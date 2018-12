Rotenburger Tanzgruppe Magical Steps kombiniert kühn Musikstile

Workshop im Jugendhof: Bereits im September begannen die Magical Steps mit Susanne Stückrad mit der intensiven Vorbereitung für ihre Show Irish Dance meets Rock & Pop in Rotenburg.

Rotenburg/Bebra. Susanne Stückrad kombiniert Irish Folk mit ihrer Tanzgruppe Magical Steps in einer Show im März 2019 mit Pop und Rock. Wir sprachen mit ihr über das Projekt.

„Irish Dance meets Rock & Pop“ heißt die neue Tanzshow. Wie passen diese unterschiedlichen Musikstile zusammen?

Susanne Stückrad: Von Jazz über Pop, Rock, bis zu den aktuellen Charts lässt sich (fast) alles ver-Steppen. Auch A capella ist eine schöne und inter-essante Ausdrucksform. Die Magical Steps sind zwischen acht und 18 Jahren. Sie haben unterschiedliche musikalische Vorlieben. Und die sollte man auch beim Stepptanz berücksichtigen. Tänzerinnen und Tänzer müssen die Musik lieben, nach der sie tanzen. Dann sind sie motiviert, haben Spaß an der Bewegung und lernen Schrittfolgen leichter.

Was erwartet die Besucher am 23. März in der Göbel Hotels Arena?

Stückrad: Die Magical Steps präsentieren Tap Dance und Show Dance. Wir tanzen nach der Musik von Ed Sheeran, John Legend oder Nightwish, der Symphonic-Metal-Band aus Finnland. Es sind aber natürlich auch irische Klassiker-Stücke, zum Beispiel aus „Lord of the Dance“, dabei.

Wer wird als Live-Band zu hören sein?

+ Susanne Stückrad © Susanne Kanngieser Stückrad: Die Gruppe tanzt zum ersten Mal mit einer Liveband. Das ist eine große Herausforderung. Aber bei der ersten Probe hat das schon prima geklappt. „De Lusejungs“ kommen aus Sontra und spielen tolle Folksongs, unter anderem mit hessischen Texten wie „Ahle Worscht und Weckewerk“. Aber auch sie haben viel irische Musik, unter anderem von den „Dubliners“, im Repertoire.

Wer ist für die Choreographie verantwortlich?

Stückrad: Die schreibe ich selbst. Unterstützung bekomme ich aber auch hin und wieder von Merit Hartz und Nele Dehnhardt. In unserer Gruppe funktioniert das Miteinander sehr gut. Wir verstehen uns als eine Einheit. Alle haben ein Mitspracherecht, was Musik und Kostüme betrifft. Es gibt bei den Magical Steps keine Haupt- und keine Nebendarsteller. Wir sind Eins.

Was ist so besonders an irischer Folk-Musik?

Stückrad: Die Musik ist voller Gefühle und Geschichten. Es ist eine Art Lebensgefühl. Die Musik ist rau, herzlich, ehrlich, fröhlich, manchmal traurig und kann auch Einsamkeit vermitteln. Es wird erzählt von der Traurigkeit der Arbeiter, aber auch von der Anmut und der Seele des stolzen irischen Volkes. Wenn ich die Musik höre, kann ich abschalten und denke an die spontane Fröhlichkeit der Iren, die Gastfreundlichkeit, die ruhige Lebensart und die Farben der Insel.

Vorverkauf: Karten im Vorverkauf gibt es bei Augenoptik Schneider in Bebra, Foto Moog in Sontra sowie in der Tourist Information Rotenburg für zwölf Euro (Vergünstigter Eintrittspreis: 10 Euro).