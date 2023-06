Knax-Tag in Bebra begeisterte rund zweitausend Besucher

So gelenkig und sprungfreudig wie diese Mädchengruppe des Tanzstudios Spotlight muss man erst mal sein: Die jungen Damen waren eine der Hauptattraktionen des von der Sparkasse veranstalteten Knax-Tages. © Wilfried Apel

Spiel und Spaß standen zum Knax-Tag der Sparkasse im Vordergrund, der diesmal in Bebra veranstaltet wurde. Auch Tanzvorführungen begeisterten das reichlich erschienene Publikum sowie Hüpfburgen, Kinderschminken und zahlreiche Spielgeräte.

Ob Sparkassenvorstandsmitglied Thomas Walkenhorst bei seinem Besuch auf dem Bebraer Mehrzweckplatz in einer der Hüpfburgen mithüpfte oder sich eine Zahnbürste mit Namen anfertigen ließ, ist nicht überliefert. Eine sich immer wieder erneuernde, große Anzahl von Knax-Club-Mitgliedern und Einfach-mal-so-Vorbeischauenden hatte auf jeden Fall viel Spaß beim alljährlich vom größten Kreditinstitut des Kreises veranstalteten Knax-Tag.

„Wir rechnen mit knapp 2000 Besuchern“, sagte Marketing-Leiter Alfons Retting am späten Samstagvormittag, als sich das Interesse der Knaxianer nach der offiziellen Begrüßung durch Lisa-Maria Kurz auf die Tanzvorführungen der ganz jungen und jungen Damen des Bebraer Tanzstudios Spotlight konzentrierte. Angeleitet von Felicitas Dischert präsentierten sie wie immer herrlich gewandet tolle Tänze zu eingängigen, von DJ Moe aufgelegten Hits.



Spaß auf den unterschiedlichen Hüpfburgen hatten die jungen Leute verschiedener Jahrgänge. © Wilfried Apel

Zu den doch recht hohen Temperaturen passte der Alvaro-Soler-Gassenhauer „Sofia“ vielleicht am besten. Aber auch, wie die tanzbegeisterten Mädels „Nobody is Perfect“ und „Jeder ist anders, jeder ist gut“ interpretierten, kam bestens an – zumal sie auf diese Art und Weise verdeutlichten, dass einer für den anderen da sein soll.



Der entsprechende Gedanke war auch leitend für Reinhold Bleß und seine sechs Männer von der Kreisverkehrswacht, die an ihrem Stand unter anderem zum Ausprobieren des Fahrradsimulators, des Reaktionstestgeräts und des Rauschbrillenparcours einluden.



Eine besondere Attraktion war darüber hinaus der Überschlagsimulator, in dem man in einem auf das Dach gedrehten Auto üben konnte, wie man situationsgerecht den Sicherheitsgurt löst und sich „herausscrollt“. Das fand nicht nur Elke Kopenhagen aus Rotenburg interessant, die zusammen mit ihrer mit Familie in Obersuhl wohnenden Tochter Sonja beobachtete, wie Enkeltochter Hannah gleich nebenan in einer Art Einkaufskorb eine Art Rollrutschbahn hinunterrollte. Das Trio war schon recht früh auf dem Mehrzweckplatz unterwegs, was Hannah vor allem für Hüpfburgbesuche nutzte. Oma Elke hätte sich irgendwann einen Sitzplatz gewünscht, aber den gab es „nur“ am Essensstand, wo man sich mit Grillspezialitäten eindecken konnte.



War gut drauf und hätte beim Knax-Tag sicherlich auch mal gerne auf einer der Hüpfburgen gehüpft: Oma Elke Kopenhagen mit Enkelin Hannah und Tochter Sonja Böttcher. © Wilfried Apel

Dabei zeigte sich die Sparkasse großzügig. Was auch für so manches „Mitnehmsel“ galt, das das Veranstaltungsteam für Knax-Club-Mitglieder bereithielt. „Wir haben sowohl bei der Auswahl der Geschenke als auch beim Einkauf auf Nachhaltigkeit geachtet und diesmal unter anderem Gartenkresse-Samen in die „Geschenktüte“ getan, erläuterten Alfons Retting und Veranstaltungsleiter Daniel Horn. Das könnte bei entsprechender Unterstützung im Elternhaus zu gesünderem Essen und zu gesünderem Leben führen, wozu beim Knax-Tag auch der Arbeitskreis Jugendzahnpflege mit aufklärenden Broschüren und der Überreichung von Zahnbürsten, in die Renate Lissek und Iris Schwab mit Hilfe eines Gravographen auf Wunsch die Namen der vorbeischauenden Kinder eingravierten, beitragen wollte.



Dass man sich schminken lassen, auf Büchsen werfen und am Stand der Feuerwehr auf ein brennendes Objekt spritzen konnte, war fast schon selbstverständlich. Was nicht nur Sergej Jülch, der mit Ehefrau Anna und vierköpfigem Nachwuchs aus Friedlos angereist war, freute: „Es ist wirklich toll, dass die Sparkasse eine so schöne Veranstaltung für Kinder auf die Beine stellt!“