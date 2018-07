Rotenburger Campingplatz: Domizil für alle, die es familiär mögen

Zwei Frauen, die vor allem wegen der ruhigen Lage einerseits und der Nähe zur Stadtmitte andererseits bereits zum zweiten Mal Urlaub in Rotenburg machen, sind Bibi Normark Soerensen und ihre Tochter Anna aus Dänemark. „Wir mögen es hier zu campen, weil auch unser Hund Alma willkommen ist“, sagt die Mutter. Schon im August wollen sie wiederkommen.

Eine wesentlich kürzere Anreise hatten Ilse Vitt und ihr Mann. Das Ehepaar zählt zu den Stammgästen auf dem Campingplatz. Seit 37 Jahren ist er quasi ihr zweites Zuhause. Die 67-jährige Rotenburgerin ist Camperin aus Leidenschaft. Dieses Jahr verbringen sie, ihr Mann und Hund Strolch die Zeit von April bis Oktober im Wohnwagen. „Ich könnte das ganze Jahr so leben“, sagt sie. Der begrenzte Raum, den der Caravan bietet, stört sie überhaupt nicht. „Hier bin ich frei und kann immer machen, was ich will.“

Für Pächterin Ute Hollenbach-Köberich finden die beiden Nordlichter nur nette Worte. Weil sie sich wohlfühlen, sehen sie auch über die „nicht so wertige Ausstattung“ des Campinghauses und die gerade erst von der Stadt sanierten, aber „engen“ Herrentoiletten hinweg, wie sie sagen.

+ Genießen ihren Campingurlaub: Christiane Lordt (oben links) aus dem niedersächsischen Oldenburg kocht schon mal die Kartoffeln für das Abendessen. Hille Metz (rechtes Foto, von links) Wolfgang Metz, Carina Tralles, Silke Meye und Tizian Tralles sitzen gerne in gemütlicher Runde zusammen. Bibi Normark Soerensen und Tochter Anna (unten links) sind aus Dänemark angereist. Mit ihrer Camper-Nachbarin Ilse Vitt verstehen sie sich gut. Fotos: Christina Zapf

„Wir sind kein Design-Campingplatz“, sagt die 53-jährige Pächterin, die mittlerweile in ihrer vierten Saison den Platz in Rotenburg betreibt. „Die Gäste schätzen besonders die Ursprünglichkeit und die Lage des Campingplatzes – mitten in Deutschland und an der Fulda.“. Viele der Urlauber kämen gerne zurück und würden die familiäre Atmosphäre des Platzes schätzen.