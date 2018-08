Ohne Führerschein und berauscht gefahren: Mann in Rotenburg festgenommen

Rotenburg. Bei einer Kontrolle stieß eine Streife der Polizeistation Rotenburg am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 3 Uhr am Obertor auf einen Mann, der bereits polizeibekannt ist.

Der 29-Jährige saß allein in einem Auto und stand unter Drogeneinfluss. Ein Drogenurintest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. In der Bekleidung des Mannes fand die Polizei zudem ein Plastickliptütchen mit 0,7 g Amphetamin und in der Mittelkonsole seines Wagens ein weiteres mit 35,1 g Amphetamin. Beide Päckchen wurden beschlagnahmt.

Karton auf dem Beifahrersitz

Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und durfte nicht weiterfahren. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Auf dem Beifahrersitz des Pkw befand sich außerdem noch ein Karton mit diversen älteren Schmuckgegenständen und Münzen, für die der 29-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Der Karton samt Inhalt wurde daher ebenfalls vorläufig sichergestellt, um zu ermitteln, wem Schmuck und Münzen gehören.

Gegen die eingetragene Fahrzeughalterin des Autos, eine 48-jährige Frau aus Nordhessen, wurde zudem ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie dem Mann ohne Führerschein ihr Auto überlassen hat.

