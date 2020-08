DNA belegt: Weitere vier Schafe im Stölzinger Gebirge von Wolf gerissen

Vier Schafe sind am 28. Juli im Haselgrund unweit des Rotenburger Ortsteils Seifertshausen gerissen worden. Die DNA-Auswertung belegt: Es war ein Wolf.

aktualisiert 13. August, 14.19 Uhr.

Rotenburg - Der vom Land Hessen eingesetzte ehrenamtliche Rissgutachter Gerhard Becker aus Melsungen war vor Ort und nahm DNA-Proben. Sie bestätigen: Hier war ein Wolf aktiv. Das hat das HLNUG am 13. August bekannt gegeben. Der Haselgrund gehört zum Territorium der Stölzinger Wölfin. Ob dieses Tier, das die Kennung GW1409f hat, oder ein anderer Wolf für den Vorfall verantwortlich sind, wird erst das Ergebnis der weiteren genetischen Auswertung zeigen.

Die Tiere gehören Nebenerwerbslandwirt Christian Möller aus Erkshausen. Er hatte bis zu dem Vorfall 37 Schafe und hält außerdem Ziegen, Kühe Geflügel und einen Esel. Die Schafe waren mit 90 Zentimeter hohen Elektronetzen eingezäunt. Das empfehlen die hessischen Behörden als Grundschutz vor Wölfen.

Die vier Schafe wurden allesamt außerhalb der Weide gefunden, eines davon mehrere hundert Meter entfernt. Der Zaun war von innen nach außen umgedrückt. Möller vermutet, dass die Schafe in Panik vor dem Wolf ausgebrochen sind. Gefunden hat sie Jagdpächter Hermann Holtmann, in dessen Revier in rund 300 Meter Luftlinie Entfernung erst zwei Tage zuvor ein gerissenes Rotwild-Kalb entdeckt worden war. Auch in diesem Fall ist ein Wolf genetisch nachgewiesen worden.