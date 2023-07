Rotenburg aus der „Frosch-Perspektive“

Ingress-Spieler in der Fuldastadt

+ © Kanngieser, Susanne Auf der Naturbühne im Schlosspark gab es vor dem Start so einige Fragen an Thomas Becker (Zweiter von links). Gemeinsam mit Ehefrau Sandra und dem Rotenburger Björn Hajeck von der örtlichen Spielergruppe kümmerte er sich um Organisation und reibungslosen Ablauf der Ingress-Veranstaltung. © Kanngieser, Susanne

Gamer aus dem In- und Ausland lernten beim Ingress die Stadt Rotenburg an der Fulda kennen.

Rotenburg – Dieses Spiel ist nichts für Stubenhocker: Am Wochenende liefen über 800 Ingress-Gamer durch Rotenburg. Bei besonderen Gebäuden, Denkmälern oder bedeutsamen Skulpturen versuchten sie mit dem so genannten Augmented-Reality-Spiel (deutsch: erweiterte Realität) auf ihren Smartphones Portale einzunehmen.

Zwei Fraktionen traten gegeneinander an: Die grünen Erleuchteten (englisch: Enlightened, Spitzname: Frösche) lieferten sich mit dem blauen Widerstand (englisch: Resistance, Spitzname: Schlümpfe) einen harten Kampf um eine neuartige, fiktive Energie. Die Gamer kamen aus dem In- und Ausland, um an der „Anomalie“ in der Stadt teilzunehmen. Es waren auch „Agenten“ aus den Vereinigten Staaten, Tokio und Argentinien darunter.

Eine derart weite Anreise hatte Andreas Schlaupitz nicht. Der 40-Jährige kam aus Dresden und versammelte ein Frosch-Team von 30 Teilnehmern um sich. Seit zehn Jahren spielt er Ingress und hat während dieser Zeit schon viele europäische Städte aus einer ganz besonderen Perspektive kennengelernt. Helsinki oder Amsterdam sind für den Projektmanager für Informatik interessante Events gewesen. Aber auch die Tour durch Erfurt mit den kleinen hübschen Gassen hat er in guter Erinnerung. „Es ist ebenso schön, in einer kleineren Stadt wie Rotenburg unterwegs zu sein“, meint er. Die Menschen seien sehr nett und interessiert an Ingress. Den Reiz des Spiels sieht er vor allem im Community-Gefühl. Ohne die Gemeinschaft sei es schwer, voranzukommen. „Im Mittelpunkt steht das Team“, erklärt der Mann des grünen syndicate-Teams. „Man kann auch nur mit der Gemeinschaft gewinnen, nicht als einzelner. „Sinn von Ingress sei außerdem, dass sich Menschen im realen Leben kennenlernen“, betont er, „und nicht allein bleiben im dunklen Zimmer vor einer Spielekonsole“. Obwohl die Teilnehmer aus der ganzen Welt kommen, treffe man sich immer wieder auf Events. Die Spieler hätten eine starke persönliche Bindung untereinander. Und man starre nicht nur auf das Smartphone, sondern sei „offen für die Welt drumherum“.

Mit Ingress kann der Pfleger Dominik Dreißig aus Hoyerswerda seinen 12-jährigen Sohn von der Spielekonsole zuhause weglocken. Edward war zum ersten Mal dabei und sehr gespannt, wie so ein besonderer Event von der Bühne geht.

Drei Stunden waren die Gamer in Rotenburg unterwegs, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller. Die schwüle Hitze machte manchem Teilnehmer zu schaffen. Einer hatte sogar einen Puppen-Schirm fürs Smartphone dabei. „Alte Smartphones können Hitze besser ertragen“, weiß Dominik Dreißig. Es könnte schon sein, dass bei derart sommerlich-warmen Temperaturen einige Geräte heißlaufen oder Funkmasten überlastet werden.

Einige Frauen nahmen den Regenschirm als Sonnenschutz mit für unterwegs. Überall, im Umkreis von 50 Kilometern, waren die Gamer untergebracht. Viele übernachteten auf dem Campingplatz oder in der Jugendherberge, aber auch Hotels und Pensionen in Rotenburg waren innerhalb von wenigen Minuten nach Bekanntgabe des deutschen Event-Ortes ausgebucht, weiß der Rotenburger Björn Hajeck von der örtlichen Spielergruppe.

Am Ende siegte in Rotenburg der blaue Widerstand, ganz wie es Andreas Schlaupitz befürchtet hatte. „Die sind meistens in der Überzahl“, ahnte er bereits zu Beginn des Spiels.

Am gestrigen Ingress Mission Day erkundeten die Gamer die touristischen Ziele der Fuldastadt und versuchten, einige lokale Aufträge zu lösen. „Das ist wie eine Stadtführung“, erklärt eine Frau mit dem Spielernamen Karlwinter. Und am Ende wüssten die Gäste manchmal mehr über eine Stadt als die Einheimischen. Ein Agent mit dem Namen „Burli“ habe schon 35 000 Missionen erfüllt. „Der läuft wie ein Uhrwerk“, sagt sie bewundernd.