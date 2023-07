Rotenburg soll zur Smart City werden

Von: Christopher Ziermann

Straßenlaternen und öffentliche Gebäude wie das Rathaus bieten viel Luft für Optimierung beim Stromverbrauch – dem will sich die Stadt Rotenburg künftig als „Smart City“ widmen. © Christopher Ziermann

Gebäude-Management und Straßenbeleuchtung sollen in der Stadt an der Fulda am Anfang stehen

Rotenburg – Der Begriff „Smart City“ ist im Kreis Hersfeld-Rotenburg eng mit der Kreisstadt verknüpft. Nun will auch die Stadt Rotenburg damit loslegen. Verwaltungschef Christian Grunwald benennt Bad Hersfeld dabei explizit als Vorreiter. Bei einem ganztägigen Workshop im Rathaus war kürzlich auch Ex-Bürgermeister Thomas Fehling als Gastreferent dabei und berichtete unter anderem von Kosteneinsparungen bis zu 90 Prozent bei der Straßenbeleuchtung. Dieser Punkt und intelligentes Energiemanagement in städtischen Immobilien sollen in der Fuldastadt die ersten beiden Schwerpunkte werden.

Den offiziellen Startschuss dafür sollen die Abgeordneten am Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Stadtverordnetensitzung im Bürgersaal am Bahnhof geben. Zuvor berät am heutigen Dienstag ab 18.30 Uhr der Haupt- und Finanzausschuss im Rathaussitzungssaal. Dabei geht es um die Grundsatzentscheidung, ob in Rotenburg Smart-City-Projekte umgesetzt werden. Damit sollen vor allem Einsparpotenziale genutzt werden und die Lebensqualität der Einwohner und Gäste gesteigert werden, heißt es in der Beschlussvorlage des Magistrats.

Schritt eins ist laut Bürgermeister Grunwald eine ausführliche Bestandsaufnahme. Geld im städtischen Haushalt müsste dann ab 2024 bereitgestellt werden.

Grunwald nennt ein Beispiel aus Bad Hersfeld, das dort erst mit einem intelligenten Messsystem sichtbar wurde: Die Lüftung im Wortreich-Gebäude habe die Räumlichkeiten regelmäßig nachts stark heruntergekühlt, sodass gegen 3 Uhr in der Nacht – wenn niemand vor Ort war – die Heizung ansprang.

„Wenn zum Beispiel in einem Dorfgemeinschaftshaus die Heizung regelmäßig auf Stufe fünf hochgedreht wird und dann der nächste Benutzer nach einigen Tagen erst mal alle Fenster aufmacht, fällt das auch erst nach einigen Tagen auf. Mit einem intelligenten Messsystem kann man solche Problemfälle sofort in Echtzeit digital nachvollziehen und aus der Ferne reagieren – so wie das Benutzer von Smarthome schon kennen, die mit ihrem Handy von unterwegs aus Dinge wie Heizung und Rollläden steuern können“, erklärt Grunwald.

Solche Messsysteme könnten nach und nach in allen städtischen Immobilien installiert werden – also neben Dorfgemeinschaftshäusern zum Beispiel auch im Rathaus, den beiden Schwimmbädern und den Feuerwehrhäusern.

Zum Einstieg hat kürzlich in Form eines Workshops eine zu 100 Prozent aus Landesmitteln geförderte Digitalisierungsberatung durch das Unternehmen Urban Institute stattgefunden, bei der auch ehrenamtliche Vertreter aller Fraktionen aus dem Stadtparlament den ganzen Tag dabei waren.

Energiesparende LED-Technik wird laut Grunwald schon seit einiger Zeit in den Straßenlaternen verbaut – mittlerweile dürfte das für rund 40 Prozent der Straßenbeleuchtung in Rotenburg gelten. Für noch mehr Stromeinsparung könnten künftig dimmbare Leuchten sorgen. Diese könnten „intelligent“ arbeiten – sich also jeweils individuell nach den Lichtverhältnissen richten und nur dann leuchten, wenn jemand die Straße entlangläuft oder -fährt. Weil in diesem Bereich die potenziellen Kosteneinsparungen besonders hoch sind, könnte dieser Austausch kurzfristig stark beschleunigt werden.

Ein anderes Thema, zu dem das Urban Institute schon Voruntersuchungen gemacht hat: die Verkehrsströme in der Innenstadt. Grundlage dafür sind Standortdaten von Smartphones, die anonymisiert ausgewertet werden. „So kann man in Zukunft die tatsächliche Frequenz zur Grundlage der weiteren Stadtplanung machen und muss sich nicht auf eine gefühlte Wahrnehmung beziehen“, sagt Grunwald. Auch bei der Optimierung von Verkehrsführung und einem Parkleitsystem, das ohnehin eingeführt werden soll, könnte Smart City also helfen.

„Insgesamt ist das ein sehr spannendes und wichtiges Feld, wo ich mich freue, dass das in meiner Amtszeit noch angestoßen werden kann. In diesem Bereich kann ich meinem Nachfolger dann ein sehr ambitioniertes Feld überlassen", sagt Grunwald.