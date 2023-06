Rotenburg: Genehmigung für Fulda-Uferumgestaltung ist da

Von: Christopher Ziermann

Radfahrer fahren auf den Wegen des R1 und des R5 künftig direkt an der Fulda entlang, vorbei auch an neuen Sitzgelegenheiten. Neben dem hinteren Radler ist auf der Skizze des Büros BBZ Landschaftsarchitekten außerdem der Fulda-Arm zu sehen, der reaktiviert werden soll. Die Arbeiten sollen im August beginnen. Die Umgestaltung des Nordufers mit der großen Freitreppe folgt nächstes Jahr. Skizze: BBZ Landschaftsarchitekten © Skizze: BBZ Landschaftsarchitekten

Nun ist es offiziell: Rotenburg hat vom Regierungspräsidium Kassel die finale Plangenehmigung für die Umgestaltung des Fulda-Ufers bekommen. Das teilen die Stadt und die für den Stadtumbau zuständige Marketing- und Entwicklungsgesellschaft MER mit.

Rotenburg – „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich loslegen können“, sagt Bürgermeister Christian Grunwald. Die Arbeiten am Südufer – also auf der Altstadtseite vor dem Landgrafenschloss – sollen im August beginnen. Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Mai dauern. Danach geht es auf der Neustadtseite weiter, wo unter anderem die große Freitreppe am Ufer gebaut werden soll.

Ursprünglich sollte es schon 2022 losgehen. Die notwendigen Abstimmungen mit Behörden wie Hessen Mobil, dem Wasser- und Schifffahrtsamt und Naturschutz stellten sich aber als sehr umfangreich heraus.

Insgesamt sind 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Förderquote im Stadtumbauprogramm beträgt zwei Drittel, also 3,6 Millionen Euro. Durch weitere Förderanträge hat die MER aber für noch mehr finanziellen Spielraum gesorgt, der zum Beispiel für eine großflächige Umgestaltung der Breitenstraße genutzt werden kann. An Eigenanteil bleiben für die Stadt beim Fulda-Ufer nun letztlich ungefähr 1,5 Millionen Euro übrig.

„Wir möchten uns bei den vielen Menschen bedanken, die über Jahre hinweg aktiv an der Realisierung dieses wichtigen Projekts beteiligt waren“, betont MER-Geschäftsführer Torben Schäfer. Er hebt Christian Sippel und Christian Offer aus der Verwaltung ebenso hervor wie Julia Lindemann (Projektstadt Kassel) und Lisa Heun (BBZ Landschaftsarchitekten aus Berlin). Außerdem konnten sich die Bürger über das Gremium Lokale Partnerschaft (Lopa) beteiligen und Umfragebögen wurden bei allen Haushalten eingeworfen. Die Stadtverordneten haben ihre Zustimmung zur Fulda-Uferumgestaltung unter anderem über die Haushalte der vergangenen Jahre gegeben.

In der Pressemitteilung schreiben Stadt und MER von der Genehmigung als „bedeutendem Meilenstein“. Nun wird laut Torben Schäfer unmittelbar mit der Ausschreibung begonnen. Er sei sehr zuversichtlich, dass sich daraufhin auch Unternehmen bewerben – die Auftragslage habe sich bei infrage kommenden Handwerksbetrieben wieder entspannt, so Schäfer. Mit welchen Arbeiten genau dann im August als erstes begonnen wird, hänge in erster Linie von den Betrieben ab, die die Uferumgestaltung umsetzen.

