Rotenburgs Frauen legen perfekten Saisonstart hin

Nicht aufzuhalten: Michelle Horn (Mitte) erzielte zwölf Treffer für die TGR und brachte ihre Mannschaft in der entscheidenden Phase auf die Siegerstraße. Hier mühen sich Christine Joecks (links) und Jana Lebenstedt vergeblich gegen sie. © Stefan Kost-Siepl

Unter schwierigen Bedingungen – es war stickig-schwül in der Großsporthalle in Rotenburg – legten die Landesliga-Handballerinnen der TG Rotenburg mit holprigen Zwischenpassagen einen perfekten Start in die Saison 2023/24 hin.

Rotenburg – Gegen den Aufsteiger FT Fulda gewannen sie nach einem Pausenrückstand doch noch sicher und verdient mit 34:28 (16:18).

TG-Coach Sebastian Jaschinski betonte vor dem Spiel, dass alle Neuzugänge von der weiblichen A-Jugend der SG 09 Kirchof gut in sein Team integriert worden seien und einen Qualitätsschub brächten. Obwohl in die ersten Halbzeit flüssig und mit vielen Rochaden und Kreuzungen im Rückraum, waren bei der TGR Mängel im Rückzugsverhalten zu erkennen. Nach Ballverlusten trug die FT mit ihren schnellen Spielerinnen gut getimte Tempogegenstöße vor und kam so zu freien Toren.

Nach einem 3:0-Lauf setzte sich die TG bis zur 12. Minute mit 8:5 ab. Danach erspähten die Gäste aber immer öfter Lücken im TG-Deckungsverband. In der 22. Minute hatte Fulda bis auf ein Tor (12:13) verkürzt und schaffte in der 28. Minute den Ausgleich (15:15). Bis zum Pausenpfiff nahmen sich die Rotenburgerinnen ein kurze Auszeit und handelten sich damit drei Gegentore zum 16:18-Halbzeitrückstand ein.

Neu eingestellt legte die TG zu Beginn der zweiten Halbzeit allerdings einen Blitzstart hin. Neuzugang Lilly-Renee Burau zeigte mit zweischnellen Tore, dass sie eine Verstärkung für das Team ist. Als Alina Hollstein vom Kreis einnetzte, hatte die TG den Pausenrückstand in eine 19:18-Führung (35.) gedreht. Ab der 36. Minute folgte der Galaauftritt der überragenden Michelle Horn. Sie sorgte mit zwei verwandelten Siebenmetern und zwei weiteren Toren für eine vorerst beruhigende 23:20-Führung für die TG (42.). Die FT gab jedoch nicht auf und profitierte von Rotenburger Fehlern im Abspiel, die sie mit Tempogegenstößen zur Resultatsverkürzung (22:24, 44.) nutzte. Wieder war es Michelle Horn, die mit ihren zwei Toren der TGR einen 26:22-Vorsprung (48.) sicherte. Bis zur 54. Minute ließen beide Teams Gegentore zu (29:28). Ab da musste der Liganeuling erkennen, dass die Landesliga höhere Anforderungen stellt. Er wurde bis zum Abpfiff von der TGR komplett aus dem Spiel genommen. Mit Toren von Alina Hollstein (3), Lilly Renee Burau (1) und Michelle Horn (1) fuhr die TG Rotenburg beim 34:28 die ersten beiden Pluspunkte in der neuen Saison ein.

Anzumerken bleibt aber: Verbessert die TG nicht ihr Rückzugsverhalten (insgesamt elf Tempogegenstoß-Tore), wird sie vermutlich noch Rückschläge hinnehmen müssen. Torhüterin Lea Waffenschmidt überragte bei ihrem Debüt. Trainer Sebastian Jaschinski war jedenfalls zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Bis zum Wechsel waren wir nicht so konzentriert, aber in einer schwierigen Phase haben wir dann wichtige Tore gemacht.“

Rotenburg: Waffenschmidt - Horn (12/4) Kliebisch, Grunwald (4) - Grützmacher (6), Hollstein (5), Groth, Pippert (1), Dickhaut (1) - Burau (3), Niebuhr (2) Fulda: Steinmetz - Liebig (4), Duesmann, Lebenstedt (10/1), Katz, Wild (1), Schwab (1), Ofczarcak, Plunien, Binsteiner (5/1), Joecks (1), Fleiter (4) SR: Wollenhaupt/Schartel (Grebenau)

(Burghard Hauptmann)