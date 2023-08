Red Castle Run 2023: Viel Matsch und mächtig gute Laune, Neuerungen funktionieren

Von: Christopher Ziermann

Red Castle Run 2023: Fulda, Altstadt und Schlosspark © Stefan Kost-Siepl

Hauptorganisator Klaus Hartwig von der Neuensteiner Sportagentur Speed zog am Abend ein rundum positives Fazit.

Rotenburg – Strahlende Gesichter auf der Kinderrunde, tolle Laune auf der Acht-Kilometer-Strecke – und auch so richtig verbissene Grimassen auf der sportlich anspruchsvollen 16-Kilometer-Distanz. All das gehörte am Sonntag wieder zum Red Castle Run in Rotenburg.

Hauptorganisator Klaus Hartwig von der Neuensteiner Sportagentur Speed zog am Abend ein rundum positives Fazit. Was erstmals probiert wurde, funktionierte auch gleich. Dazu gehörten die Moderatoren Stefan und Dennis Bechstein, die am Wehr für Stimmung sorgten. Dazu gehörte auch, dass die Kinder erstmals die Fulda von einem zum anderen Ufer durchqueren durften – „natürlich nach intensiver Abstimmung mit allen Beteiligten, die für die Sicherheit der Läufer sorgen“, betont Hartwig. Die Schaumstoffmatten, die auch später bei den Erwachsenen den Einstieg in den Fluss bildeten, machten es den Kindern wegen ihres geringeren Körpergewichts sogar leichter als den Älteren.

Und zu den Neuerungen gehörten auch die neuen Hindernisse. Der Eiswassercontainer war wirklich eiskalt, was nicht wenige mit überraschtem Kreischen quittierten. Und die Stromlitzen des Reitvereins, unter denen hindurchgekrochen werden musste, brachten noch mal mehr Bundeswehr-Atmosphäre auf das Gelände der früheren Alheimer-Kaserne zurück, als es der Lauf ohnehin schon tut.

Die Veranstaltung für die über 900 Läuferinnen und Läufer wurde laut Hartwig letztlich – mit Streckenposten, Verpflegung, Aufbau, Abbau, weiteren Hilfsarbeiten und den Einsatzkräften von DRK, DLRG und Feuerwehr – auch von über 200 Ehrenamtlichen möglich gemacht. Der Veranstalter hebt auch die gute Zusammenarbeit mit Stadt und insbesondere Bauhof hervor.

Ins Schwitzen gekommen war das Team um Hartwig allerdings am Samstagabend, als der Gewitterradar – nach der Unwetternacht davor, die letztlich nur den Aufbau etwas verzögerte – für den Sonntag neues Ungemach vermuten ließ. Daraufhin wurden verschiedene Vorgehen für verschiedene Szenarien besprochen und alle Helfer, die mit Wasserhindernissen zu tun hatten, intensiv gebrieft. Auch für den Bereich Hexenlinde, wo im Rahmen des Laufs viele Menschen auf offenem Feld unterwegs sind, bereitete man sich auf alle Eventualitäten vor. Als es dann kurz vor 16 Uhr regnete und tatsächlich am Horizont blitzte sowie leichtes Donnergrollen zu hören war, wurden die Wasserhindernisse – allem voran natürlich die Fulda – für 15 Minuten gesperrt. Dann konnte es aber weitergehen.

Einsatzleiter und Bereitschaftsleiter Andreas Heupel von der DRK-Ortsvereinigung Rotenburg berichtet von insgesamt 38 Hilfeleistungen. Dabei sei es eher um kleinere Verletzungen wie Schürfwunden, leichte Schnittverletzungen oder Schlamm im Auge gegangen. „Es gab keine größeren Kreislaufprobleme zu behandeln. Bei Hitze ist da mehr zu tun“, sagt Heupel. 25 Einsatzkräfte waren im Einsatz, dabei waren neben Rotenburg auch Weiterode, Bebra und Obersuhl vertreten. (Christopher Ziermann)