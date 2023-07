Rotenburger SPD plädiert für mehr Solaranlagen

Im Wahlprogramm verankert

+ © Silke Schäfer-Marg, DPA-Bildfunk In der historischen Altstadt von Rotenburg sind bislang keine Solaranlagen zu finden. Archi © Silke Schäfer-Marg, DPA-Bildfunk

Rotenburger Sozialdemokraten stellen Antrag zu Denkmalschutz und verankern die gewünschte Gesetzesänderung im Wahlprogramm.

Rotenburg – Der Rotenburger SPD-Ortsverein wünscht sich in Hessen die „Erlaubnis der Installation von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Häusern“. So lautete die Überschrift zu einem Antrag in der Jahreshauptversammlung, den die Mitglieder laut Pressemitteilung einstimmig verabschiedet haben. Auch auf dem Unterbezirksparteitag Hersfeld-Rotenburg ist das mehrheitlich befürwortet worden. Im vorläufigen Wahlprogramm der Sozialdemokraten zur Landtagswahl findet sich nun folgender Satz: „Die Bedingungen für die Nutzung von Photovoltaik auf denkmalgeschützten Gebäuden werden wir im hessischen Denkmalschutzgesetz festschreiben, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben.“

Die Rotenburger SPD begründet ihren Vorstoß damit, dass es das Gebot der Stunde sei, die Energiegewinnung und -versorgung mit den Möglichkeiten im eigenen Land zu realisieren, insbesondere angesichts des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Erkenntnisse bezüglich der Energieversorgung. Der Ortsverein fordert die hessische Landesregierung dazu auf, „das Landesamt für Denkmalschutz zu einem Umdenken in dieser Sache zu bewegen“.

Das hessische Wissenschaftsministerium unter der Führung von Angela Dorn (Grüne) hatte im Herbst eine neue Richtlinie erlassen, die die Genehmigung von Solaranlagen auch an Denkmälern erleichtern soll. Gegenüber unserer Zeitung bezeichnet das Ministerium den SPD-Antrag als „überflüssig“. Die Möglichkeit für Solaranlagen auf denkmalgeschützten Häusern „besteht schon lange“, schreibt die Behörde. Zuständig für die Genehmigungen sind die Unteren Denkmalschutzbehörden. Im Fall von Rotenburg ist diese beim Landratsamtsamt angesiedelt. „Diese Behörden haben ihren Ermessensspielraum in der Vergangenheit unterschiedlich restriktiv ausgelegt.“

Daher sei die Richtlinie erlassen worden, die klarstelle, dass Solaranlagen „in der Regel zu genehmigen sind“. Diese Richtline sei für die Denkmalbehörden bindend und stelle klar, dass eine Nichtgenehmigung allenfalls bei „einer erheblichen Beeinträchtigung eines Kulturdenkmals in Frage kommt“. Auch dann müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, eine genehmigungsfähige Alternative zu finden. Mit der Handreichung „Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden“, die im Januar folgte, beschleunige und vereinfache die Richtlinie die Anträge erheblich. „Aus der Praxis zeigen Rückmeldungen, dass die Genehmigungsquote von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden seit Erlass der Richtlinie deutlich angestiegen ist.“

Landrat Torsten Warnecke (SPD) hatte schon im Herbst kritisiert, dass die Richtlinie für die Denkmalschutzbehörden auf Kreisebene, die Genehmigungen aussprechen oder verweigern, zu unkonkret sei. Er spricht sich – wie die SPD in Rotenburg und auf Landesebene – für eine Gesetzesänderung aus. Dann könne man „deutliche Verwaltungsvereinfachungen“ erreichen. Das solle schneller hinzubekommen sein, als mit der Richtlinie „nur den Eindruck zu erwecken, den Unteren Denkmalschutzbehörden und den Inverstoren geholfen zu haben“. Die Richtlinie sei wohl auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die hessischen Kraftwerkskapazitäten mit der Nachfrage nach elektrischer Energie seit Jahren bei Weitem nicht standhalten könnten.

Zur Kritik, es hätte statt der Richtlinie einer Gesetzesänderung bedurft, heißt es vom Ministerium, dass die Berücksichtigung des Klima- und Ressourcenschutzes bereits seit 2016 im hessischen Denkmalschutzgesetz festgeschrieben sei. „Dass Rechtsgüter von Verfassungsrang im Einzelfall abgewogen werden müssen, ist verfassungsrechtlich geboten. Deshalb regelt die Richtlinie die Details der Genehmigungspraxis.“ (Christopher Ziermann)