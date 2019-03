Rotenburger Frühling: Blühendes Grün in die Göbel Hotels Arena geholt

Alles für Haus, Garten, Freizeit und Gesundheit.

+ © Herbert Vöckel Ausprobiert: Helmut Deist (links) aus Spangenberg testete eine große Schere b ei Bernadett Lermer am Stand von Garten-Primus. © Herbert Vöckel

Der Rotenburger Frühling lockte die Besucher am vergangenen Wochenende in Scharen in die Göbel Hotels Arena. Dort erwartete die Besucher eine große Palette an Angeboten.