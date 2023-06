Rotenburg: Bewerbungsfrist im Vorfeld des Vereins-Wochenendes endet bald

Wochenende der Vereine

+ © Archivfoto: Carolin Eberth Die Stadt Rotenburg bittet um Vorschläge für Auszeichnungen. Archivfoto: Carolin Eberth © Archivfoto: Carolin Eberth

Im November findet in Rotenburg ein Wochenende der Vereine statt. Hier sollen Einzelpersonen und Gruppen geehrt und das Ehrenamt wertgeschätzt werden.

Rotenburg – Die Rotenburger Vereine werden am ersten November-Wochenende dieses Jahr voll im Fokus stehen. Von Freitag bis Sonntag dreht sich in der Fuldastadt alles um Rotenburger Vereine, den Einsatz im Ehrenamt und entsprechende Auszeichnungen dieses Engagements, heißt es in einer Ankündigung der Stadt.

In Rotenburg findet der erster Ehrenamtstag statt

Den Startschuss macht am 3. November der erste Rotenburger Ehrenamtstag. Hier sollen Alltagsheldinnen und Alltagshelden ausgezeichnet werden, die zuvor bei der Stadtverwaltung von anderen Rotenburgern vorgeschlagen werden können. In zwei unterschiedlichen Kategorien werden Bewerbungen entgegengenommen: Einzelpersonen und gesamte Vereine.

Das bedeutet, dass sowohl Ersatzomas und -opas und der nette Nachbar von nebenan, der immer den Einkauf hereinträgt, als auch die Feuerwehrkameraden, die beim letzten Hochwasser den Keller leer gepumpt haben und auch die Mitglieder des DRK, die bei einem Sturz besonders schnell und fürsorglich vor Ort waren, nominiert werden können.

Die Bewerbungsformulare sind unter rotenburg.de/vereinsmesse zu finden und können bis 30. Juni bei der Koordinatorin der Gemeinwesenarbeit der Stadt per Mail an martina.allmeroth-akien@rotenburg.de oder postalisch im Familienzentrum „Schatzkiste“, Weidenberggasse 13, abgegeben werden.

Rotenburger Vereine können Dreh für Imagefilm gewinnen

Im Vorfeld können Vereine außerdem den professionellen Dreh eines Imagefilms in diesem Sommer gewinnen, der dann am Ehrenamtstag in einer feierlichen Stunde vor Publikum vorgeführt wird.

Bewerben können sich hier alle Rotenburger Vereine selbst, die im bereitgestellten Formular locker und mit viel Spaß die besonderen Herausforderungen ihres Vereinslebens deutlich machen und damit aufzeigen, warum genau sie ein Imagevideo benötigen.

Auch hier können bis zum 30. Juni Bewerbungen eingereicht werden. Das Formular ist ebenfalls unter rotenburg.de/vereinsmesse zu finden. Aus allen Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost.

Rotenburg wird 775 Jahre alt

Gefeiert werden soll laut der Pressemitteilung außerdem „der unschlagbare Zusammenhalt der Rotenburger Vereine und Ehrenamtler“ – seit bereits mindestens 775 Jahren. Im Jahre 1248 wurde Rotenburg erstmals urkundlich als Stadt erwähnt.

Anstatt einer großen Jubiläumsfeier soll die Zahl 775 immer wieder im Veranstaltungskalender präsent sein (wir berichteten). Den Höhepunkt soll dabei die erste Rotenburger Vereinsmesse bilden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil des Ehrenamtstages am Freitagabend sind dann alle Rotenburger Vereine, Initiativen und Gruppierungen eingeladen, diese Veranstaltung und die Feierlichkeiten zu „775 Jahre Rotenburg“ gemütlich ausklingen zu lassen.

Vereinsmesse bildet Finale des Vereinswochenendes

Das Finale des Vereinswochenendes bildet die erste Rotenburger Vereinsmesse am Sonntag, 5. November. Hier wird Interessierten die Möglichkeit geboten, sich mit einem Stand oder einer Vorführung auf der Bühne einem breiten Publikum vorzustellen, neue Mitglieder zu gewinnen und neue Impulse durch die Vereinsarbeit aufzuzeigen.

Anmeldungen und Fragen nimmt die Koordinatorin der Gemeinwesenarbeit der Stadt unter martina.allmeroth-akien@rotenburg.de oder der Telefonnummer 0 66 23/93 31 31 entgegen. (red/czi)