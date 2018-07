Rotenburger: „Ich habe meine Frau nicht getötet“

Lispenhausen/Fulda. Wegen Totschlags und vorsätzlicher Brandstiftung muss sich ein 36-Jähriger aus dem Rotenburger Stadtteil Lispenhausen vor dem Schwurgericht in Fulda verantworten.

Der Prozess hatte Mitte Juli begonnen. Am Donnerstag fand ein weiterer Verhandlungstag statt. Staatsanwalt Andreas Hellmich wirft dem Angeklagten vor, am Abend des 17. Oktober vergangenen Jahres seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in deren Lispenhäuser Wohnung erwürgt oder erdrosselt zu haben. Im Anschluss soll er ein Sofa, Decken und Kissen angezündet haben, um Spuren zu verwischen. Der Schwelbrand wurde jedoch schnell entdeckt und gelöscht.

Der Angeklagte beteuerte am Donnerstag seine Unschuld. Er sei zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen, sagte er. Am Tattag sei er den ganzen Tag über mit den beiden Kindern und seiner Mutter in einem Erlebnisbergwerk in Saalfeld gewesen. Den weiteren Fortgang schilderte der Angeklagte so: Auf der Rückfahrt legten sie noch einen Stopp bei Mc Donalds in Bebra bis gegen 19 Uhr ein. Dort telefonierte er kurz mit seiner Frau. Er wollte später den Ranzen der Tochter und eine Spielzeug-Waffe des Sohnes abholen. In Lispenhausen sei er gegen 19.30 Uhr für zehn Minuten gewesen, nachdem er Mutter und Kinder in Seifertshausen abgesetzt habe, sagte der 36-Jährige aus. Danach will er bei einem Freund in Seifertshausen noch eine Autoreparatur bezahlt haben. Gegen 20 Uhr war er demnach wieder zuhause. Mit seiner Mutter will er noch eine oder zwei Zigaretten geraucht haben. Danach ging er mit den Kindern gegen 20.45 Uhr zu Bett.

Um 22.30 Uhr klingelte die Polizei und überbrachte die Todesnachricht. Seine Frau sei bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Mit seiner Frau habe er sich bei dem letzten Treffen nicht gestritten, nur zehn Minuten im Treppenhaus über die Kinder unterhalten, sagte er aus.

Die Auswertung seines Handys aber sagt etwas anderes. Danach war er von 19.53 bis 20.17 Uhr in der Wohnung seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau. „Diese Auswertung kann zu 100 Prozent nicht stimmen. Wir haben uns nicht gestritten und ich war um 20.17 Uhr definitiv zuhause", sagte der Angeklagte.