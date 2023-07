Rotenburgerin Olena Miatlik hat den Ukraine Hilfe- und Kulturverein gegründet

Teilen

Das Leben von Olena Miatlik hat sich seit dem Krieg in ihrem Heimatland Ukraine stark verändert – auch beruflich. Sie arbeitet mittlerweile in Integrationsklassen für Geflüchtete. © Johanna Leinweber

Die Rotenburgerin Olena Miatlik stammt aus der Ukraine und hat nach Kriegsbeginn den „Ukraine Hilfe- und Kulturverein Bad Hersfeld-Rotenburg“ gegründet. Außerdem unterrichtet sie.

Rotenburg – Wenn Olena Miatlik von ihrem Leben erzählt, kann man ihr stundenlang zuhören. Sie selbst hat als junge Frau nach ihrem Maschinenbaustudium in der Ukraine bestimmt nicht damit gerechnet, irgendwann als Lehrkraft in der Rotenburger Jakob-Grimm-Schule zu landen. Eine große Konstante gibt es aber im Leben der heute 54-Jährigen. „Ich war schon immer ein Teammensch“, sagt die Rotenburgerin, die kurz nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine den „Ukraine Hilfe- und Kulturverein Bad Hersfeld-Rotenburg“ gegründet hat.

In der Stadt Dnipro geboren und aufgewachsen, war es ihre Mutter, die sich für das Fach Maschinenbau aussprach. „Ich konnte mir auch nach dem Studium nie wirklich vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten“, erklärt sie. Vielmehr war es schon damals das Lehren und Organisieren, was ihr Spaß machte – und das gemeinsame Musizieren. Trotz abgeschlossenen Studiums musste sie weitere Umschulungen machen, um Arbeit zu finden. Zunächst in der Buchhaltung, anschließend gründete sie eine Firma zum Lebensmittelhandel.

Trotzdem sei das Sichern der eigenen Existenz sehr schwer gewesen. „Du hast zwar gelebt, aber für was? Ich habe – blöd ausgedrückt – einfach die Schnauze voll gehabt.“ Durch eine Cousine, die schon seit den 90er-Jahren in Fulda lebt, hat Miatlik schließlich den Kontrast zu Deutschland wahrgenommen: „In Deutschland konnte man ein gutes Leben führen, hier hat die Arbeit alles bestimmt.“

Schnell merkt man ihr an, dass besonders die stark ausgeprägte Zielstrebigkeit den Charakter der Rotenburgerin zeichnet. Gemeinsam mit ihrer Tochter aus erster Ehe und ihrem Mann ist sie schließlich im Jahr 2001 nach Deutschland gekommen. Zwar wurde ihr Studium in Deutschland anerkannt, eine zweite Schwangerschaft hinderte sie jedoch zunächst am Verfolgen neuer Möglichkeiten. „Natürlich habe ich mich für das Kind entschieden“, sagt Miatlik und ihre Mundwinkel gehen nach oben. Die Situation begünstigte aber nicht die Integration: „Ich hatte zwar nach der Ankunft in Deutschland einen Sprachkurs, was aber nicht bedeutet, dass ich danach Deutsch sprechen konnte“, gibt sie zu.

Als sie etwa zwei Jahre später nach einem Praktikum eine Stelle im Rotenburger Kreiskrankenhaus bekam, verbesserte sich die Sprache. Bis 2019 arbeitete sie auf der Station für Innere Medizin. „Alles, was ich habe, habe ich eigentlich dem Krankenhaus zu verdanken“, sagt Miatlik und ergänzt: „Ich kann nicht abstreiten, dass das ein schwerer Job war. Ich habe aber dort immer gern gearbeitet und hatte immer gern Leute um mich herum.“

Schon an diesem Punkt scheint Miatlik ausreichend Lebensumbrüche erlebt zu haben. Doch auf einmal ändert sich ihre Miene und ihre Erzählweise wird deutlich emotionaler. „Ich stand eigentlich immer unter Strom und wollte mich deshalb kurz nach meinem 50. Geburtstag 2019 einfach mal durchchecken lassen“, sagt sie.

„Das Resultat war zunächst ein bösartiger Tumor. Kurz darauf wurden zwei weitere gefunden.“ An die damalige Hilflosigkeit kann sich Miatlik noch heute erinnern: „Du kannst das im ersten Moment gar nicht begreifen.“ Trotz vollständiger Heilung war die körperlich anstrengende Arbeit im Krankenhaus nicht mehr möglich. „Anfang 2021 habe ich dann eine erneute Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen begonnen, um im Krankenhaus im Büro bleiben zu können, wozu es aber am Ende gar nicht gekommen ist.“

Vor allem zu Beginn des Krieges setzte sich Miatlik neben der bald abgeschlossenen Umschulung zusätzlich für das Sammeln verschiedener Spenden ein, die mittels eines Sprinters eines Bekannten aus der Ukraine direkt von hier zu den Bedürftigen gebracht wurden. Gelagert wurden die Spenden im Kreiskrankenhaus. „Da bald viele Geflüchtete in unserem Kreis unterkamen, habe ich dann einmal in der Woche eine öffentliche Sprechstunde angeboten, die mittlerweile mit Unterstützung des Rotenburger Bürgermeisters im Familienzentrum stattfindet.“ Kurz nach Beginn des Krieges gründete sie den „Ukraine Hilfe- und Kulturverein Bad Hersfeld-Rotenburg“, unter dessen Siegel nun verschiedene Aktionen laufen.

Die notwendige Verständigung mit ausländischen Kindern und Jugendlichen führte dazu, dass Miatlik im Krankenhaus kündigte und zunächst an einer Grundschule in Bad Hersfeld arbeitete, nun aber an der Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg angestellt ist. Eingesetzt wird sie zurzeit an beiden Standorten in insgesamt drei Integrationsklassen. Ab nächstem Schuljahr soll sie Klassenlehrerin einer solchen Klasse werden. Für Olena Miatlik steht fest: „Irgendwie hatte das alles – auch meine Krankheit – seinen Sinn. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.“ (Johanna Leinweber)