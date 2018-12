Seit 50 Jahren erklingt die Noeske-Orgel in der Rotenburger Martin-Luther-Kirche

Wenn man 50 Jahre verheiratet ist, feiert man Goldene Hochzeit. In gewisser Weise gilt das auch für die Rotenburger und die Orgel in der Martin-Luther-Kirche.

Anvertraut wurde sie der Kirche vor einem halben Jahrhundert am 2. Adventssonntag. Baumeister war der jetzt 82 Jahre alte Rotenburger Dieter Noeske, der nach wie vor jeden Tag ein paar Stunden in „seiner“ Orgelwerkstatt aktiv ist, der am Sonntag aus gesundheitlichen Gründen aber nicht an dem um 11 Uhr beginnenden Festgottesdienst teilnehmen kann. Dafür wird Lothar Koch, einer der Organisten des 1964 als Gemeinde- und Garnisonskirche neu errichteten Gotteshauses, die „Königin der Instrumente“ zur Geltung zu bringen.

Schon 1968 schwärmte Willi Ludwig in der Hessischen Allgemeinen: „Das Instrument gehört mit seinen 43 klingenden Registern und fast 3000 Pfeifen, verteilt auf drei Manuale und Pedal, zu den größten und klanglich vielseitigsten Orgelwerken im nordhessischen Raum. Die Vielfalt der Register und deren Klangmischungen ermöglichen die stilgetreue Wiedergabe der gesamten Orgelliteratur.“

Ins Auge fallende Besonderheit der Orgel ist neben der „Orgelwalze“ und dem „Schwellwerk“ das in den Raum hineinragende Trompetenregister, das gemeinhin als „Spanische Trompete“ bezeichnet wird. Es unterscheidet sich von einem normalen (Zungen-)Register dadurch, dass die Orgelpfeifen horizontal und nicht vertikal ausgerichtet sind, dass sie direkt in den Kirchenraum „abstrahlen“ und damit einen ganz direkten, kräftigen Klang bewirken.

Wie Dieter Noeske erzählt, hatte er sich bei der Unterbreitung seines Bauvorschlags, den er nach Bewilligung der entsprechenden Mittel vor allem zusammen mit seinem bis heute in der Rotenburger Orgelwerkstatt tätigen Mitarbeiter Gerhard Winter umgesetzt hat, von der Orgel des Lübecker Doms inspirieren lassen.

Der hinzugezogene Sachverständige Ulrich Bremsteller, „einer der profiliertesten Kirchenmusiker der jungen Generation“, sei begeistert gewesen und habe dies bei einem Vortragsabend und bei dem Eröffnungskonzert, das er mit dem bekannten „Trumpet Voluntary“ von John Stanley begonnen habe, zum Ausdruck gebracht.

„Heute würde man die Orgel längst nicht mehr so groß bauen“, stellt Organist Lothar Koch fest, der mächtig stolz auf die seines Wissens in der Region einmalige „Spanische Trompete“ ist. Darüber hinaus stellt er heraus, dass es so gut wie keine Störungen an der 2003 generalüberholten Orgel gegeben habe – wenn man mal davon absehe, dass er bestimmte Spielhilfen nicht einsetzen könne, wenn in der Kirche angesichts des großen Besucherandrangs hohe Luftfeuchtigkeit herrsche.

Konzert am Sonntag

Nach dem morgigen, mit festlicher Musik aus dem Einweihungsgottesdienst von 1968 und Abendmahl gefeierten Gottesdienst sind alle Musikfreunde eingeladen, an einer Orgelführung teilzunehmen und sich das „Geburtstagskind“ aus der Nähe anzuschauen. Konzertbeginn ist um 11 Uhr.