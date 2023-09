Rotenburger Bürgermeisterkandidaten beim HNA-Lesertreff im Duell

Von: Christopher Ziermann

Es wird spannend, wer als nächstes ins Rotenburger Rathaus einziehen wird. © Carolin Eberth

Die drei Kandidaten für das Rotenburger Bürgermeisteramt stellen sich beim HNA-Lesertreff am Donnerstag kritischen Fragen, auch aus dem Publikum.

Rotenburg – Rotenburg bekommt im April 2023 einen neuen Bürgermeister. Die Entscheidung darüber, wer der Nachfolger von Christian Grunwald (CDU) wird, fällen die Bürger am 8. Oktober. Sebastian Münscher (SPD/40), Jonas Rudolph (CDU/36) und Marcus Weber (FDP, kandidiert unabhängig/39) stellen sich dem Votum der rund 10 000 Wahlberechtigten.

Falls im ersten Wahlgang – zeitgleich mit der Landtagswahl – keiner der drei Bewerber mindestens 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält, findet die Stichwahl drei Wochen später am 29. Oktober statt. Am morgigen Donnerstag stehen sich die drei Kandidaten beim HNA-Leserforum im direkten Duell gegenüber. Los geht es um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle des Studienzentrums der Finanzverwaltung und Justiz.

Innenstadtentwicklung wird eines der Themen sein

Münscher, Rudolph und Weber sollen auf dem Podium darüber diskutieren, wie es mit Rotenburg weitergehen kann. Die Veranstaltung wird moderiert von Redaktionsleiter Clemens Herwig und dem für Rotenburg zuständigen Redakteur Christopher Ziermann. Ziel ist, dass für die Wählerinnen und Wähler Unterschiede zwischen den drei Wahloptionen deutlich werden.

Ein besonders Augenmerk gilt dabei den Themen Innenstadtentwicklung (und der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft MER), Gestaltung der acht Ortsteile, Gesundheitsversorgung in der Fuldastadt, die Finanzen (auch mit Blick auf die hohen Kosten für die notwendigen Straßensanierungen) und auch das Reizthema Parkplätze wird nicht ausgespart.

Wer macht das Rennen? Das wissen auch Amtsinhaber Grunwald und die Marktweiber vor dem Rathaus nicht. © Christopher Ziermann

Leser können Fragen an die Kandidaten richten

Um ein möglichst umfassendes Bild zeichnen zu können, freuen wir uns aber auch über Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser. Es sollen die Fragen gestellt werden, die Ihnen unter den Nägeln brennen.

Für eine Beteiligung haben Sie zwei Möglichkeiten. Nummer eins: Senden Sie uns bis Mittwochabend, 18 Uhr, ihre Frage mit dem Betreff „Lesertreff Rotenburg“ an die E-Mail-Adresse rotenburg@hna.de. Möglichkeit zwei: Die letzte halbe Stunde des Lesertreffs ist für Fragen der Besucher reserviert. Dabei können Sie zum Mikrofon greifen und die drei Kandidaten direkt adressieren.

Parken auf öffentlichen Parkplätzen oder Anfahrt mit dem Bus

Veranstaltungsort ist die Mehrzweckhalle (Turnhalle) des Studienzentrums der Finanzverwaltung und Justiz, links neben dem Hochhaus. Die Adresse lautet Josef-Durstewitz-Straße 2-6. Vor Ort finden Sie deutlich sichtbare Wegweiser.

Die Parkplätze direkt am Gebäude sind für die Auszubildenden und Studenten reserviert. Autofahrer sollten also die umliegenden öffentlichen Parkplätze benutzen – zum Beispiel neben dem Schlosspark, am Hallenbad oder am Parkplatz Altes Amtsgericht.

Die Buslinie 302 fährt um 18.35 Uhr vom Bahnhof aus die Haltestelle Berliner Straße an, von dort ist der Fußweg rund 300 Meter lang.

Debatte wird live auf Youtube übertragen

In Kooperation mit der MER kann die HNA auch einen Livestream des Lesertreffs anbieten. Die Debatte wird live auf dem Videoportal Youtube übertragen, über den Kanal der HNA. Der Link zum Videostream wird gegen 18.45 Uhr noch einmal auf der Facebook-Seite der HNA Rotenburg/Bebra geteilt.