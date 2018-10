Grundschulen aus Rotenburg und Nentershausen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Die Albert-Schweitzer-Schule Rotenburg und die Tannenbergschule Nentershausen sind vom Land Hessen für Nachhaltigkeitsprojekte ausgezeichnet worden.

Nentershausen/Rotenburg. Der Gong ertönt. Frühstückspause für die 364 Grundschüler der Albert-Schweitzer-Schule in Rotenburg. Der Obstdienst verteilt derzeit Äpfel und Bananen, saisonal soll das Obst sein und nach Möglichkeit aus der Region. Wenn in der Tannenbergschule in Nentershausen Pause ist, heißt das Einsatz für die Lichtdetektive. Sie schauen, ob in den Klassenzimmern das Licht ausgeschaltet ist, um in der Pause nicht unnötig Strom zu verbrauchen und lüften durch.

Von 20 Preisträger-Schulen aus ganz Hessen sind gleich zwei aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg für ihre Projekte zum Thema Nachhaltigkeit in Frankfurt von Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser ausgezeichnet worden.

+ Es gibt viel zu entdecken: die Schüler der Tannenberg-Schule in Nentershausen in ihrer Umweltecke. © Alena Nennstiel

Die Albert-Schweitzer-Schule in Rotenburg hat die Auszeichnung „Schuljahr der Nachhaltigkeit“ erhalten, und die Tannenberg-Schule in Nentershausen wurde „Schule der Nachhaltigkeit“, weil sie die Unterrichtsinhalte in allen Jahrgangsstufen umsetzte. In beiden Schulen hat Lena Heilmann vom Umweltzentrum Licherode die Projekte begleitet und unterstützt, die im Sachunterricht der dritten und vierten Klassen stattfinden.

Dass das Thema Umweltschutz uncool ist, sei ein Denkfehler von Erwachsenen, sagt Lehrerin Kerstin Gernert von der Tannenberg-Schule. Die Erfahrung haben auch die Lehrer der Albert-Schweitzer-Schule in Rotenburg gemacht. „Wichtig ist die Vermittlung auf Augenhöhe“, sagt Michael Kiefer und Eckhardt Brick ergänzt: „Wir wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger lehren.“

Im Alltag selbstverständlich

Die Lehrer wissen aber auch, dass Nachhaltigkeit vorgelebt werden muss. Sie soll sich im Schulalltag und im Alltag der Kinder integrieren und selbstverständlich werden, nicht nur ein Projekt. Der Klimawandel ist auch für die Schüler erlebbar, bedenkt man nur die extreme Hitze in diesem Jahr, erzählt Lehrerin Kerstin Gernert von der Tannenberg-Schule. Die Schüler seien begeistert von dem Projekt und finden es „unmöglich, wie sich Erwachsene manchmal gegenüber der Umwelt verhalten, wenn sie beispielsweise Müll einfach in die Gegend werfen“, erzählt sie.

Im Rahmen des Unterrichts war Naschen an der Tannenberg-Schule ausnahmsweise erlaubt. Die dritten Klassen testeten verschiedene Schokoladen, darunter auch Fairtrade-Schokolade. Besonderes Highlight: das Verkosten der zehn Sorten. Und das Fazit? Fairtrade-Schokolade ist genauso lecker und hilft den Kakaobauern.

In der Umweltecke stellen die Schüler ihre Projekte zum Thema Nachhaltigkeit aus. Schilder in der Tannenbergschule zeigen schon den Jüngsten, was in welchen Mülleimer gehört. In der Albert-Schweitzer-Schule in Rotenburg gibt es keinen Plastik-Mülleimer. Wer Plastikmüll hat, muss diesen wieder mit nach Hause nehmen und dort entsorgen.

Dass die Kinder das Gelernte mit nach Hause nehmen und auch im Alltag umsetzten, zeigen die Erfahrungen der Lehrkräfte. Michael Kiefer von der Grundschule in Rotenburg erzählt von einem Erstklässler, der nach der Projektreihe Huhn und Ei den Kunden im Supermarkt erklärt hat, wieso man Bio-Eier kaufen sollte und eine Schülerin von Lehrerin Kerstin Gernert nimmt zum Gassi gehen mit den Hunden nun immer eine Tüte mit, um Müll aufzusammeln.

Wenn Kinder Erwachsene zu nachhaltigem Handeln animieren, ist das oft eindringlicher, sagen die Lehrer. Und übrigens sorgt auf beiden Schuldächern, in Rotenburg und Nentershausen, eine Solaranlage für Strom.

Von Alena Nennstiel