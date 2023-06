Rotenburgs Großprojekte: MER sorgte sei 2017 für 9,4 Millionen Euro Fördergeld

Von: Christopher Ziermann

Das Gesicht der Stadt verändert sich in Rotenburg derzeit. Vor allem auch die Neugestaltung des Fulda-Ufers ist ein Großprojekt. © BBZ Landschaftsarchitekten

Mit der Umgestaltung des Fulda-Ufers startet das kostspieligste Großprojekt, seit 2017 die Rotenburger MER entstanden ist. Wir erklären die bisherige Rolle der städtischen Tochter.

Rotenburg – Das insgesamt rund 5,5 Millionen Euro teuren Projekt auf beiden Seiten der Fulda startet in wenigen Wochen. Aus diesem Anlass blicken wir mit Geschäftsführer Torben Schäfer auf die Arbeit der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Rotenburg – mit Fragen und Antworten.

Wer oder was ist die MER?

Die MER ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Rotenburg. Die GmbH ist dabei keine reine Stadtmarketinggesellschaft, betont Schäfer. Zwar werden auch Veranstaltungen geplant und der Einzelhandel unterstützt, die Hauptaufgabe sei aber die strategische Gesamtplanung, Projektumsetzung und Fördergeldakquise. Derzeit gibt es vier Vollzeitstellen, eine Stelle auf Minijob-Basis, eine Werksstudentin und eine Praktikantin. Jährlich stehen der MER rund 420 000 Euro zur Verfügung, zum Großteil aus der Stadtkasse.

Um welche Veranstaltungen kümmert sich die MER?

Da es in Rotenburg im Gegensatz zu vielen anderen Städten keine Händlervereinigung gibt, die für Aktionen in der Innenstadt in einen Topf zahlt, stellt die Stadt der MER jährlich einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung – damit werden unter Regie der Gesellschaft unter anderem Naschmarkt und Blumenmeer, Kartoffelfest, Nikolaus- und Osteraktionen finanziert und organisiert.

Was ist die Rolle der MER beim Stadtumbau?

Sie hat die konzeptionelle Gesamtleitung – im Rahmen des Stadtumbau-Programms wird ein Stadtumbau-Büro obligatorisch gefordert. Dabei leistet die MER laut Torben Schäfer jährlich Arbeiten im Gegenwert von rund 60 000 Euro, für die sonst Aufträge an externe Büros vergeben werden müssten. „Durch die hohe Fachkompetenz unserer Mitarbeiter und die Kompetenz der in der Stadtverwaltung beteiligten Mitarbeiter können wir mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten“, sagt Schäfer. In Rotenburg funktioniere die Stadtentwicklung vergleichsweise schnell. Ein Beleg dafür: Im Winter akquirierte die MER für die Stadt einen zusätzlichen Betrag von 300 000 Euro, den andere Stadtumbau-Kommunen nicht abrufen konnten.

Warum wird für das Fulda-Ufer so viel Geld ausgegeben? Und: Wer hat das entschieden?

Das Fulda-Ufer ist das zentrale Projekt des Stadtumbauprozesses in Rotenburg. 2017 wurde die Fuldastadt in das Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen – für insgesamt zehn Jahre, also bis 2027. Alle bisherigen Projekte sind in der Stadtverordnetenversammlung mit breiter Mehrheit befürwortet worden, außerdem gibt es laut Torben Schäfer eine breit angelegte Bürgerbeteiligung. Grundlage ist dabei die konsequente Ausrichtung auf den Tourismus.

Könnte das Geld nicht auch für „wichtigere“ Dinge verwendet werden?

Fördergeld ist bei Förderprogrammen stets zweckgebunden – es wird überprüft, ob das Geld für den Zweck ausgegeben wird, für den es zur Verfügung gestellt wird. Es kann also nicht etwa für Kindergärten oder Straßenerneuerungen genutzt werden.

Was ist im Rahmen des Stadtumbau-Programms bislang umgesetzt worden?

Unter anderem die Wegeverbindung Altstadt-Neustadt bis zum Marktplatz und das dortige Fontänenfeld und die noch laufende Sanierung des Gebäudes Marktplatz 3. Außerdem gibt es ein Anreizprogramm zur energetischen Sanierung von Gebäuden in der Innenstadt.

Wie viel Fördergeld hat die MER bislang insgesamt akquiriert?

Das Bewerben bei Förderprogrammen ist ein Schwerpunkt der MER. Seit deren Gründung sind laut Schäfer bislang 9,4 Millionen Euro Fördergeld eingeworben worden. Das zieht allerdings auch Ausgaben aus der Stadtkasse nach sich. Der Eigenanteil liegt je nach Fördertopf laut Schäfer zwischen zehn und 33 Prozent. Die allererste erfolgreiche Bewerbung um Fördergeld brachte 2017 übrigens 5000 Euro aus dem Programm „Aktion Generation“ ein. Damit wurde unter anderem das Fußball-Golf-Gelände in Seifertshausen unterstützt. Die MER schreibt aber auch Bewerbungen für Wettbewerbe wie „Best Christmas City“, der 2018 im Rahmen der Messe „Christmasworld“ in Frankfurt veranstaltet wurde. Von 5000 Euro Preisgeld wurden zwei neue Beleuchtungsbögen für die Weihnachtszeit angeschafft. Bei „Ab in die Mitte“ finanzierte die MER mit 9000 Euro Preisgeld verschiedene Sitzgelegenheiten, die temporär im Steinweg zum Einsatz kamen und nun dem Haus der Jugend gehören. Die neue Attraktion Waldkugelbahn hatte ihren Beginn auch in einem Förderprogramm. 5000 Euro flossen für die Aufstellung eines Konzeptes, bei der Umsetzung kam dann knapp die Hälfte der 200 000 Euro aus EU-Fördermitteln.

Auf welche Projekte verteilen sich die 9,4 Millionen Euro Fördergeld hauptsächlich?

Die Sanierung des Hauses Marktplatz 3 kostet nach derzeitigem Stand 3,6 Millionen Euro – zwei Drittel davon kommen aus dem Stadtumbau-Programm. Die Umgestaltung des Fulda-Ufers kostet auf der Südseite 2,3 und auf der Nordseite 3,2 Millionen Euro, ebenfalls jeweils zu zwei Dritteln aus dem Stadtumbau-Programm finanziert – eigentlich. Denn mit 2,7 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel kam im Frühjahr der bislang höchste Förderbescheid in der Stadtgeschichte. Bei diesem Programm liegt die Förderquote mit 80 Prozent höher. Dadurch sinkt der Eigenanteil der Stadt. Weiterhin kommen aus dem Stadtumbau-Sondertopf „Klimakontingent“ 1,4 Millionen Euro. „Es ist nicht ganz einfach, diese Mechanismen zu erklären. Was man sagen kann: Die Gesamtlast auf unserem Stadtumbau-Topf sinkt dadurch. So werden andere Großprojekte wie eine mögliche Neugestaltung der Breitenstraße sehr viel wahrscheinlicher“, sagt Schäfer. Eine weitere Millionensumme: 1,05 Millionen Euro fließen aus dem Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ). Teil davon ist unter anderem das Innenstadtkonzept, dass derzeit erstellt wird und sich Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen widmet. Außerdem können darüber Veranstaltungen in den kommenden zwei Jahren mitfinanziert werden und es wurden acht neue Buden angeschafft, die unter anderem beim Weihnachtsmarkt dieses Jahr zum Einsatz kommen.

Und was ist mit den Leerständen in der Innenstadt?

Im Rahmen des „Masterplans Stadtentwicklung“ hatte die Stadtverordnetenversammlung 2017 beschlossen, Neuansiedlungen zu fördern. Es gab 23 Auszahlungen. Drei Betriebe haben wieder geschlossen – sie mussten das Geld zurückzahlen. Unter den 20 übrigen sind auch Angebote, die es zuvor in Rotenburg nicht gegeben hatte. Etwa Brautmode, Barber Shops und die Shisha-Bar. Die Räume des früheren Spielwarengeschäftes Gleim werden derzeit vom künftigen Ladenbetreiber renoviert, Steinweg 3 und 5 baut die Stadt selbst um. „Es sind im Moment eher noch ein paar einzelne Sorgenkinder“, sagt Schäfer über Leerstände in der Innenstadt. Für Interessenten sei die MER jederzeit ansprechbar. Außerdem verspreche man sich durch die neuen Touristen-Attraktionen in Kottenbach- und Heienbachtal in Zukunft deutlich mehr Besucher in der Innenstadt – was dann auch neue Perspektiven eröffnen könne.

Und was macht die MER sonst noch?

Neben den Großprojekten berät die MER auch Hauseigentümer, pflegt den Kontakt zu heimischen Unternehmen und Gastronomen und macht „umfangreiche Netzwerk- und Gremienarbeit in Vereinen, Verbänden und Beiräten“, so Schäfer.

Bürgermeister Christian Grunwald hatte den Anstoß zur Gründung der MER gegeben. Wie fällt sein Zwischenfazit aus?

„Die Arbeit der MER – immer in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung – hat einen Wert, der unsere Stadt weitaus mehr kosten würde, wenn wir all diese Leistungen extern vergeben müssten“, sagt Grunwald. Die MER habe die Erwartungen übertroffen. Archivfoto: Achim Meyer

(Christopher Ziermann)