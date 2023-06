Grünewald: Kommune in der Verantwortung

Stadt Rotenburg übernimmt den Braacher Friedhof

Von: Lena Langhoff

Der Friedhof in Braach wechselt von der kirchlichen in die kommunale Trägerschaft. Ehrenamtliche werden das Gelände auch künftig mitgestalten. Unser © Lena Langhoff

Der Friedhof in Braach wechselt von der kirchlichen in die kommunale Trägerschaft und wird ab 1. Juli von der Stadt Rotenburg übernommen.

Braach – Bereits im Dezember 2022 war die Kirchengemeinde Alheim-Braach an die Stadt herangetreten und hatte die Übernahme des Braacher Friedhofs von der Kommune beantragt. Grund dafür war, dass die Kirchengemeinde den Friedhof in absehbarer Zeit nicht mehr im bisherigen Umfang versorgen könne, da viele der ehrenamtlich Tätigen aus Altersgründen ihre Arbeiten einstellen möchten. Die Folge: Leistungen hätten eingekauft und daher die Beiträge und Gebühren angehoben werden müssen, erklärt Braachs Pfarrerin Mareike Dorfschäfer. Besonders die Verwaltung sei bisher über zwei Jahrzehnte ehrenamtlich übernommen worden. Leider habe man dafür kein Personal mehr.

„Die Landessynode Kurhessen-Waldeck fasste bereits 2015 den Beschluss, alle kirchlichen Friedhöfe in kommunale Trägerschaft zu übergeben“, sagt Dorfschäfer. Das bestätigt auch Dekan Dr. Frank Hofmann auf Anfrage unserer Zeitung. Einen zeitlichen Rahmen hat die Landessynode nicht gesetzt. Wo die Kirchengemeinden mit Ehrenamtlichen die Arbeiten stemmen können, tun sie das vielerorts auch noch. Genaue Zahlen über bereits an Kommunen übergebene Friedhöfe im Landkreis lägen ihm nicht vor, so Hofmann.

In Braach habe die Arbeit mit den Ehrenamtlichen über viele Jahre sehr gut funktioniert, betont Pfarrerin Dorfschäfer. Acht Jahre nach dem Beschluss der Synode werde die Übergabe in Braach nun aber notwendig. Der Verwaltungsaufwand nehme auch in Folge einer Umsatzsteuerreform zu.

Nachdem der Rotenburger Magistrat sich zunächst mehrheitlich gegen eine Empfehlung zur Übernahme des Friedhofs ausgesprochen hatte, brachte Bürgermeister Christian Grunwald den Antrag allein in der Stadtverordnetenversammlung ein. Das Parlament stimmte schließlich geschlossen zu. Die Stadt Rotenburg ist bereits für die beiden Kernstadt-Friedhöfe und auch schon seit längerer Zeit für den Lispenhäuser Friedhof zuständig. „Es wird in Zukunft kein Einzelfall bleiben, dass Friedhöfe der Stadt zufallen“, sagt Rotenburgs Hauptamtsleiter Ralf Wassermann auf Nachfrage unserer Zeitung. Auf die Stadt werde jährlich ein kleinerer vierstelliger Betrag an Mehrkosten zukommen. Sowohl die Braacher Bürger als auch die Kommune begrüßten es, dass der bisherige Friedhofsgärtner übernommen wird, der auf Minijobbasis und darüber hinaus ehrenamtlich tätig ist. Dadurch werde eine Arbeitsstelle gesichert und der Bauhof entlastet. So sei es auch in Lispenhausen, sagt Wassermann.

Damit der Friedhof bei der Übergabe in einem bestmöglichen Zustand ist, wurden einige Investitionen aus der eigenen Friedhofskasse finanziert, erklären Pfarrerin Dorfschäfer und Ortsvorsteher Jochen Freitag. „Wir haben bereits eine neue Orgel, Bänke für draußen und einen neuen Sargwagen gekauft“, zählt Reiner Erbe vom Friedhofsausschuss auf. Zusätzlich sollen die Mikrofonanlage und Sitzpolster in der Friedhofshalle sowie der Brunnen erneuert werden, so der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Wagner. Außerdem wurden auf Vorschlag von Gerlinde Casper zwei Transportkarren angeschafft, die ähnlich wie Einkaufswagen mit einem Zwei-Euro-Stück entsperrt und genutzt werden.

Bei Stilllegung gilt 30 Jahre Ruhefrist

Wenn ein Friedhof von der kirchlichen Trägerschaft übergeben wird, sind Kommunen dazu verpflichtet, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Kommune habe zwei Möglichkeiten, wie sie mit dem Friedhof verfahren kann, erklärt Hauptamtsleiter Wassermann. Entweder könne das Grundstück während einer 30-jährigen Ruhefrist nach der letzten Bestattung in kirchlicher Trägerschaft stillgelegt werden, die Gräber blieben in der Zeit unangetastet. Bestattungen wären dann nicht mehr in Braach möglich.



Die Stadt hat sich mit der Weiternutzung des Friedhofs für die zweite Möglichkeit entschieden. Anstatt der kirchlichen Satzung werde ab der Übergabe die städtische Satzung der Gebühren gelten – laut Ortsvorsteher Jochen Freitag bedeutet das leichte Erhöhungen. Außerdem wird demnächst ein neuer Friedhofsbeirat gegründet. Er setzt sich zusammen aus dem Ortsvorsteher als Leiter sowie zwei Mitgliedern des Ortsbeirats und zwei kundigen Bürgern.



Die Eigentumsverhältnisse bleiben weiterhin bestehen, sagt Pfarrerin Mareike Dorfschäfer. Die eine Hälfte des Grundstücks sowie die Friedhofshalle gehören der Stadt, die andere Grundstückshälfte der Kirche. Statt wie bisher sei nun anstelle der Kirche die Stadt für die Verkehrssicherheit und Verwaltung zuständig.

Grünewald: Kommune in der Verantwortung

In der Stadtverordnetenversammlung war UBR-Veteran Hartmut Grünewald einziger Redner zum Tagesordnungspunkt gewesen. Er erklärte die historischen Hintergründe im Friedhofswesen. Bis zum Zweiten Weltkrieg habe es in jedem Ort nur eine Religionszugehörigkeit gegeben. Durch die Flüchtlingsströme ab 1945 veränderte sich die religiöse Landschaft. Das habe sich durch die fortlaufende Zuwanderung in den zurückliegenden Jahrzehnten noch verstärkt und eine Religionsvielfalt entstehen lassen. Auch der Mitgliederschwund schwäche die Kirche, so Grünewald.

„Bei dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sind die Kommunen in der Verantwortung“, sagte er. Man solle die Friedhöfe vor Ort erhalten, damit gerade ältere Menschen ihre Verstorbenen fußläufig auf dem Friedhof besuchen könnten, wenn sie nicht mehr mobil sind.

