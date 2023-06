Fullewasser, Fullewasser ... ab geht’s! Rotenburger Strandfest 2023 ist eröffnet

Von: Christopher Ziermann

Bürgermeister Christian Grunwald steht zwar in der Bildmitte, wollte diesmal aber nicht allein im Mittelpunkt stehen. Er teilte sich die Eröffnungsrede mit den übrigen Magistratsmitgliedern. © Christopher Ziermann

Rotenburg – „Fullewasser, Fullewasser, hoi hoi hoi!“ Und ab geht die wilde Fahrt. Die altbekannte Parole stimmte Bürgermeister Christian Grunwald dann doch selbst an, und zwar mit ordentlich Wumms in der Stimme. Den größten Teil der Eröffnungsrede am Mittwochabend, bei der ihm im Vorjahr die Tränen gekommen waren, überließ er diesmal aber den übrigen Magistratsmitgliedern. Das Gremium ist schließlich auch der Veranstalter, hatte bislang während der Reden der Verwaltungschefs aber keine echte Rolle gehabt. „Manchmal dauert es lange, bis einem gute Ideen kommen“, sagte Grunwald dazu unserer Zeitung.

Erster Schwerpunkt der Rede war ein Plädoyer für die heimischen Vereine. Viele hätten in Folge der Pandemie immer noch damit zu kämpfen, ihre Mitglieder wieder wie vor Corona für das Vereinsleben zu begeistern. „Darum gleich der Appell zu unseres Festes Beginn: Geht gerne und oft zu unseren Vereinen hin! Gerade am Strandfest kann man´s erleben, was die Vereine uns allen geben“, sagte Erster Stadtrat Claudius Nölke und verwies auf Strandfestlauf, Festzug und Co. Größter Dank und Anerkennung gelte allen, die sich in Vereinen engagierten.

Stadträtin Elvira Walter-Rosner hob auch die Theater-Ensembles Kulisse und Kulturwerkstatt hervor, die kürzlich mit ihren Aufführungen von „The Party“ und den „Bornschissern“ aufgewartet hatten. Man könne glatt eine Rotenburger Theater-Woche einführen.

„Von einigen Schwarzsehern kaum mehr erwartet, wurden die Vorarbeiten für den Bau der Hängebrücke gestartet“, freute sie sich außerdem – und verwies darauf, dass in dem Multimillionen-Projekt der Göbel-Hoteliers kein Cent aus Steuermitteln stecke. „Die Baugenehmigung aus Bad Hersfeld ist – so dürfen wir hoffen – nur noch eine Frage von wenigen Wochen.“

Auf die Bürgermeisterwahl nahm Eva Börner Bezug. „Weber, Münscher oder Rudolph – einer dieser Herren macht wohl das Rennen. Oder lernen wir vielleicht doch noch ´ne Bewerberin kennen?!“, unkte sie. Der Magistrat appellierte, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich die Programme der Kandidaten genau anzuschauen. Und: Ein Bürgermeister müsse stets die Interessen der Bürger spüren. Nicht fehlen durften natürlich die Grüße an die Zünfte und an die Partnerstädte mit dem Entrollen der Fahnen.

Landrat Torsten Warnecke fasste sich in seinem Grußwort kurz und wünschte den Rotenburgern ein fröhliches Strandfest. Die obligatorische Stracke überreichte er an Bürgermeister Grunwald, der sie kurz darauf jedoch weiterreichte: an Polizeioberkommissar Andreas Jakob. Der 39-jährige Ausbilder des Rotenburger Bundespolizeistandortes bekam von seinem Chef Christian Seckler eine „öffentliche Belobigung des Landes Hessen für die Rettung eines Menschenlebens“ ausgesprochen. Der Rotenburger war vor einem Jahr entscheidend daran beteiligt, eine Person im Hallenbad vor dem Ertrinken zu retten. Die gleiche Auszeichnung erhielt Polizeimeisterin Nalin Yavsan (23) aus Fulda. Sie war im Juni 2022 couragiert eingeschritten, als eine Person im Bad Hersfelder Bahnhof auf die Gleise sprang. Für ihre Verdienste bekamen die beiden jede Menge Applaus.

Eine öffentliche Belobigung für die Rettung eines Menschenlebens erhielten Andreas Jakob (rechts) und Nalin Yavsan von Bundespolizei-Standortleiter Christian Seckler. © Christopher Ziermann

Für den gelungenen musikalischen Rahmen sorgten wieder die Schlossgeister und der Spielmanns- und Fanfarenzug, bei denen sich Grunwald besonders herzlich bedankte.

Strandfest-Programm 2023

Am heutigen Donnerstag geht es um 18 Uhr mit der Eröffnung des Festplatzes weiter, ab 20.30 Uhr stehen Doubles von Helene Fischer und Andreas Gabalier auf der Bühne. Einen Höhepunkt für die Jugend gibt es an gleicher Stelle am Freitagabend: Laut Organisator Moritz Rimbach ist die Party mit den hochklassigen DJs Tanzgeselle, Klinkenpraxis und Soundrabauken „die größte Zeltdisco der Region“. 2000 Gäste waren im Vorjahr dabei. Auch auf dem Marktplatz gibt es Livemusik.



Zahlreiche Aktivitäten für Familien stehen am Samstag ab 10 Uhr in der Innenstadt auf dem Programm: Man kann mitmachen beim Schlauchbootfahren sowie beim Entenrennen auf der Fulda und den Mini-Olympics. Außerdem bieten Vereine, Unternehmen und Institutionen Mitmachaktionen und Info-Stände an. Ein absoluter Höhepunkt ist mit Musik auf zwei Bühnen das Fest der 20 000 Lichter am Samstagabend im Schlosspark, zu dem vergangenes Jahr 15 000 Gäste kamen.

Umleitungen in Rotenburg zum Strandfest Die Rotenburger Breitenstraße ist bis Sonntag, 20 Uhr, gesperrt. Für Autos ist eine Umleitung in der Innenstadt ausgeschildert, Schwerlastverkehr ab 7,5 Tonnen wird über Wüstefeld und Mündershausen umgeleitet. Wegen des Festzuges müssen auch Autofahrer am Sonntag ab 13 Uhr für einige Stunden auf diese Strecke ausweichen.

Der Sonntag wird nach dem großen Festzug um 14 Uhr, für den sich 43 Gruppen angemeldet haben, abends auf der Fulda mit Fackelschwimmen, Bootskorso, Wasserspielen und dem großen Feuerwerk fortgesetzt – am Montag kommt zum Abschluss die „Reiner Irrsinn Show“ ins Festzelt.

Auch sportlich geht es zur Sache: Am Freitagabend veranstaltet der LC Marathon zum neunten Mal den Strandfestlauf. Beim Staffellauf am Sonntagmorgen mit 22 Teams steht mit Puzzeln, Fassrollen und Seifenrutsche der Spaß im Vordergrund.



Ihre Parkplätze stellen während des Strandfestes unter anderem die Firmen Brühl und Neumayer Tekfor sowie das Studienzentrum und die Albert-Schweitzer-Schule zur Verfügung. Der letzte Zug von Rotenburg in Richtung Bad Hersfeld fährt täglich um 0.53 Uhr ab, in Richtung Kassel um 23.54 Uhr. (Christopher Ziermann)