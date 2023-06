Rotenburgs Bürgermeister Grunwald über sein letztes Strandfest: „Das ist unsere Fußball-WM“

Von: Christopher Ziermann

Teilen

2021: Bei seiner Eröffnungsrede in Reimform ist der Bürgermeister traditionell in Tracht unterwegs. Nicht fehlen dürfen natürlich die „Wappenknechte“ Martin Utermöhlen (links) und Martin Schmidt. © Clemens Herwig

Wenn am Mittwoch in Rotenburg das Strandfest startet, ist es das letzte Mal für Christian Grunwald als Bürgermeister. Wie emotional wird‘s? Der scheidende Rathauschef im Interview.

Rotenburg – Als Bürgermeister Christian Grunwald 2022 das Strandfest eröffnete, übermannten ihn seine Gefühle. Am Ende der Rede versagte die Stimme und ihm kamen die Tränen, als er nach zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren wieder in Gesichter voller Strandfest-Vorfreude blickte. Übermorgen eröffnet er das Heimatfest zum letzten Mal – zur Wahl im Oktober tritt er nicht mehr an. Wir haben mit ihm über das Heimatfest gesprochen.

Herr Grunwald, warum werden Sie beim Strandfest so emotional?

Das ist unsere Fußball-WM! Für mich als Kind der Stadt bedeutet es Heimat, Freundschaft und Geselligkeit. Schon wenn die Vorfreude die ganze Stadt erfasst, ist das eine unglaublich besondere Atmosphäre. Das hat ja vergangenes Jahr auch Bebras Bürgermeister Stefan Knoche im Festzelt so gesagt, ohne natürlich die Bebraer Kirmes abzuwerten. Jeder Tag hat seine ganz besonderen Programmpunkte. Deswegen wird ja auch am Grundkonstrukt schon seit vielen Jahren festgehalten.

Das Lullusfest ist ohne Frage das regional größte und bedeutsamste Fest. Warum sollte ein Hersfelder diese Woche nach Rotenburg kommen?

Ich glaube nicht, dass man die beiden Feste vergleichen sollte. Lolls konzentriert sich auf den Marktplatz, und speziell ist sicher dieser – ich sag das mal mit einem Augenzwinkern – für Außenstehende etwas merkwürdig anmutende Spruch. Enner, zwoon, ich weiß ja nicht. Unser Strandfest bietet jeden Tag andere Schwerpunkte, die die Tradition unserer Stadt widerspiegeln. Die Fulda steht stark im Fokus. Und ich denke, das Fest der 20 000 Lichter im Schlosspark ist in dieser Form in der Region einmalig.

Weniger einmalig war über viele Jahre die Disco am Freitag, die die Jugendlichen mit einem fast leeren Festzelt oft enttäuscht hat. Was war das Problem?

Das Problem haben wir ja erkannt, und ich spreche jetzt lieber über die Lösung. Wir haben mit Moritz Rimbach einen jungen Rotenburger, der sich dieses Themas angenommen hat und als junger Mensch im wahrsten Sinne des Wortes den Ton trifft. Das hat das vergangene Jahr gezeigt. Das Festzelt war rappelvoll.

Nach den Tränen vor einem Jahr: Wie oft haben Sie seit 2011 eigentlich geweint zu dienstlichen Anlässen?

In der Öffentlichkeit? Zwei Mal. Das erste Mal war 2015, auch zur Strandfesteröffnung.

Was war da los?

Unmittelbar vor dem Strandfest wurde bekannt gegeben, dass schon vier Wochen später die Alheimer-Kaserne zur Erstaufnahmeeinrichtung werden sollte. Ich trete auf die Bühne, und eigentlich soll es ums Feiern gehen. Aber alle reden darüber – dazu muss ich was sagen. In ganz Deutschland war bei den hohen Flüchtlingszahlen unglaublich Druck auf dem Kessel. Die Menschen haben in einer solchen Situation eine unheimliche Erwartung an mich als Amtsträger und viele offene Fragen. Viele davon konnte ich nachvollziehen. Eigentlich wollte ich gern versprechen, dass wir das alles schaffen. Aber vor uns lag viel Ungewisses. Ich konnte nur versprechen, dass wir alles dafür tun werden, die Herausforderung zu meistern. Für mich war es ein Moment absoluter Unsicherheit. Aber als ich dann in die vielen bekannten Gesichter geblickt und gesehen habe, dass ich sie erreiche und meine Worte ankommen – da sind mir die Tränen gekommen.

Was ist Ihre kurioseste Strandfest-Erinnerung?

In der Nachschau? Wie kurios muss es gewirkt haben, als 2012 nach vielen Jahren mit Manfred Fehr als gestandenem Mann plötzlich ich als 34-jähriger damals sicher milchbubihaft wirkender Mensch im historischen Gewand des Bürgermeisters auf der Rathaustreppe stand?

Und die traurigste?

Die Corona-Jahre, als das Fest nicht stattfinden konnte. Da hätten wir im Rückblick sicher auch zur Stimmungsaufhellung das ein oder andere etwas anders machen können, zum Beispiel die Stadt schmücken. Damals hatten Verwaltungen aber alle möglichen anderen Sachen im Kopf ...

Eine Strandfest-Tradition, die nicht im Programm steht: Sind Sie schon mal von der Brücke am Campingplatz – dem Grünen Steg – in die Fulda gesprungen?

Nee, das würde ich nie im Leben machen. Ich habe riesigen Respekt vor den Fackelschwimmern am Sonntagabend. Was da alles an Fischen kreucht und fleucht ... Ich würde zugeben, wenn ich es schon mal gemacht hätte. Aber es ist natürlich verboten und gefährlich, weil man nicht sieht, was unter der Oberfläche ist.

Wie viel haben Sie als Bürgermeister mit der Organisation zu tun?

Der Magistrat ist Ausrichter. Wir können mit Birgit Utermöhlen und Monika Döttger, die für mich aufgrund ihrer langjährigen tollen Arbeit als „Strandfest-Organisationsadel“ nur Queen Mum und Lady Dö sind, und auch allen Kolleginnen und Kollegen auf dem Bauhof auf ein bewährtes Team zurückgreifen, das das herausragend macht. Ich komme zum Beispiel ins Spiel, wenn man die örtlichen Gastronomen ein wenig sortieren muss. Die wollen natürlich alle ihren Umsatz machen – dabei muss sich aber jeder an die Regeln halten und es darf dem Festplatz nicht das Wasser abgegraben werden. Außerdem gibt es natürlich Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die bei mir auflaufen. Zum Beispiel die Themen Müllentsorgung und Toiletten. Das bringe ich in die Organisation ein.

Warum richtet eigentlich nicht die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft MER das Fest aus?

Sie ist ja zum Beispiel bei der Technik im Festzelt schon seit einigen Jahren federführend. Ich denke, die Aufteilung funktioniert sehr gut. Wir sind immer offen für Neuerungen, aber da gilt: Never change a winning team.

Wie viel lässt sich die Stadt das Strandfest kosten?

2022 waren das rund 40 000 Euro. Den Einnahmen zum Beispiel durch Standgebühren und Eintritt fürs Schlosspark-Festival stehen – unter anderem – die Gagen für Bands und die Materialunterstützung der Vereine bei Dingen wie dem Festzug gegenüber.

Nicht jeder Bürgermeister ist bei Volksfesten in seinem Element. Können Sie immer auf Knopfdruck Strahlemann sein?

Ich sauge die Euphorie auch über meine drei Kinder auf, das ist ein Vorteil. Ich denke aber, dass man den Job grundsätzlich nur machen kann, wenn man gern unter Menschen ist.

Wie halten Sie es mit Bier im Dienst?

Ich bin mir sehr bewusst, dass ich als Amtsträger immer als Bürgermeister wahrgenommen werde. Ich darf es nicht überreizen.

Also ein oder zwei Bier am ganzen Abend?

Vielleicht auch drei.

Und nächstes Jahr, wenn Sie kein Amtsträger mehr sind? Wird dann mehr auf den Putz gehauen?

Ich glaube nicht, dass ich nächstes Jahr so anders wahrgenommen werde. Ich hoffe, dass ich dann für viele einfach „der Christian“ bin, der ich vor dem Amt schon für sie war. Und völlig gebremst habe ich mich beim Strandfest ja all die Jahre als Bürgermeister auch nicht. Ich werde also auch nächstes Jahr wieder an allen Tagen mittendrin sein, ganz sicher aber mit einem größeren Fokus auf der Zeit mit Familie und Freunden und weniger mit dem Anspruch, überall zu sein.

Die Strandfest-Hymne 2022 war der Ballermann-Song Layla, in dem eine Puffmutter besungen wird. Sie haben die Party im Festzelt am Montag mit den Worten „Ich hab ‘n Puff“ eröffnet. Kurz danach begann eine deutschlandweite Debatte. Wie sehen Sie das?

Es ist ein Privileg in unserer ländlichen Region, dass wir da eher unaufgeregt sind und uns nicht in überspitzte und manchmal hysterische Scheindebatten ziehen lassen. Wir sollten – bei aller kulturellen Sensibilität – unsere Identität auch im Rahmen des Strandfestes erhalten und feiern.

„Geile Mädels, geile Jungs da ...“ Klingelt da was?

Ja klar, das ist „Bumsbar“ (Anm. d. Red: das aktuell in den Charts bestplatzierte Ballermann-Lied). Ich will Ikke Hüftgold, dem Produzenten der beiden Songs, nicht zu nahetreten, aber ich glaube kaum, dass das so einschlagen kann wie „Layla“ letztes Jahr.

Noch mal politische Korrektheit: Über ein Feuerwerks-Verbot wird jedes Jahr zu Silvester debattiert. Könnte auch das große Strandfest-Feuerwerk mal zur Debatte stehen?

Daran wird nicht gerüttelt, wenn es nach mir geht. Ich werde oft gefragt, was das Feuerwerk eigentlich kostet, und schocke dann gerne mit der Aussage: „Die viertel Million leisten wir uns!“, um dann aufzuklären, dass es tatsächlich ein niedriger vierstelliger Betrag ist. Ja, über die Luftverschmutzung kann man reden. Aber: Das gibt es in der Form nur einmal im Jahr und es ist im wahrsten Sinne Kern des „Strand“-Festes am Sonntagabend an unserem Fluss: Bootskorso, Wasserspiele und das Feuerwerk mit dem großen Abschlussknall. Ohne das wäre es für mich kein Strandfest.

2012: Bei seinem ersten Strandfest im Amt setzte sich Grunwald während der Siegerehrung des Staffellaufs für eine Humba auf den Marktplatz. © Thomas Walger

Zur Person Christian Grunwald (45) wurde in Bad Hersfeld geboren und wuchs in Rotenburg auf. Er machte an der Jakob-GrimmSchule Abitur und studierte an der Verwaltungsfachhochschule, wo er als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Er arbeitete im Kasseler Sozialamt und bei der hiesigen Kreisverwaltung, bevor er 2011 zum Bürgermeister von Rotenburg gewählt wurde. Mit seiner Frau Jenny und seinen drei Kindern lebt er in Lispenhausen.

(Christopher Ziermann)