im Jahr 2016. Auch er betonte, dass zwar nicht immer alles einfach, man damit aber der Zeit voraus gewesen sei. Mittlerweile sehe man, dass zahlreiche private Träger unter Druck gerieten. Die Zukunft des HKZ in Bad Hersfeld bereite ihm wenig Sorgen – „solange man dafür arbeitet, dass dieser Schritt gut funktioniert“. (Christopher Ziermann)