Rotenburg: Kriegsflüchtlinge gründen kreisweit erste eigene Gemeinde

Die katholische Kirche in Lispenhausen ist zum Zuhause für die neue ukarinisch-orthodoxe Gemeinde geworden. Die Rotenburgerin Olena Miatlik (blaues Oberteil) hat sich um die Organisation gekümmert, die Gottesdienste leitet Priester Ivan Syrotych. Der Kontakt kam über Familie Yanchyk zustande: links im Bild Karolin, rechts Inna und vorn Ihor. © Johanna Leinweber

In der katholischen Kirche in Rotenburg-Lispenhausen finden nun ukrainisch-orthodoxe Gottesdienste statt. Hier hat sich eine eigene Kirchengemeinde gegründet.

Lispenhausen – Die ukrainischen Geflüchteten in Waldhessen haben ein Stück Normalität zurückbekommen: Seit Mai werden in Lispenhausen ukrainisch-orthodoxe Gottesdienste angeboten. Die junge Gemeinde hat außerdem unter anderem bereits Chöre gebildet, berichtet Olena Miatlik vom Ukraine Hilfe- und Kulturverein Bad Hersfeld-Rotenburg.

Das Angebot von ukrainisch-orthodoxen Gottesdiensten dürfte laut der Rotenburgerin, die 2001 aus der Ukraine nach Deutschland kam, in der Region einmalig sein. Auch aus dem Südkreis kommen Gottesdienstbesucher. Die nächste Gemeinde gebe es in Frankfurt. Im Landkreis sind derzeit laut Auskunft des Landratsamtes rund 2200 ukrainische Geflüchtete gemeldet.

Nachdem im März und April erste Gottesdienste im Gemeindehaus Bebra stattfanden, haben die Geflüchteten nun die katholische Kirche in Lispenhausen für die Sonntagsgottesdienste und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt bekommen. Da sie zuvor nur noch als offene Kirche zur Verfügung stand, eigne sie sich perfekt, erklärt Olena Miatlik vom Ukraine Hilfe- und Kulturverein.

Beten für ein baldiges Ende des Krieges

Sie ist dankbar für die Möglichkeit, weiß aber gleichzeitig auch, wie schwer es fällt, wieder Normalität in den Alltag zu integrieren. „Dort wird Krieg geführt und hier singen und tanzen wir“, sagt die gebürtige Ukrainerin. Die Gottesdienste leitet Priester Ivan Syrotych – ehrenamtlich. Er erklärt, dass dabei insbesondere auch für das baldige Ende des Krieges gebetet werde.

Zur ersten Taufe war die Kirche besonders gut gefüllt. Ein in Bad Hersfeld lebendes Ehepaar lies seine Tochter taufen. © Johanna Leinweber

„Während der Bombardierung hörte weder in Kiew noch in anderen Städten das Gebet in der Kirche auf. Und ich hielt Gottesdienste, als der Fliegeralarm ertönte“, erzählt der 41-Jährige rückblickend und Miatlik übersetzt. Der andauernde Krieg habe die Nation noch mehr vereint und die Kirche für viele Menschen noch wichtiger werden lassen. Im März dieses Jahres kam der Priester schließlich selbst nach Deutschland (siehe Hintergrund), wo er sich trotz vieler Gemeinsamkeiten katholischer und orthodoxer Kirchen mit einigen Umstellungen arrangieren muss.

Als wesentlicher Bestandteil dienen beispielsweise eigentlich die kunstvollen Heiligenbilder, die als Ikonen bezeichnet werden und in orthodoxen Kirchen angebracht sind, nun aber eben nicht zur Verfügung stehen. „Mit jedem Gottesdienst gewöhnt man sich aber mehr daran und freut sich, wenn Menschen kommen“, sagt er. Pro Gottesdienst sind zurzeit etwa 30 bis 40 Personen einschließlich der Mitwirkenden anwesend, zu denen sechs Frauen des Frauenchors Kalyna unter der Leitung von Nelly Neufeld zählen.

Frauenchor begleitet Gottesdienst

Der Frauenchor begleitet die Gottesdienste. © Johanna Leinweber

Sie begleiten mit ihrem Gesang in einem Wechselspiel zwischen Chor und Priester den Gottesdienst. „Ohne einen Chor gibt es keinen richtigen Gottesdienst“, erklärt Miatlik, die selbst mitsingt. Neben dem im August 2022 gegründeten Frauenchor, der insgesamt aus 16 Mitgliedern besteht, haben die Ukrainer im Februar auch einen Kinderchor mit zehn Mitgliedern gegründet, der von Tatjana Dubchak geleitet wird.

Beide Chöre und weitere musikalische Darbietungen konnten im ersten Konzert in der Lispenhäuser Kirche am 27. Mai verfolgt werden, am Tag darauf fand die erste Taufe statt. Priester Ivan Syrotych und Olena Miatlik bedanken sich bei allen, die die Nutzung der Kirche in Lispenhausen möglich gemacht haben und auch für die Hilfsbereitschaft der Bebraer Pfarrer. Alle Christen seien herzlich eingeladen, die Gottesdienste zu besuchen. Danach gibt es stets Kaffee und Kuchen und im unteren Raum der Kirche sind zusätzlich Beschäftigungsmöglichkeiten wie Buntstifte für die Kinder bereitgestellt.

Der Gottesdienst findet immer sonntags ab 10 Uhr statt, zuvor gibt es ab 9.30 Uhr die Möglichkeit zur Beichte.

(Johanna Leinweber)