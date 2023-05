Rotenburg wird im Mai zur Stadt des Gesangs und der Musik

Chorfest in Rotenburg

+ © Frank Grebe/Nh So viele Sängerinnen und Sänger wie beim Chorfest Eisenach im Jahr 2019 sollen Mitte Mai auch auf der Bühne während des Rotenburger Chorfestes stehen. © Frank Grebe/Nh

Hunderte Stimmen vereint: „Musik bewegt“ - unter diesem Motto feiern mehrere hundert Sängerinnen und Sänger, Musiker und Künstler in der Stadt an der Fulda ein besonderes Fest.

Rotenburg – Am 13. und 14. Mai lädt der Evangelische Sängerbund (esb) anlässlich seines 125-jährigen Bestehens zum gemeinsamen Singen und Musizieren ein. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Christian Grunwald übernommen.

Thomas Wagler, der als Musikreferent im esb zusammen mit einem Team das Ereignis geplant und vorbereitet hat, ist sich sicher: „Musik ist etwas ganz Besonderes. Sie kann jeden Menschen erreichen und Emotionen hervorrufen.“

Dem in Wildeck-Bosserode beheimateten Musiker ist es wichtig, dass die musikalische Arbeit in der Region, besonders auch in den Kirchen und Gemeinden, von diesem Fest Impulse erhält und letztlich davon profitiert.

Mehrere hundert Menschen singen gemeinsam

Einen Akzent hat er bereits mit den Regionalproben gesetzt, die er gemeinsam mit Matthias Weber, Kantor für Popularmusik in Heringen, in Bad Hersfeld, im Werratal, Heinebach und Bebra geleitet hat. Dort konnten die Sängerinnen und Sänger die Lieder erlernen, die bei der großen Festveranstaltung in der Göbel Hotels Arena am Sonntag, 14. Mai, mit mehreren hundert weiteren Aktiven aus ganz Deutschland gesungen werden. Der Chor wird dabei begleitet von einer Band und einem Streichensemble. Als Solistin wirkt unter anderem die Berliner Jazz-Sängerin Sarah Kaiser mit. Die Ansprache hält Pfarrer Matthias Hanßmann (Die Apis, Baden-Württemberg).

Den Auftakt für diese Festveranstaltung gestaltet die Obersuhler Blasmusik mit einem Platzkonzert – bei gutem Wetter vor der Halle.

Offenes Singen und Musizieren am Samstag

Bereits am 13. Mai wird es in der Innenstadt musikalisch zugehen: Chorvereine aus verschiedenen Orten haben sich angemeldet, am offenen Singen und Musizieren in Rotenburgs Kirchen teilzunehmen. Mit dabei sind unter anderem ein Handglockenchor (Nürnberg), das Barock-Kammerorchester „Camerata Laim“ (München) und der Gospelchor Eisenach. Auch Rotenburger Bläserklassen beteiligen sich an diesem Tag, ebenso der Liedermacher und Aktionskünstler Arno Backhaus (Calden), der mit Straßenaktionen nicht nur musikalisch aktiv sein wird. Willkommen sind jedoch auch alle, die ganz spontan mit ihrem Instrument, mit ihrem Chor oder einer Musikgruppe in der Stadt musizieren wollen.

Am Samstagnachmittag gibt es im Schlosspark ein musikalisches Konzert, unter anderem mit dem Bezirkschor des Sängerbezirks Blumenstein und dem Blasorchester der Jakob-Grimm-Gesamtschule. Den Höhepunkt bildet am Abend das Konzert mit Albert Frey und Band in der Göbel Hotels Arena (Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr).

Zu allen Veranstaltungen sind Kinder herzlich eingeladen. Während der Festveranstaltung gibt es für die kleinsten Besucher einen „Krabbelbereich“ und für die Größeren die Möglichkeit zur kreativen Beschäftigung. Der Evangelische Sängerbund mit Sitz in Wuppertal möchte durch seine Arbeit die Musik in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden fördern. Die Mitarbeitenden können für bestimmte Projekte in ihre Gemeinde eingeladen werden. Weitere Infos unter esb-netzwerk.de.

Samstag, 13. Mai: 10 - 13 Uhr, Aktionen und musikalisches Programm in der Jakobi- und in der Stiftskirche und in der Stadt

14.30 - 17 Uhr, Open Air Bühne im Schlosspark,

19.30 Uhr, Konzert mit Albert Frey Band, Göbel Hotels Arena

Sonntag, 14. Mai: 12.30 Uhr, Platzkonzert der Obersuhler Blasmusik, Göbel Hotels Arena, 14 Uhr, Festveranstaltung inkl. Fernsehaufzeichnung, Göbels Hotels Arena, Eintritt frei.