Studienzentrum Rotenburg: Land Hessen investiert weitere zehn Millionen Euro

Von: Clemens Herwig

Abschreiben unmöglich: Bei den Prüfungen im Studienzentrum stehen die Tische wegen der Corona-Pandemie noch weiter voneinander entfernt als sonst. © Sebastian Schaffner

Zehn Millionen Euro sollen „kurzfristig“ in das Rotenburger Studienzentrum fließen. Das kündigte Hessens Justizminister Michael Boddenberg am Freitag, 8. September 2023, an.

Rotenburg - Das Studien- und Ausbildungszentrum der Hessischen Steuerverwaltung und Justiz in Rotenburg feiert 50-jähriges Bestehen – und das Geburtstagsgeschenk fällt üppig aus: Bei einem Festakt am Freitag stellte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg „kurzfristig weitere zehn Million Euro“ in Aussicht, die in den Standort investiert werden sollen.

Mit dem Millionenbetrag soll der Ausbau des Studienzentrums weiter vorangetrieben werden. Nachdem der Innenhof bereits 2021 modernisiert wurde, werde nun bald beispielsweise die Pausenhalle mit mordernster Medientechnik und neuen Sitzmöbeln ausgestattet. Zudem ist geplant, die Räumlichkeiten mit einer Unterteilung in Zonen für Verpflegung, Freizeit und Austausch aufzuwerten. Ebenfalls nachgekommen werde dem Wunsch der Anwärter, alle gegenwärtigen Jahrgänge des Fachbereichs Rechtspflege und der Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst mit Tablets auszustatten.



Nicht nur finanziell gab es am Freitag ein klares Bekenntnis zum Standort Rotenburg, an dem für Hessen Nachwuchskräfte für Steuerverwaltung und Justiz sowie Thüringer Rechtspfleger ausgebildet werden. „Rotenburg steht für die Hessische Landesregierung ganz bewusst auch für die Stärkung des ländlichen Raums. Unsere Studierenden finden hier hervorragende Lern- und Lebensbedingungen und sie gehören zur Stadt dazu. Rotenburg und das Studienzentrum gehören zusammen - und das wird auch so bleiben“, betonten Finanzminister Boddenberg und Justizstaatssekretärin Tanja Eichner.

Mehr als 10.000 Absolventen in 50 Jahren Seit Beginn des Lehrbetriebs in Rotenburg im Jahr 1973 haben über 10.000 Anwärterinnen und Anwärter dort erfolgreich ihr Studium abgeschlossen. 1980 wandelte sich die Ausbildungs- und Fortbildungsstätte zur Verwaltungsfachhochschule. Diese wurde 2006 mit der Landesfinanzschule und der Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst unter einem Dach vereint. 85 Lehrkräfte unterrichten derzeit 1370 Anwärter für die Steuerverwaltung und 288 für die Rechtspflege.

In Rotenburg werde eine Ausbildung auf Top-Niveau garantiert, so Karl Jennemann, Rektor der Hochschule für Finanzen und Rechtspflege. Die Lerninhalte der Bildungseinrichtung des Landes Hessen seien stark auf die praktischen Bedürfnisse in der Finanz- und Justizverwaltung ausgerichtet, das Studium eng mit der Praxis verzahnt. Zudem genieße das soziale Miteinander zwischen den Studierenden einen hohen Stellenwert. „An der Hochschule sind unzählige kollegiale und auch private Freundschaften und persönliche Netzwerke entstanden“, sagte Jennemann. (Clemens Herwig)