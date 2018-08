Adolf-Hauert-Haus in Rotenburg wird verkauft - Treffpunkt der Genossen seit 1985

Es ist Schluss mit den Treffen mittwochs am Rainchen 15. Die SPD mit ihren 114 Mitgliedern zieht um. Sie tagt jetzt in Rotenburger Gaststätten. „Wir gehen dahin, wo unsere Wählerinnen und Wähler sich treffen“, sagt der Rotenburger Ortsvereinsvorsitzende Sebastian Münscher. „Es war eine gute Zeit, aber wir müssen auch neue Akzente setzen.“ Die SPD-eigene Firma Konzentration (siehe Hintergrund) wird das Gebäude verkaufen.

Die Männer und Frauen der SPD in den 80er-Jahren haben sich wohlgefühlt am Rainchen 15. Im ehemaligen Wohnhaus der Familie von Georg Moog wurde geredet, debattiert, über verlorene Wahlen getrauert und gefeiert. Allen voran Franz Toby. Er war es, der den Kauf des Gebäudes einst vorangetrieben hatte. Und auch er wusste, die Arbeiten am Haus hören nie auf.