Interview: Christian Grunwald über Zubra, Facebook und die geplante Hängebrücke

Der Jahreswechsel ist die Zeit des Rückblicks und der Vorausschau.

Wir haben die Bürgermeister im Altkreis Rotenburg nach ihren persönlichen und politischen Einschätzungen gefragt. Heute: Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald.

Die Emotionalität schlägt Fakten in öffentlichen Diskussionen. Davon ist Rotenburgs Bürgermeister Christian Grunwald inzwischen überzeugt. Aber er will weiter mit Fakten gegenhalten. Darüber und über andere Entwicklungen sprachen wir mit dem Mann, der schon zu seiner ersten Wahl mit den Anspruch antrat, Kommunikation zu fördern.

Herr Grunwald, wieder kommt ein neues Jahr. Mit welchen Vorsätzen starten Sie?

Grunwald: Ich bin nicht so der Typ für gute Vorsätze zum Jahreswechsel. Ich versuche eigentlich, das ganze Jahr über zu reflektieren und mein Verhalten entsprechend anzupassen. Klar, der Vorsatz „Mehr Sport“ geht immer. Aber das kann man sich auch im Mai vornehmen. Ich arbeite zudem das ganze Jahr über daran, gelassen zu bleiben. Das gelingt mir inzwischen leidlich gut.

Gelassenheit ist offenbar auch notwendig, wenn es um die Zusammenarbeit der Kommunen geht. Es ist kein Geheimnis, dass vom Zubra-Gedanken, also der Zusammenarbeit zwischen Bebra, Rotenburg und Alheim, nicht mehr allzu viel geblieben ist. Es knirscht vernehmlich. Dabei empfiehlt auch der Entwurf des Landesentwicklungsplans eine enge Kooperation zwischen Bebra und Rotenburg, um gemeinsam ein neues Mittelzentrum zu bilden.

Grunwald: Eine enge Kooperation ist sicher sinnvoll. Wir waren da schon mal weiter, zum Beispiel mit dem gemeinsamen Einzelhandelsentwicklungskonzept der Zubra. Aber in den vergangenen sechs Jahren hat die Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert, das stimmt. Dabei gibt es ein großes Potenzial, um zum Beispiel das Gewerbe gemeinsam voranzubringen. Jedenfalls gibt es viel mehr Chancen als Hindernisse, die Region gemeinsam zu entwickeln. Ich freue mich darauf, die vertrauensvolle Zusammenarbeit wiederzubeleben. Dafür muss auch die Kommunikation wieder besser werden.

Das klingt gut, aber ich sage trotzdem: Zubra ist tot.

Grunwald: Nein. Ich denke, wir sind nach einem langen theoretischen Entwicklungsprozess mitten im Geburtsschmerz der praktischen Phase. Da schwingt immer auch im Hintergrund die Frage mit: Was haben wir denn jetzt davon? Also jede einzelne Mitgliedskommune. Dabei müsste aber der Gemeinschaftsgedanke gestärkt werden, vor allem durch eine vertrauensvolle Atmosphäre. Manchmal wünsche ich mir einen Moderator für den Prozess, der objektiv und motivierend wirkt. So wie es Nancy Konradt im Bereich Tourismus für die Kommunen des mittleren Fuldatals macht. Da wird Zusammenarbeit gefördert für ein gemeinsames Ziel – die Region zu stärken. Sehr gut läuft es auch in der gemeinsamen Jugendarbeit. Vom Ferienprogramm des Gemeinwesens Rotenburg-Alheim haben alle etwas.

Von der langen theoretischen Phase zur Geburt – das könnte auch ein Stichwort für die Stadtentwicklung in Rotenburg sein. Was wird denn 2020 greif- und sichtbar?

Grunwald: Ich sage es gebetsmühlenartig und wiederhole mich auch: Stadtentwicklung ist ein langer Prozess, bei dem auch viele bürokratische Hürden überwunden werden müssen. Wir können nicht die halbe Fachwerkstadt abreißen und etwas Neues hinsetzen. Dennoch: Im nächsten Jahr beginnen wir mit der Umsetzung des „Blauen Pfads“, also der Innenstadtachse vom Zwickel zum Marktplatz. Und die Sanierung des Hauses Marktplatz 3 soll beginnen. Außerdem wird ein Wettbewerb für die Gestaltung des Fuldaufers ausgelobt. Der ist schon in Vorbereitung.

Können Sie nachvollziehen, dass es vielen nicht schnell genug geht mit der Stadtentwicklung?

Grunwald: Ich bin ja selber eher der ungeduldige Mensch. Aber Ungeduld führt zu Aktionismus. Das ist keine nachhaltige Stadtentwicklung. Wir dürfen mal nicht vergessen, wo wir herkommen. Vor acht Jahren waren wir eine hoch verschuldete Stadt ohne jeden Bewegungsspielraum. Jetzt, nach harter Arbeit von Verwaltung und Stadtverordneten und Belastungen der Bürger, sind die Finanzen saniert, und wir können wieder investieren. Und seit die MER 2017 gegründet wurde, wird gerade auch dort an der Stadtentwicklung gearbeitet.

Das große Schweigen liegt ja über einem spektakulären Projekt, für das die Stadt allerdings nicht verantwortlich ist: die Fußgängerhängebrücke im Kottenbach. Die Öffentlichkeit hört und sieht nichts mehr davon.

Grunwald: Wir in der Stadtverwaltung sind im regelmäßigen guten Gespräch mit Investor Göbel, in guter Kommunikation. Und daraus leiten wir weiterhin optimistisch ab: Die Brücke kommt. Die Stadt hat jedenfalls ihren Teil der Vorarbeiten geleistet.

Auch wenn die Brücke noch auf sich warten lässt – der Tourismus in der Stadt brummt, seit Juni jagt ein Event in der Stadt das nächste. Die Gastronomie ist auf hohem Niveau gewachsen, der Weihnachtsmarkt wurde mehr als aufgepeppt. Und dennoch: In den sozialen Netzwerken wird gemault.

Grunwald: Das stimmt. Die öffentliche Kommunikation hat sich massiv verändert. Viele tragen ihre persönliche Unzufriedenheit in die Diskussionsgruppen zum Beispiel auf Facebook. Die können dann nicht mal mit einem Halbsatz würdigen, was positiv läuft, wie zum Beispiel Geschäftseröffnungen, weil sie es gar nicht wahrnehmen. Es gibt viele einfach hingeworfene Sätze, die abseits von Konstruktivität sind. Wenn man diese Debatten verfolgt, müsste man eigentlich ständig vor der Tastatur sitzen und Fakten dagegen halten, was unglaublich aufwendig ist. Bei einigen der Teilnehmer nützt das noch. Aber grundsätzlich herrscht eine latente Aggressivität und Empörung in den sogenannten sozialen Netzwerken. Und diese Emotionalität schlägt die Fakten.

Also Schulter zucken und aufgeben?

Grunwald: Nein. Natürlich nicht. Wir versuchen gegenzuhalten, indem wir konkret das Gemeinwesen stärken. Dazu haben wir zum Beispiel ab Januar einen neuen Mitarbeiter im Einsatz, der all jene unterstützen soll, die sich im Ehrenamt engagieren. Wir planen auch, das hatte ich schon in der Haushalsrede gesagt, Bürgerrunden zu verschiedenen Themen, um zu informieren und so der häufig faktenfernen Meinungsäußerung etwas entgegenzusetzen.

Zurück zur Jahreszeit: In der Silvesternacht will Ihnen eine Fee drei Wünsche erfüllen. Was wünschen Sie sich?

Grunwald: Grundgute Laune und mehr Gelassenheit für die Welt und auch für mich. Das sind schon zwei Wünsche. Und mein Familienleben mit Frau und Kindern soll einfach so schön bleiben, wie es ist.