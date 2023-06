Strandfest in Rotenburg: Noch freie Plätze bei Umzug, Staffellauf und Samstagsprogramm

Von: Christopher Ziermann

Beim Festzug sind in der Regel rund 50 Teilnehmer dabei. Dafür fehlen dieses Jahr noch ein paar Anmeldungen. Unser Foto vom Vorjahr zeigt den Handball-Nachwuchs der TG Rotenburg. © Gudrun Schankweiler-Ziermann

Das Heimat- und Strandfest beginnt am Mittwoch, 28. Juli. Für gelungene Festlichkeiten startet die Stadt nun noch einmal einen Aufruf.

Rotenburg – „Es gibt noch einige freie Teilnehmerplätze beim Festumzug am Sonntagnachmittag, dem traditionellen Staffellauf am Sonntagmorgen sowie beim „Markt der Vereine“ am Samstag“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Die Rahmenbedingungen haben die beiden Strandfest-Organisatorinnen Birgit Utermöhlen und Monika Döttger bereits seit längerer Zeit festgesetzt, jetzt könnte es eigentlich mit dem Feiern losgehen – „Wären da nicht die bisher noch eher dürftigen Anmeldungen“, sind sich die beiden einig.

Zurzeit sind beim Festumzug 35 Teilnehmer angemeldet, in der Regel sind es um die 50. Die Stadtverwaltung unterstützt die Teilnahme an diesem Programmpunkt mit einem einmaligen Zuschuss von 80 Euro pro Wagen für Material und Kostüme. Auch beim Staffellauf ist noch bisschen Luft nach oben. Bislang sind 16 der 24 Startplätze vergriffen. Beim „Markt der Vereine“ sei man mit dem derzeitigen Stand der Anmeldungen schnell hindurch geschlendert, heißt es seitens der Stadt. Hier gibt es noch mindestens sechs freie Plätze.

Seit dem Vorjahr habe sicherlich auch der ein oder andere Vereins-Vorstand gewechselt, was den Kontakt zusätzlich erschwere, erklären die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung. Sofern keine neuen Kontaktdaten bei der Stadt eingereicht wurden, werden natürlich die bisherigen Ansprechpartner kontaktiert. Da käme es bestimmt schon einmal vor, dass bei diversen Weiterleitungen die Informationen verloren gingen. In diesem Zuge wird daher noch einmal darum gebeten, dass ein Wechsel der Ansprechpartner innerhalb der Vereine auch der Verwaltung mitgeteilt wird.

Einen Wechsel gibt es auch beim Eintritt zum Schlossparkfestival am Samstagabend. In diesem Jahr werden keine Karten verkauft, sondern richtige Festivalbändchen, die Strandfest-Freunde schon jetzt und noch bis zum 30. Juni bei der Gemeinschaftskasse Rotenburg-Alheim im Rotenburger Rathaus und in der Tourist-Information der Stadt am Marktplatz erwerben können. Die regulären Bändchen kosten im Vorverkauf fünf Euro und an der Abendkasse 6 Euro, die ermäßigten Bändchen für Jugendliche ab 14 Jahren, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte (mindestens 80 Prozent) kann man für 2,50 Euro im Vorverkauf und für 3 Euro an der Abendkasse erwerben. Kinder bis 13 Jahre und Inhaber der Jugendleiter-Card haben freien Eintritt. „Mit dem Tragen der Bändchen kann man sich ab sofort schon auf das diesjährige Strandfest einstimmen“, freuen sich die beiden Organisatorinnen und weisen explizit noch einmal auf den Vorverkauf hin. (Christopher Ziermann)

Weitere Infos gibt es im Internet unter rotenburg.de/strandfest oder direkt bei Birgit Utermöhlen (Tel. 0 66 23/93 31-21) und Monika Döttger (-22)