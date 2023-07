Rotenburgs Reiz reicht bis Rodgau: Fuldastadt ist beliebtes Ausflugsziel für Klassenfahrten

Von: Lena Langhoff

Unser Foto zeigt von links Lehrerin Sigrid Börner-Wirth, Luisa Vogel, Hannah Maier, Giulia Di Maggio, Ben Strauß, Justin Machleit und Lehrerin Lena Schütt aus Rodgau. © Lena Langhoff

Wer in Rotenburg unterwegs ist, begegnet dort vor allem jetzt im Sommer immer häufiger Schulklassen auf Erkundungstour.

Rotenburg – Der Hintergrund: Die Fuldastadt gewinnt als Ausflugsziel für Klassenfahrten an Attraktivität. Das bestätigt Anja Dietrich, Leiterin der Rotenburger Jugendherberge. Besonders Schulen aus dem Frankfurter Raum, Niedersachsen und Thüringen fänden Gefallen an der Kleinstadt und der ländlichen Region. Mehr als die Hälfte der Schulen seien Stammgäste, die regelmäßig – oftmals mit der Bahn – nach Rotenburg kommen. Doch wie erleben die Gäste die Fuldastadt? Wir haben uns umgehört.

Lehrerin Sigrid Börner-Wirth von der Heinrich-Böll-Schule in Rodgau im Kreis Offenbach weiß den Reiz Rotenburgs zu schätzen. Sie ist bereits zum zweiten Mal mit einer Schulklasse in der Jugendherberge zu Gast. Bei Schülern und Lehrern punktet Rotenburg vor allem mit der frischen Luft, sind sich die Sechstklässler der integrierten Gesamtschule und ihre Lehrerinnen sofort einig. „Hier kann man auch mit offenem Fenster schlafen, weil die Luft gut und es angenehm kühl ist“, heben die Schüler Ben Strauß und Giulia Di Maggio den Unterschied zu ihrer Heimat Rodgau hervor.

„Heimatkunde zum Anfassen“

Die alten Fachwerkhäuser und Sehenswürdigkeiten Rotenburgs, die die Schüler bei einer Stadtrallye kennengelernt haben, sind bei den Gästen beliebt. Die „Heimatkunde zum Anfassen“ sei sehr gut angekommen, sagt Börner-Wirth und erklärt: „Wir kommen aus dem ehemals zerbombten Gebiet Rodgau, wo es keine historischen Häuser mehr gibt. Die Fachwerkbauten sind für uns eine ganz andere Welt.“

Das idyllische Kleinstadtleben habe fast schon Bilderbuchcharakter, vor allem für geflüchtete Schüler, die noch nicht viel von Deutschland gesehen haben. Auch die Hilfsbereitschaft der Rotenburger freut die Schüler. „Als sich unsere Gruppe einmal verlaufen hat, haben uns die Menschen hier geholfen, ein Handy ausgeliehen und uns den Rückweg erklärt“, erzählen die Schülerinnen Luisa Vogel und Hannah Maier. Bei der Stadtrallye halfen die Rotenburger tatkräftig mit und unterstützten die Ausflügler bei der Antwortsuche.

Positiv aufgefallen sind Lehrerin Lena Schütt der zentrale Stadtkern mit der Altstadt und der Kleinhandel. Rodgaus 50 000 Einwohner leben auf fünf Stadtteile verteilt, dort gibt es das längste Hochhaus Westdeutschlands und viele funktionale Wohnhäuser.

Freizeitangebot im Schlosspark mit Schaukelwald und Co.

Hoch im Kurs stehen bei den Kindern die Tiere, die auf den landwirtschaftlichen Flächen rund um Rotenburg zu finden sind. „Es war toll, als wir Kühe aus der Nähe gesehen haben“, freut sich Hannah Maier. Denn so nah käme man zu Hause nicht an die Vierbeiner heran. Auch die vielen Störche in der Fulda-Aue sind eine Attraktion für die Schüler, erzählt Börner-Wirth. Auf dem Programm von Schütts und Börner-Wirths Klassen stehen neben der Stadterkundung unter anderem Ausflüge in das Bad Hersfelder Wortreich-Museum und das Erlebnisbergwerk Merkers.

Wird die ländlich gelegene Kleinstadt – noch dazu ohne Smartphone – nicht langweilig? Nein, heißt es zur Antwort: Ihre Freizeit verbringt die Klasse im Schlosspark, der direkt an die Jugendherberge angrenzt und unter anderem mit dem Schaukelwald verschiede Aktivitäten im Grünen ermöglicht. (Lena Langhoff)