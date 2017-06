Rotenburger Feuerwehrmann machte Heiratsantrag auf Drehleiter

Rotenburg. Da hat sich der Rotenburger Feuerwehrmann Sven Gödde etwas Besonderes für seine Liebste Anja Scharringhausen ausgedacht.

Mit einer Drehleiter fuhr er zu ihr in den dritten Stock, um sie um ihre Hand zu bitten - mit Happy End.

Heiratsanträge sind ja bekanntlich für jedes Paar etwas Besonderes, doch der Antrag des Rotenburger Feuerwehrkameraden Sven Gödde setzte dem jetzt eine Krone auf. Er machte seiner Freundin Anja Scharringhausen den Heiratsantrag aus dem Drehleiterkorb heraus, in mehreren Metern Höhe.

Doch von Anfang an: Während einer Übung steuerte der Löschzug der Rotenburger Feuerwehr die Badegasse in Rotenburg an. Dort wurde die Drehleiter direkt vor dem Haus Nr. 17 positioniert. Allerdings ging es dieses Mal nicht mit Atemschutz und Strahlrohr zum Löschangriff, sondern mit Blumenstrauß und Ring zum Heiratsantrag.

Im Korb der Drehleiter machten sich der zukünftige Bräutigam Sven Gödde mit seinem Kameraden Tobias Demant auf den Weg zum Balkon im dritten Obergeschoss. Dort stand schon die durch den Lärm aufgeschreckte Anja Scharringhausen mit Töchterchen und Freundin. Den Antrag quittierte die zukünftige Braut mit einem lauten „Ja“, das von den Rotenburger Kameraden mit einem dreifach „Gut Schlauch“ beglückwünscht wurde. Nach dem Ringtausch ging es wieder bergab, wo Familie und Freunde auf das Paar warteten. (red/fis)