Großer Spaß: Picknick im Rotenburger Schlosspark

Ein Spaß für Kinder und Erwachsene: Das war das Picknick für alle Generationen im Schlosspark in Rotenburg. Unser Bild zeigt unter anderem die „Gemeinsam“-Vorstandsmitglieder Ralph Hikade, Zweiter von links, und Maik Schuchardt mit Weinglas. Foto: Herbert Vöckel

Rotenburg. Ihren Spaß hatten die Besucher am Freitag beim Picknick im Rotenburg Schlosspark. Zum zweiten Mal hatte der Verein Gemeinsam in Rotenburg dazu eingeladen.

Vor allem Familien mit Kindern ließen sich auf den Decken nieder, um sich einen schönen Abend zu machen. Einige Besucher hatten sich bequemere Sitzgelegenheiten und auch Tische mitgebracht, um ihr üppiges Picknick zu genießen. Neben „ahler Wurscht“, deftigem Brot und sauren Gurken wurde eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten ausgepackt und verzehrt. Musikalisch unterhalten wurden die Besucher von DJ „Sir Thomas“ (Thomas Schreiber).

Ausrichter war der Verein „Gemeinsam in Rotenburg“, vertreten an diesem Abend von den Vorstandsmitgliedern Maik Schuchardt (Kassierer) und Ralph Hikade (Schriftführer). Unter dem Motto „Wir tun was für unsere Stadt“ soll die Veranstaltungsreihe „Picknick für alle Generationen im Schlosspark“ fortgesetzt werden.