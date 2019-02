Rotenburger Stadtparlament beschließt Haushaltsplan 2019 einstimmig

Rotenburg – Einstimmig bei drei Enthaltungen aus den Reihen der SPD hat das Rotenburger Stadtparlament am Donnerstag den Haushaltsplan 2019 verabschiedet. Rund 13 Millionen Euro sollen demnach investiert werden.

Die Sozialdemokraten haderten mit einem vom Magistrat vorgelegten Änderungsantrag, bei dem es um die künftige Verwendung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke geht. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen. Im Prinzip soll künftig jährlich neu entschieden werden, ob und in welcher Höhe die Stadtwerke diesen finanziellen Beitrag an den städtischen Haushalt überweisen sollen. Bisher zahlten sie jährlich 570 000 Euro – Geld, auf das die SPD zur Stabilisierung des städtischen Haushalts nicht verzichten wollte. Das muss die Stadt auch nicht, wenn sie dem Magistratsvorschlag folgt. Der sieht nur konkret einen einmaligen Verzicht in diesem Jahr vor, weil es der Haushalt finanziell hergibt. Anschließend soll immer bedarfsgerecht jährlich neu entschieden werden.

Die UBR hatte schon früher gefordert, die Höhe der Zahlung an die Stadt stufenweise zurückzufahren, um mehr Geld bei den Stadtwerken zu lassen. Die Fraktion kann jedoch sehr gut mit dem Magistratsvorschlag leben, wie Fraktionsvorsitzender Hartmut Grünewald erklärt hatte – ebenso wie die CDU und das Gros der Sozialdemokraten.

Die Stadtwerke müssen als Tochter der Stadt diese Zahlung leisten, weil die Stadt sie bei deren Gründung finanziell und sächlich ausgestattet hatte. Über die Höhe wurde immer gerungen, doch gelten die Stadtwerke trotz hoher Investitionen als finanziell gut aufgestellt und können Zinsen und Abtrag ihrer Kredite bedienen. Darauf hatten mehrere Redner, darunter auch Wolfgang Bodenstein von der SPD und CDU-Fraktionsvorsitzender Jonas Rudolph, hingewiesen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Sebastian Münscher äußerte dagegen Zweifel, ob die Regelung steuerrechtlich einwandfrei ist. Damit brachte er Bürgermeister Christian Grunwald auf die Palme, weil bereits im Haupt- und Finanzausschuss vorgetragen worden war, dass die Regelung mehrfach von Fachleuten geprüft und als problemlos angesehen worden war. Fakten zu ignorieren und ohne besseres Wissen einfach in Zweifel zu ziehen, so meinte Grunwald, beende jede sachliche Diskussion und sei eine unrühmliche Erscheinung der Gegenwart.

Der Antrag der SPD-Fraktion auf Streichung des Magistratsantrags nach einer Sitzungsunterbrechung wurde mit den Stimmen von CDU und UBR bei Enthaltung von Thomas Nölke (SPD) abgelehnt.