Aus der Not geborene Lösung soll in Rotenburg weiter Wartezeiten im Rathaus verhindern

Von: Christopher Ziermann

Das Bürgerservicebüro ist im Neuen Rathaus zu finden – rechts der Übergang zum Alten Rathaus. © Christopher Ziermann

Im Bürgerservicebüro des Rotenburger Rathauses war ab März bis in den Frühsommer hinein landunter. Deshalb musste eine Notlösung her.

Rotenburg – „Unvorhergesehene und nicht zu beeinflussende personelle Engpässe“ führten dazu, dass die Stadt als Dienstleister ihrer Bürger ab dem Frühjahr kaum noch hinterherkam, erklärt Hauptamtsleiter Ralf Wassermann. „Die Situation hat sich nun wieder entspannt.“ Für die Notlage wurde allerdings eine Lösung entwickelt, von der die Bürger weiterhin profitieren sollen – und an deren bisherigen Schwachstellen gearbeitet wird. Eine vorherige Terminvereinbarung bei planbaren Anliegen soll der Regelfall werden. „Davon profitieren auch die Bürger. Man hat dabei in der Regel kaum Wartezeit“, so Wassermann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Not

Ab Anfang März war die personelle Situation allerdings so angespannt, dass das Bürgerservicebüro mittwochs zubleiben musste und an den anderen Tagen vornehmlich zuvor von Bürgern vereinbarte Termine abgearbeitet wurden. „Je nach Möglichkeit konnte auch Bürgern spontan geholfen werden, wenn sie die erforderlichen Unterlagen dabei hatten.“ Die Stadt erklärte die Abläufe unter anderem auf ihrer Internetseite und in Pressemitteilungen in unserer Zeitung.

Die Schwachstellen

Klare Schwachstelle allerdings: Wer von den Veränderungen nichts mitbekommen hatte oder versuchte, einen Termin nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu vereinbaren, schaute oftmals in die Röhre. „Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beratungsgesprächen mit Bürgern waren, haben sie nicht zeitgleich das Telefon bedienen können. Das hängt auch mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen zusammen“, erklärt Ralf Wassermann. Die Besetzung einer Hotline habe sich nicht als optimal erwiesen, weil fachfremdes Personal zwar Termine vereinbaren, aber nicht darauf hinweisen kann, welche Unterlagen dann gebraucht werden.

Wassermann betont aber, dass die Rotenburger Verwaltungsmitarbeiter zu jeder Zeit bemüht waren, in Notfällen sofort Abhilfe zu schaffen – auch ohne vereinbarten Termin. „Zum Beispiel, wenn jemand für einen Autokauf schnell eine Meldebescheinigung brauchte.“

Die Mitarbeiter

Verantwortlich für die Mitarbeiter im Servicebüro ist Dirk Aschenbrenner, Fachbereichsleiter Finanzen und Ordnung. Er sagt: „Einige sind für die Bürgerinnen und Bürger an ihre Grenzen oder sogar darüber hinaus gegangen.“ Schon länger kümmere man sich darum, die Abteilung mit jungen Leuten dauerhaft zu verstärken. In der Akutphase arbeiteten vereinzelt auch Mitarbeiter fachfremd – aber es braucht laut Aschenbrenner zwei Jahre, bis man alle Sachverhalte im Bürgerservicebüro rechtssicher bearbeiten kann. „Der Klassiker, die Beantragung von Pässen vor einem Urlaub, ist da eher ein Luxusproblem. Es gibt Anträge, auf die Bürger existenziell angewiesen sind, weil sie Grundlage für andere Leistungen sind – zum Beispiel Wohngeld“, sagt Aschenbrenner. Die Komplexität sei vielen nicht bewusst.

So würde immer wieder Frust bei seinen Mitarbeitern abgeladen, den man sich bis zu einem gewissen Grad zwar anhören müsse. „Aber da werden von manchen Bürgern auch Grenzen überschritten.“

Der Einfluss der Diskussionskultur in sozialen Netzwerken, etwa in der mittlerweile knapp 6000 Mitglieder zählenden Facebook-Gruppe „Rotenburger Bornschisser – Das Original“, trägt nach Aschenbrenners Auffassung zu dem Problem bei. „Da muss ich mich vor meine Mitarbeiter stellen und sagen: Das geht nicht. Wenn wirklich etwas zu klären ist, können die Bürger auch jederzeit zu mir als zuständigem Fachbereichsleiter kommen.“ Ein gegenseitiger respektvoller Umgang müsse eigentlich selbstverständlich sein.

Die Lösung

Die Personalsituation hat sich laut Wassermann nun wieder verbessert. Trotzdem will man das aus der Not geborene System weiter anbieten. „Unser Ziel ist, dass die Bürgerinnen und Bürger verlässlich zur vereinbarten Zeit ihre Anliegen zügig bearbeiten lassen können – ohne lange in einer Warteschlange zu stehen“, erklärt Wassermann.

Eine vorherige Terminanmeldung ist also nach wie vor willkommen unter der Telefonnummer 0 66 23/93 32 42 oder per E-Mail an die Adresse meldeamt@rotenburg.de. Die Anträge aus den zurückliegenden Monaten sind mittlerweile abgearbeitet – das Tagesgeschäft läuft also wieder normal. Wenn man will auch ohne vorherigen Termin. (Christopher Ziermann)