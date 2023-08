Rotenburg rockt wieder unter freiem Himmel

Von: Christopher Ziermann

Livemusik auf dem Marktplatz ist bei „Rotenburg Rocks“ zu hören. © MER

Die Konzertreihe in der Fuldastadt findet ab 10. August an drei Donnerstagen auf dem Marktplatz statt.

Rotenburg – Die sommerliche Konzertreihe „Rotenburg Rocks“ geht am 10. August in ihre nächste Runde. Dann gibt es drei Donnerstage in Folge ab 18 Uhr Livemusik und geselliges Beisammensein auf dem Marktplatz. Dazu lädt die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg (MER) alle Musik- und Rockbegeisterten sowie alle Schüler der Bildungsstätten ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es werden unvergessliche Konzerte versprochen, bei denen fetzige Rhythmen und leckeres Essen für stimmungsvolle Abende sorgen werden.

Am 10. August eröffnet die Band Beat Cuisine aus Bad Wildungen die musikalische Reihe. Die fünfköpfige Formation spielt eine Mischung aus Rock, Pop und Funk und verspricht ein mitreißendes Konzerterlebnis für Jung und Alt. Im Repertoire sind Lieder von den Ärzten, den Toten Hosen, The Offspring, Red Hot Chili Peppers, aber auch deutsche Hits aus den 90er-Jahren. Ihre Cover-Versionen interpretiert die Band dabei auf ihre eigene Weise.

Am 17. August werden die Zuhörer von der heimischen Band Bäckside in ihren Bann gezogen. Mit ihren energiegeladenen Auftritten und der einzigartigen Interpretation bekannter Rock-Klassiker garantieren sie eine mitreißende Show, bei der kein Fuß stillstehen wird, heißt es in der Ankündigung. Die Gruppe aus Bad Hersfeld steht für druckvollen Coverrock der vergangenen 40 Jahre. Die Energie der sechs Musiker springe sofort über und verwandele jeden in einen Rockfan. Egal, ob Hardrock oder Funk, Rammstein oder David Guetta, 80er oder aktuelle Lieder – Bäckside tritt an mit „fetten Drums, drückendem Bass, sphärischen Keys und erdigen Gitarren“ und setzt dabei ebenfalls auf seinen eigenen Stil. Besonders hebt die MER in ihrer Pressemitteilung das kraftvolle Auftreten der Sängerin hervor.

Am 24. August steht die Band Rockmachine auf der Bühne. „Gecovert wird alles Alte und Neue, was Spaß macht und richtig abgeht: also von Bryan Adams und AC/DC über Die Ärzte, Status Quo und Whitesnake bis zu ZZ Top und vieles andere mehr.“ Als besonderer Höhepunkt sind die HR-Sendungen Hallo Hessen und Hessenschau live vor Ort. Weitere Infos dazu folgen in Kürze. An diesem Tag läutet der Hessische Rundfunk seine Sommer-Radtour ein.

Die Konzerte finden jeweils von 18 bis 22 Uhr statt. Achtung: Am 24. August geht es mit dem Programm des Hessen-Fernsehens schon nachmittags los. Der Ausschank an allen Terminen erfolgt durch die Feuerwehr, die für erfrischende Getränke sorgen wird und außerdem Würstchen grillt. Am 24. August gibt es darüber hinaus weitere Essens- und Getränkestände.

„Wir freuen uns darauf, unsere After-Work-Konzerte zu präsentieren und den Besuchern unvergessliche Abende zu bereiten. Die Veranstaltungen bieten die perfekte Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und die lokale Musikszene zu unterstützen“, sagt Katharina Breite, Projektverantwortliche der MER. Der Eintritt ist frei. (red/czi)