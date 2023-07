Strandfest in Rotenburg auf Rekordkurs - Attacke auf Sanitäter sorgt für Wermutstropfen

Zehntausende Besucher, 51 Festzug-Beiträge

+ © Wilfried Apel Rotenburg feiert Strandfest – natürlich nicht ohne den FC Lommel. Am Samstag werden von der Brücke aus stets die gelben Enten fürs große Rennen in die Fulda hinabgelassen, beim Festzug am Sonntag entstehen dort stets schöne Fotos. Die Mitglieder des Freizeitvereins kündigten diesmal mit Wikingerhelmen die große Party zu ihrem 25. Geburtstag im September an. © Wilfried Apel

Die Rotenburger und ihre Gäste haben erneut ein rekordverdächtiges Strandfest gefeiert. Für einen Wermutstropfen bei all der Hochstimmung sorgt eine Attacke auf zwei Sanitäter.

Rotenburg – Die Rotenburger haben am Wochenende die Höhepunkte ihres Heimatfests gefeiert. Laut Bürgermeister Christian Grunwald wurde mit knapp 15.000 Feiernden beim Schlossparkfestival die historische Höchstzahl an Besuchern aus dem Vorjahr wieder erreicht. Der Festzug war mit 51 Beiträgen laut Birgit Utermöhlen aus dem Organisatoren-Team so lang wie seit über zehn Jahren nicht mehr.

Beim Strandfestlauf am Freitagabend lag die Beteiligung mit 450 Starts über dem Schnitt der vergangenen Jahre – die Bambini knackten erstmals die Marke von 100 Teilnehmern. Beim Staffellauf am Sonntagmorgen waren alle 24 Startplätze vergeben, die Beteiligung am Bootskorso war mit 23 Beiträgen ebenfalls überdurchschnittlich.

Voll etabliert hat sich der Marktplatz als neues Epizentrum des Heimatfestes – auch dank der „hervorragenden Organisation der ansässigen Gastwirte“, wie Grunwald betont. Und grundsätzlich: „Auch dieses Jahr ist die bombastische Stimmung in der Innenstadt absolut hervorzuheben“, so der Bürgermeister.

Sanitäter wurden körperlich und verbal attackiert

Einen Wermutstropfen gibt es aber: In der Nacht auf Sonntag sind in der DRK-Sanitätsstelle am Campingplatz ein Sanitäter körperlich und eine Sanitäterin verbal angegriffen worden, als sie einen Mann versorgten, der bei einer Schlägerei eine Platzwunde davongetragen hatte. Während der Versorgung wurde der Verletzte erneut von dem anderen Beteiligten attackiert, wobei auch die DRK-Helfer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das verurteilt Bürgermeister Grunwald ebenso vehement wie Polizeisprecher Stephan Messner.

Das Polizeipräsidium Osthessen meldet für Freitag- und Samstagnacht jeweils eine gefährliche Körperverletzung. Ein 39-Jähriger aus dem Werra-Meißner-Kreis sei am Samstag um 1.30 Uhr im Bereich Poststraße von mehreren Personen attackiert worden und musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Weil er selbst einen Schlagstock bei sich hatte, erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Um 4.30 Uhr zählte die Polizei noch 500 Feiernde im Festzelt.

Am Sonntag um 0.30 Uhr griffen mehrere Strandfest-Besucher einen 47-jährigen Rotenburger an. In beiden Fällen wird nach den Tätern gefahndet. Außerdem verzeichneten die Rotenburger Beamten, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, am Wochenende zwei Beschwerden wegen Ruhestörung. (Christopher Ziermann)