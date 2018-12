Sicher beim Weihnachtsbummel: Gegen dreiste Diebe helfen einfache Tipps

Diebe und Betrüger - in der Weihnachtszeit haben sie wieder Hochsaison. Die Polizei im Kreis Hersfeld-Rotenburg gibt Tipps, wie Sie sich schützen können.

Kriminalhauptkommissar Manfred Knoch hat kürzlich polizeilichen Nachhilfeunterricht bei den Landfrauen Braach zum Thema „Sicherheit im Alltag – die Tricks der Betrüger“ gegeben.

Die erste Lektion: Diebe und Betrüger sehen nicht immer verdächtig aus. Niedliche Kinder, gepflegte Frauen und seriös wirkende Männer können ebenfalls Menschen mit krimineller Energie sein. „Man sollte sich eher am Verhalten eines Menschen orientieren“, sagt Kriminalhauptkommissar Manfred Knoch. Der Profi gab kürzlich Nachhilfeunterricht bei den Landfrauen Braach. Das Thema: „Sicherheit im Alltag – die Tricks der Betrüger“.

Knoch kennt sie fast alle, die miesen Maschen der Betrüger. Seit 18 Jahren ist er in ganz Hessen unterwegs und hält Vorträge dazu, wie Schlitzohren mit System an ihre Beute kommen. Bei den Ortsvereinen der Landfrauen ist er fest gebucht. Wie Betrüger oder Diebe vorgehen – und wie einfach es ihnen gemacht wird – erklärt der Kriminalhauptkommissar anhand vieler Beispiele aus der Praxis.

Gerade in der Zeit der Weihnachtsmärkte sollte in einer Handtasche nur das absolut Notwendige mitgenommen werden. Ein anderer Tipp: Beim Einkaufen nur so viel Geld mitnehmen, wie tatsächlich gebraucht wird. Außerdem rät die Polizei dazu, Geld, Zahlungskarten oder Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen.

Besonders im Menschengedränge hätten Diebe ein leichtes Spiel. „Taschendiebstahl auf der Straße ist immer noch eine der häufigsten Straftaten“, betonte Knoch. Die Ablenkung der Opfer oder das Vortäuschen einer Notlage, scheinbare Hilfeleistungen oder das Auftreten in angeblich öffentlicher Funktion, bei all diesen Betrugs- und Diebstahlversuchen sollte man gesundes Misstrauen walten lassen. Bei Gewinnversprechen am Telefon oder per E-Mail gehe es ebenfalls nur um Abzocke oder Datendiebstahl. Ausgesprochen erfinderisch gehen Betrüger beim „Enkeltrick“ mit ihren Opfern um. Die einfachen Regeln daher: keine Fremden in die Wohnung lassen, keine Geschäfte an der Haustür und am Telefon, vor allem keine persönlichen Daten offenbaren.

Tipps der Polizei

Die Zahl der Taschendiebstähle in Hessen geht zurück: 2018 gab es 5745 Fälle (Vorjahr: 7638 Fälle). Der Schaden: 1,3 Millionen Euro. Damit der Weihnachtsbummel unbeschwert gelingt, gibt die Polizei folgende Tipps:

Nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mitnehmen, wie tatsächlich benötigt werden

Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper tragen

Wertsachen besonders im Gedränge im Auge behalten und misstrauisch werden, wenn man angerempelt wird

Gestohlene Zahlungskarten sofort per Notruf 116 116 oder direkt beim Kreditinstitut sperren lassen

Gestohlene Debitkarten (z.B. girocard, früher EC-Karte) bei der Polizei melden – erst dann wird die Karte auch beim Lastschriftverfahren abgelehnt

Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte „Schlauer gegen Klauer“: Sie ist kostenlos bei polizeilichen Beratungstellen und im Internet erhältlich unter www.polizeiberatung.de oder www.senioren-sind-auf-zack.de

